КНДР может отправить 25 тыс. рабочих в РФ на завод по производству БПЛА, - СМИ

КНДР отправит 25 тысяч рабочих на завод в Татарстане

Северная Корея рассматривает возможность отправки 25 тысяч рабочих на завод по производству дронов в России для увеличения объемов производства в обмен на обучение эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует NHK, ссылаясь на дипломатические источники на Западе и в РФ.

Отмечается, что Россия и КНДР продолжают углублять военное сотрудничество: россияне увеличивают производство дронов на фоне вторжения в Украину, а Северная Корея стремится укрепить свою армию.

Следовательно, КНДР рассматривает возможность отправки рабочих на российский завод по производству БПЛА, чтобы их в обмен обучали эксплуатации дронов.

NHK добавляет, что речь идет о заводе, расположенном в специальной экономической зоне Алабуга в центральной российской республике Татарстан. Туда планируют отправить в общей сложности 25 тысяч рабочих из Северной Кореи.

КНДР (1278) россия (97355) Татарстан (37) Шахед (1524)
Топ комментарии
+12
Ці за миску рису та пів щура на добу, будуть працювати по 16 годин.
19.06.2025 17:26 Ответить
+10
Європа у відповідь направить 25 тисяч заяв і засуджень.
19.06.2025 17:31 Ответить
+9
Нехай Південна Корея за цим далі спостерігає та відправляє в Україну лише перекладачів
19.06.2025 17:34 Ответить
Нічого страшного - Україна розглядає можливість відправлення 2-3 ракет на той завод з виробництва дронів ...
19.06.2025 17:26 Ответить
Україна, як каже Ігнат, у відповідь на збільшення виробництва шахедів має мобілізувати більше людей. Дешево і сердито.
19.06.2025 17:30 Ответить
Як кажк ФСБ РФ треба всю армію ЗСУ дебибільнути а зброю здати і распиляти - вірно я тебе зрозумів?
19.06.2025 17:32 Ответить
Він що, дійсно це казав? Невже настільки дебіл?
19.06.2025 17:48 Ответить
А ви смішний.
Наші ракети вже за Урал літають?
19.06.2025 17:30 Ответить
польоти нормальний !

ряшка, маючи 145 млн. населення просить трудові ресурсі у коряшки з 10-15 млн
19.06.2025 17:34 Ответить
Коли мова йде про москальську мобілізацію, то раптом виявляється, що населення мільйонів 100, які там 145, це все іпсо. А от коли просить ресурси - то, звісно, 145, навіть трошки більше)
19.06.2025 17:42 Ответить
вони дешевше просять за свою працю.

або платити 1,5-2 тис $ російським або 300$ корейцям.
різниця є
19.06.2025 18:10 Ответить
Ці за миску рису та пів щура на добу, будуть працювати по 16 годин.
19.06.2025 17:26 Ответить
і камчі !
без камчі не будуть працювати
19.06.2025 17:35 Ответить
Кімчи на вихідні та свята тоб то три рази на рік, на день наоодження Ина, його татуся та дідуся
19.06.2025 18:29 Ответить
Кімчі. Та пянсе із собачатиною (пиріжки такі з парового тіста).
19.06.2025 22:15 Ответить
Ну за "пів вареника" щура-це Ви вже занадто прикрасили.Кріс,пардон,щур-це тільки для ударників комуністичної праці. І то-на спец.розподільнику.
19.06.2025 18:01 Ответить
Для пупсів ніяких перепон - шо снарядів шо людей - все поставлять і відправлять
19.06.2025 17:29 Ответить
СМЕРТНИКОВ КАМИКАДЗЕ!УХ ПРАВДА КАМИКАДЗЕ ЯПОНЦЫ!!!ВСЕ ОНИ СМЕРТНИКИ!!!!
19.06.2025 17:29 Ответить
Європа у відповідь направить 25 тисяч заяв і засуджень.
19.06.2025 17:31 Ответить
Нехай Південна Корея за цим далі спостерігає та відправляє в Україну лише перекладачів
19.06.2025 17:34 Ответить
Не зрозумів, зі 150 заявлених мільйонів хіба своїх не вистачає?
19.06.2025 17:34 Ответить
авжеж, авжеж !

і що вони роблять, курви кацапські ?
груші околачівають ?

.
19.06.2025 17:37 Ответить
Косоокі червонодупі дешевші, це ж очевидно
19.06.2025 17:37 Ответить
Дешева рибка - погана юшка.
У руснявих артилеристів не вистачає матюків, щоб описати якість північнокорейських снарядів. Ішакєд поскладніше болванки буде.
19.06.2025 17:39 Ответить
Яка титульна нація в російській федераціі?
"Касаглазиє"...
19.06.2025 17:36 Ответить
не смішно, таварищь !

.
19.06.2025 17:38 Ответить
Ну так по заводу можно ударить дронами. Опыт уже есть!
19.06.2025 17:46 Ответить
Хутин- рідкий ідіот . Спочатку знищів мільон россіян в Україні, а тепер буде наповнювати рашу китайцями ( корейцями)
19.06.2025 17:47 Ответить
Хочу хороших новин. Хоть трохи..
19.06.2025 17:49 Ответить
У Трампа рак мозку
19.06.2025 17:52 Ответить
Це навряд. Бо в нього його немає схоже..
19.06.2025 17:54 Ответить
Якщо він є у тій черепушті, схоже там якась субстанція.
19.06.2025 22:01 Ответить
Руськіх заменят узькіє, як за станком так і в ліжку!
19.06.2025 17:50 Ответить
Для диктаторських режимів з рабовласницьким чи кріпосним устроєм, війна-це благо.
19.06.2025 17:51 Ответить
Хоть покушают
19.06.2025 17:51 Ответить
Той завод би VX приправити..
19.06.2025 18:08 Ответить
В Україні робітників бусифікують, верещачи про кондоми-91.
19.06.2025 18:09 Ответить
зеленский, а ну скорч грустное рыло, положи цветочки и помолчи как вчера у разваленного дома с 28 жертвами
19.06.2025 19:12 Ответить
 
 