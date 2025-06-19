КНДР может отправить 25 тыс. рабочих в РФ на завод по производству БПЛА, - СМИ
Северная Корея рассматривает возможность отправки 25 тысяч рабочих на завод по производству дронов в России для увеличения объемов производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует NHK, ссылаясь на дипломатические источники на Западе и в РФ.
Отмечается, что Россия и КНДР продолжают углублять военное сотрудничество: россияне увеличивают производство дронов на фоне вторжения в Украину, а Северная Корея стремится укрепить свою армию.
Следовательно, КНДР рассматривает возможность отправки рабочих на российский завод по производству БПЛА, чтобы их в обмен обучали эксплуатации дронов.
NHK добавляет, что речь идет о заводе, расположенном в специальной экономической зоне Алабуга в центральной российской республике Татарстан. Туда планируют отправить в общей сложности 25 тысяч рабочих из Северной Кореи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наші ракети вже за Урал літають?
ряшка, маючи 145 млн. населення просить трудові ресурсі у коряшки з 10-15 млн
або платити 1,5-2 тис $ російським або 300$ корейцям.
різниця є
без камчі не будуть працювати
"пів вареника"щура-це Ви вже занадто прикрасили.Кріс,пардон,щур-це тільки для ударників комуністичної праці. І то-на спец.розподільнику.
і що вони роблять, курви кацапські ?
груші околачівають ?
.
У руснявих артилеристів не вистачає матюків, щоб описати якість північнокорейських снарядів. Ішакєд поскладніше болванки буде.
"Касаглазиє"...
.