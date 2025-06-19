КНДР может отправить 25 тыс. рабочих в РФ на завод по производству БПЛА, - СМИ

Северная Корея рассматривает возможность отправки 25 тысяч рабочих на завод по производству дронов в России для увеличения объемов производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует NHK, ссылаясь на дипломатические источники на Западе и в РФ.

Отмечается, что Россия и КНДР продолжают углублять военное сотрудничество: россияне увеличивают производство дронов на фоне вторжения в Украину, а Северная Корея стремится укрепить свою армию.

Следовательно, КНДР рассматривает возможность отправки рабочих на российский завод по производству БПЛА, чтобы их в обмен обучали эксплуатации дронов.

NHK добавляет, что речь идет о заводе, расположенном в специальной экономической зоне Алабуга в центральной российской республике Татарстан. Туда планируют отправить в общей сложности 25 тысяч рабочих из Северной Кореи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия договорилась с КНДР об отправке "саперов и военных строителей" для восстановления Курской области, - Шойгу