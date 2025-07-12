Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA и российское "ТАСС".
Во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.
Отмечается, что перед переговорами с главой МИД КНДР Лаврова приветствовала толпа с цветами и почетный караул. Встреча проходит в корейском Вонсане, где открылась туристическая зона.
"Участие военнослужащих КНДР в освобождении Курской области - прямое подтверждение того, что отношения двух стран характеризуются как непобедимое братство", - заявил Лавров.
В свою очередь глава МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй заверила, что КНДР "безоговорочно будет поддерживать политику РФ по защите ее территориальной целостности.
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