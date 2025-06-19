КНДР може відправити 25 тис. робітників до РФ на завод із виробництва БПЛА, - ЗМІ

Північна Корея розглядає можливість відправлення 25 тисяч робітників на завод з виробництва дронів у Росії для збільшення обсягів виробництва в обмін на навчання експлуатації безпілотних літальних апаратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує NHK, посилаючись на дипломатичні джерела на Заході й у РФ.

Зазначається, що Росія і КНДР продовжують поглиблювати військову співпрацю: росіяни збільшують виробництво дронів на тлі вторгнення в Україну, а Північна Корея прагне зміцнити свою армію.

Відтак, КНДР розглядає можливість відправки робітників на російський завод з виробництва БПЛА, щоб їх в обмін навчали експлуатації дронів.

NHK додає, що йдеться про завод, розташований у спеціальній економічній зоні Алабуга в центральній російській республіці Татарстан. Туди планують відправити загалом 25 тисяч робітників з Північної Кореї.

