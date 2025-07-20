Північна Корея та Росія поглиблюють економічні зв’язки, - FT

Після угоди між КНДР та РФ про стратегічне партнерство, комерційна співпраця між двома диктаторськими країнами вийшла на новий рівень.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ.

Північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на російський ринок.

Також, як пише видання, північнокорейські риболовецькі судна дедалі частіше з'являються у водах біля далекосхідного узбережжя Росії, а виробники продуктів із КНДР, від джему і ковбас до пива й акордеонів, зареєстрували торговельні марки в РФ.

Зазначається, що РФ будує автомобільний міст через річку Тюмень вартістю 100 мільйонів доларів вздовж сухопутного кордону країн, і розробляються плани щодо відновлення 10 000-кілометрового залізничного сполучення між Москвою та Пхеньяном.

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Упродовж минулого року керівники північнокорейських університетів їздили на зустрічі зі своїми російськими колегами до Владивостока, північнокорейські спортсмени змагалися в Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.

Всі вищезгадані кроки говорять про поглиблення співпраці між двома країнами, яка раніше обмежувалася військовою галуззю.

Економіка Північної Кореї значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону і промислових пластиків і підтримується завдяки поставкам продовольства, палива і добрив з Китаю. Недавно режим КНДР отримав сотні мільйонів доларів США за допомогою проведення складних хакерських атак на криптогаманці.

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Науковий співробітник аналітичного центру Sejong Institute Пітер Ворд вважає, що заступництво з боку Москви може справити "справді перетворювальний" вплив на економіку Північної Кореї, відродивши гірничодобувну і сільськогосподарську галузі.

Своєю чергою експерт із Північної Кореї з Університету Кукмін в Сеулі Андрій Ланков вважає, що торгівля, ймовірно, принесе Росії обмежену фінансову вигоду, тому що північнокорейські товари мало або зовсім не цікавлять російських імпортерів.

Видання пише, що крім комерційних зв'язків, військове партнерство між країнами дасть РФ та КНДР більше можливостей чинити опір тиску Заходу навіть після того, як бойові дії в Україні припиняться.

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