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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї

Лавров прибув у КНДР

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA та російське "ТАСС".

Під час перемовин з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей сторони, зокрема, обговорюватимуть повномасштабну війну Росії проти України.

Зазначається, що перед переговорами з главою МЗС КНДР Лаврова вітав натовп із квітами та почесна варта. Зустріч проходить у корейському Вонсані, де відкрилася туристична зона.

"Участь військовослужбовців КНДР у звільненні Курської області - пряме підтвердження того, що відносини двох країн характеризуються як непереможне братство", - заявив Лавров.

Своєю чергою глава МЗС Північної Кореї Чхве Сон Хуей запевнила, що КНДР "беззастережно підтримуватиме політику РФ  щодо захисту її територіальної цілісності.

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Автор: 

КНДР (1280) Лавров Сергій (1629)


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Топ коментарі
+11
Брати по розуму ,найбільш огидні маргінальні терористичні режими ,що б ви виздихали варвари 21 століття.
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12.07.2025 09:15 Відповісти
+10
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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12.07.2025 09:10 Відповісти
+9
рашка з пупсом стали як сіамські брати
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12.07.2025 09:09 Відповісти
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12.07.2025 09:07 Відповісти
Российски Всемирный Исламский Халифат должен быть уничтожен! Хотяб ради того что бы на месте Нотр Дам де Пари не поставили мечеть Аль Акса…
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12.07.2025 09:39 Відповісти
рашка з пупсом стали як сіамські брати
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12.07.2025 09:09 Відповісти
Перехрестіть цю коняку, наприклад : - Лав Ров ***.
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12.07.2025 09:10 Відповісти
Кінський виродок
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12.07.2025 09:11 Відповісти
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
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12.07.2025 09:10 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!
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12.07.2025 10:52 Відповісти
Буде домовлятись про створення СЭЗ "Панчхон-Політєх".
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12.07.2025 09:12 Відповісти
Брати по розуму ,найбільш огидні маргінальні терористичні режими ,що б ви виздихали варвари 21 століття.
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12.07.2025 09:15 Відповісти
Кажуть шо після щурятини та собачатини, конина у чучхеістів займає почесне місце серед делікатесів. Особливо стара конина.
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12.07.2025 09:16 Відповісти
Як би не було у орків є союзники які не петляють та не змінюють позиції на протилежні, як гівнооплот демократії...
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12.07.2025 09:17 Відповісти
Що за херню ти несеш, сам зрозумів?
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12.07.2025 09:31 Відповісти
Він письменник, а не читач, але дуже вже тупий, напевно москаль, тому без методички нічого не може розумного написати
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12.07.2025 10:40 Відповісти
У лошади и у ботокса есть кореша в мире,а у туманоголового и его ларечника нет ни одного.
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12.07.2025 09:35 Відповісти
Ще один дебіл з ху....лостану
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12.07.2025 10:41 Відповісти
Старий сивий мерін домовляеться з кабанчиком Іном про політичний притулок для *****. А то Трамп сердитий на фюрера кацапні
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12.07.2025 09:37 Відповісти
«…відносини двох країн характеризуються як непереможне братство рабство.»
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12.07.2025 09:38 Відповісти
Може хоч там здохне?
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12.07.2025 09:42 Відповісти
рашики, шо з **@л@ми?!
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12.07.2025 09:42 Відповісти
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12.07.2025 09:54 Відповісти
Корейське м'ясо та ракети закінчуються. Коняка поїхала на черговий відсос пупсу
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12.07.2025 10:02 Відповісти
А колись же і в світ міг їздити.
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12.07.2025 10:33 Відповісти
В Корее тоже пометили росс фашистов значком холопа, как в Китае, или местный пахан им тавро, как скоту, на шерсти ставит?!)
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12.07.2025 10:37 Відповісти
Головне питання, з собою він везе тільки овес, або для пухляка білий порошок, щоб домовлятися було легше. Тільки нехай не забуває, що після порошку на хавку тягне, а конина для корейців саме те
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12.07.2025 10:46 Відповісти
Текст идиота.
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12.07.2025 10:48 Відповісти
Як і зауваження.
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12.07.2025 10:53 Відповісти
 
 