КНДР може відправити 25 тис. робітників до РФ на завод із виробництва БПЛА, - ЗМІ
Північна Корея розглядає можливість відправлення 25 тисяч робітників на завод з виробництва дронів у Росії для збільшення обсягів виробництва в обмін на навчання експлуатації безпілотних літальних апаратів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує NHK, посилаючись на дипломатичні джерела на Заході й у РФ.
Зазначається, що Росія і КНДР продовжують поглиблювати військову співпрацю: росіяни збільшують виробництво дронів на тлі вторгнення в Україну, а Північна Корея прагне зміцнити свою армію.
Відтак, КНДР розглядає можливість відправки робітників на російський завод з виробництва БПЛА, щоб їх в обмін навчали експлуатації дронів.
NHK додає, що йдеться про завод, розташований у спеціальній економічній зоні Алабуга в центральній російській республіці Татарстан. Туди планують відправити загалом 25 тисяч робітників з Північної Кореї.
Наші ракети вже за Урал літають?
ряшка, маючи 145 млн. населення просить трудові ресурсі у коряшки з 10-15 млн
або платити 1,5-2 тис $ російським або 300$ корейцям.
різниця є
без камчі не будуть працювати
"пів вареника"щура-це Ви вже занадто прикрасили.Кріс,пардон,щур-це тільки для ударників комуністичної праці. І то-на спец.розподільнику.
і що вони роблять, курви кацапські ?
груші околачівають ?
У руснявих артилеристів не вистачає матюків, щоб описати якість північнокорейських снарядів. Ішакєд поскладніше болванки буде.
"Касаглазиє"...
