Новини Співпраця КНДР та РФ
КНДР може відправити 25 тис. робітників до РФ на завод із виробництва БПЛА, - ЗМІ

КНДР відправить 25 тисяч робітників на завод у Татарстані

Північна Корея розглядає можливість відправлення 25 тисяч робітників на завод з виробництва дронів у Росії для збільшення обсягів виробництва в обмін на навчання експлуатації безпілотних літальних апаратів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує NHK, посилаючись на дипломатичні джерела на Заході й у РФ.

Зазначається, що Росія і КНДР продовжують поглиблювати військову співпрацю: росіяни збільшують виробництво дронів на тлі вторгнення в Україну, а Північна Корея прагне зміцнити свою армію.

Відтак, КНДР розглядає можливість відправки робітників на російський завод з виробництва БПЛА, щоб їх в обмін навчали експлуатації дронів.

NHK додає, що йдеться про завод, розташований у спеціальній економічній зоні Алабуга в центральній російській республіці Татарстан. Туди планують відправити загалом 25 тисяч робітників з Північної Кореї.

КНДР (1318) росія (67966) Татарстан (44) Шахед (1530)
Топ коментарі
+12
Ці за миску рису та пів щура на добу, будуть працювати по 16 годин.
показати весь коментар
19.06.2025 17:26 Відповісти
+10
Європа у відповідь направить 25 тисяч заяв і засуджень.
показати весь коментар
19.06.2025 17:31 Відповісти
+9
Нехай Південна Корея за цим далі спостерігає та відправляє в Україну лише перекладачів
показати весь коментар
19.06.2025 17:34 Відповісти
Нічого страшного - Україна розглядає можливість відправлення 2-3 ракет на той завод з виробництва дронів ...
показати весь коментар
19.06.2025 17:26 Відповісти
Україна, як каже Ігнат, у відповідь на збільшення виробництва шахедів має мобілізувати більше людей. Дешево і сердито.
показати весь коментар
19.06.2025 17:30 Відповісти
Як кажк ФСБ РФ треба всю армію ЗСУ дебибільнути а зброю здати і распиляти - вірно я тебе зрозумів?
показати весь коментар
19.06.2025 17:32 Відповісти
Він що, дійсно це казав? Невже настільки дебіл?
показати весь коментар
19.06.2025 17:48 Відповісти
А ви смішний.
Наші ракети вже за Урал літають?
показати весь коментар
19.06.2025 17:30 Відповісти
польоти нормальний !

ряшка, маючи 145 млн. населення просить трудові ресурсі у коряшки з 10-15 млн
показати весь коментар
19.06.2025 17:34 Відповісти
Коли мова йде про москальську мобілізацію, то раптом виявляється, що населення мільйонів 100, які там 145, це все іпсо. А от коли просить ресурси - то, звісно, 145, навіть трошки більше)
показати весь коментар
19.06.2025 17:42 Відповісти
вони дешевше просять за свою працю.

або платити 1,5-2 тис $ російським або 300$ корейцям.
різниця є
показати весь коментар
19.06.2025 18:10 Відповісти
Ці за миску рису та пів щура на добу, будуть працювати по 16 годин.
показати весь коментар
19.06.2025 17:26 Відповісти
і камчі !
без камчі не будуть працювати
показати весь коментар
19.06.2025 17:35 Відповісти
Кімчи на вихідні та свята тоб то три рази на рік, на день наоодження Ина, його татуся та дідуся
показати весь коментар
19.06.2025 18:29 Відповісти
Кімчі. Та пянсе із собачатиною (пиріжки такі з парового тіста).
показати весь коментар
19.06.2025 22:15 Відповісти
Ну за "пів вареника" щура-це Ви вже занадто прикрасили.Кріс,пардон,щур-це тільки для ударників комуністичної праці. І то-на спец.розподільнику.
показати весь коментар
19.06.2025 18:01 Відповісти
Для пупсів ніяких перепон - шо снарядів шо людей - все поставлять і відправлять
показати весь коментар
19.06.2025 17:29 Відповісти
СМЕРТНИКОВ КАМИКАДЗЕ!УХ ПРАВДА КАМИКАДЗЕ ЯПОНЦЫ!!!ВСЕ ОНИ СМЕРТНИКИ!!!!
показати весь коментар
19.06.2025 17:29 Відповісти
Європа у відповідь направить 25 тисяч заяв і засуджень.
показати весь коментар
19.06.2025 17:31 Відповісти
Нехай Південна Корея за цим далі спостерігає та відправляє в Україну лише перекладачів
показати весь коментар
19.06.2025 17:34 Відповісти
Не зрозумів, зі 150 заявлених мільйонів хіба своїх не вистачає?
показати весь коментар
19.06.2025 17:34 Відповісти
авжеж, авжеж !

і що вони роблять, курви кацапські ?
груші околачівають ?

.
показати весь коментар
19.06.2025 17:37 Відповісти
Косоокі червонодупі дешевші, це ж очевидно
показати весь коментар
19.06.2025 17:37 Відповісти
Дешева рибка - погана юшка.
У руснявих артилеристів не вистачає матюків, щоб описати якість північнокорейських снарядів. Ішакєд поскладніше болванки буде.
показати весь коментар
19.06.2025 17:39 Відповісти
Яка титульна нація в російській федераціі?
"Касаглазиє"...
показати весь коментар
19.06.2025 17:36 Відповісти
не смішно, таварищь !

.
показати весь коментар
19.06.2025 17:38 Відповісти
Ну так по заводу можно ударить дронами. Опыт уже есть!
показати весь коментар
19.06.2025 17:46 Відповісти
Хутин- рідкий ідіот . Спочатку знищів мільон россіян в Україні, а тепер буде наповнювати рашу китайцями ( корейцями)
показати весь коментар
19.06.2025 17:47 Відповісти
Хочу хороших новин. Хоть трохи..
показати весь коментар
19.06.2025 17:49 Відповісти
У Трампа рак мозку
показати весь коментар
19.06.2025 17:52 Відповісти
Це навряд. Бо в нього його немає схоже..
показати весь коментар
19.06.2025 17:54 Відповісти
Якщо він є у тій черепушті, схоже там якась субстанція.
показати весь коментар
19.06.2025 22:01 Відповісти
Руськіх заменят узькіє, як за станком так і в ліжку!
показати весь коментар
19.06.2025 17:50 Відповісти
Для диктаторських режимів з рабовласницьким чи кріпосним устроєм, війна-це благо.
показати весь коментар
19.06.2025 17:51 Відповісти
Хоть покушают
показати весь коментар
19.06.2025 17:51 Відповісти
Той завод би VX приправити..
показати весь коментар
19.06.2025 18:08 Відповісти
В Україні робітників бусифікують, верещачи про кондоми-91.
показати весь коментар
19.06.2025 18:09 Відповісти
зеленский, а ну скорч грустное рыло, положи цветочки и помолчи как вчера у разваленного дома с 28 жертвами
показати весь коментар
19.06.2025 19:12 Відповісти
 
 