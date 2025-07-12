Лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA та російське "ТАСС".
Під час перемовин з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей сторони, зокрема, обговорюватимуть повномасштабну війну Росії проти України.
Зазначається, що перед переговорами з главою МЗС КНДР Лаврова вітав натовп із квітами та почесна варта. Зустріч проходить у корейському Вонсані, де відкрилася туристична зона.
"Участь військовослужбовців КНДР у звільненні Курської області - пряме підтвердження того, що відносини двох країн характеризуються як непереможне братство", - заявив Лавров.
Своєю чергою глава МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей запевнила, що КНДР "беззастережно підтримуватиме політику РФ щодо захисту її територіальної цілісності.
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