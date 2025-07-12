РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8893 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 805 28

Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею

Лавров прибыл в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA и российское "ТАСС".

Во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.

Отмечается, что перед переговорами с главой МИД КНДР Лаврова приветствовала толпа с цветами и почетный караул. Встреча проходит в корейском Вонсане, где открылась туристическая зона.

"Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как непобедимое братство", - заявил Лавров.

В свою очередь глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заверила, что КНДР "безоговорочно будет поддерживать политику РФ по защите ее территориальной целостности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о "новом подходе" РФ по прекращению войны: Мы не видели эту концепцию

Автор: 

КНДР (1246) Лавров Сергей (2343)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Брати по розуму ,найбільш огидні маргінальні терористичні режими ,що б ви виздихали варвари 21 століття.
показать весь комментарий
12.07.2025 09:15 Ответить
+12
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
показать весь комментарий
12.07.2025 09:10 Ответить
+9
рашка з пупсом стали як сіамські брати
показать весь комментарий
12.07.2025 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В качестве корма...
показать весь комментарий
12.07.2025 09:07 Ответить
Российски Всемирный Исламский Халифат должен быть уничтожен! Хотяб ради того что бы на месте Нотр Дам де Пари не поставили мечеть Аль Акса…
показать весь комментарий
12.07.2025 09:39 Ответить
рашка з пупсом стали як сіамські брати
показать весь комментарий
12.07.2025 09:09 Ответить
Перехрестіть цю коняку, наприклад : - Лав Ров ***.
показать весь комментарий
12.07.2025 09:10 Ответить
Кінський виродок
показать весь комментарий
12.07.2025 09:11 Ответить
лошадь бєгаєт па кругу-лошадь іщєт сєбє друга...
показать весь комментарий
12.07.2025 09:10 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
12.07.2025 10:52 Ответить
Буде домовлятись про створення СЭЗ "Панчхон-Політєх".
показать весь комментарий
12.07.2025 09:12 Ответить
Брати по розуму ,найбільш огидні маргінальні терористичні режими ,що б ви виздихали варвари 21 століття.
показать весь комментарий
12.07.2025 09:15 Ответить
Кажуть шо після щурятини та собачатини, конина у чучхеістів займає почесне місце серед делікатесів. Особливо стара конина.
показать весь комментарий
12.07.2025 09:16 Ответить
Собачатина у КНДР, офіційно заборонена, вже кілька років. Враховуючи, що у них зараз, переважно, рослинна їжа, очікуємо зростання випадків туберкульозу... Саме собачатина була у них "профілактикою" від цього...
показать весь комментарий
12.07.2025 11:16 Ответить
Як би не було у орків є союзники які не петляють та не змінюють позиції на протилежні, як гівнооплот демократії...
показать весь комментарий
12.07.2025 09:17 Ответить
Що за херню ти несеш, сам зрозумів?
показать весь комментарий
12.07.2025 09:31 Ответить
Він письменник, а не читач, але дуже вже тупий, напевно москаль, тому без методички нічого не може розумного написати
показать весь комментарий
12.07.2025 10:40 Ответить
У лошади и у ботокса есть кореша в мире,а у туманоголового и его ларечника нет ни одного.
показать весь комментарий
12.07.2025 09:35 Ответить
Ще один дебіл з ху....лостану
показать весь комментарий
12.07.2025 10:41 Ответить
Старий сивий мерін домовляеться з кабанчиком Іном про політичний притулок для *****. А то Трамп сердитий на фюрера кацапні
показать весь комментарий
12.07.2025 09:37 Ответить
«…відносини двох країн характеризуються як непереможне братство рабство.»
показать весь комментарий
12.07.2025 09:38 Ответить
Може хоч там здохне?
показать весь комментарий
12.07.2025 09:42 Ответить
рашики, шо з **@л@ми?!
показать весь комментарий
12.07.2025 09:42 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2025 09:54 Ответить
Корейське м'ясо та ракети закінчуються. Коняка поїхала на черговий відсос пупсу
показать весь комментарий
12.07.2025 10:02 Ответить
А колись же і в світ міг їздити.
показать весь комментарий
12.07.2025 10:33 Ответить
В Корее тоже пометили росс фашистов значком холопа, как в Китае, или местный пахан им тавро, как скоту, на шерсти ставит?!)
показать весь комментарий
12.07.2025 10:37 Ответить
Головне питання, з собою він везе тільки овес, або для пухляка білий порошок, щоб домовлятися було легше. Тільки нехай не забуває, що після порошку на хавку тягне, а конина для корейців саме те
показать весь комментарий
12.07.2025 10:46 Ответить
Текст идиота.
показать весь комментарий
12.07.2025 10:48 Ответить
Як і зауваження.
показать весь комментарий
12.07.2025 10:53 Ответить
Поїхав чергову порцію "м"яса" просить? Бо перша "порція" вже "перемолота"?
показать весь комментарий
12.07.2025 11:18 Ответить
 
 