Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA и российское "ТАСС".

Во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.

Отмечается, что перед переговорами с главой МИД КНДР Лаврова приветствовала толпа с цветами и почетный караул. Встреча проходит в корейском Вонсане, где открылась туристическая зона.

"Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как непобедимое братство", - заявил Лавров.

В свою очередь глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заверила, что КНДР "безоговорочно будет поддерживать политику РФ по защите ее территориальной целостности.

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