Северная Корея и Россия углубляют экономические связи, - FT

После соглашения между КНДР и РФ о стратегическом партнерстве, коммерческое сотрудничество между двумя диктаторскими странами вышло на новый уровень.

Об этом пишет Financial Times, информирует Цензор.НЕТ.

Северокорейские яблоки начали появляться на полках российских супермаркетов, а экспортеры из КНДР планируют выйти на российский рынок.

Также, как пишет издание, северокорейские рыболовецкие суда все чаще появляются в водах у дальневосточного побережья России, а производители продуктов из КНДР, от джема и колбас - до пива и аккордеонов, зарегистрировали торговые марки в РФ.

Отмечается, что РФ строит автомобильный мост через реку Тюмень стоимостью 100 миллионов долларов вдоль сухопутной границы стран, и разрабатываются планы по восстановлению 10 000-километрового железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном.

Читайте также: КНДР может отправить 25 тыс. рабочих в РФ на завод по производству БПЛА, - СМИ

В течение прошлого года руководители северокорейских университетов ездили на встречи со своими российскими коллегами во Владивосток, северокорейские спортсмены соревновались в России, а российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

Все вышеупомянутые шаги говорят об углублении сотрудничества между двумя странами, которое ранее ограничивалось военной отраслью.

Экономика Северной Кореи в значительной степени зависит от производства угля, бетона и промышленных пластиков и поддерживается благодаря поставкам продовольствия, топлива и удобрений из Китая. Недавно режим КНДР получил сотни миллионов долларов США посредством проведения сложных хакерских атак на криптокошельки.

Читайте также: Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею

Научный сотрудник аналитического центра Sejong Institute Питер Уорд считает, что покровительство со стороны Москвы может оказать "действительно преобразующее" влияние на экономику Северной Кореи, возродив горнодобывающую и сельскохозяйственную отрасли.

В свою очередь эксперт по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланков считает, что торговля, вероятно, принесет России ограниченную финансовую выгоду, потому что северокорейские товары мало или совсем не интересуют российских импортеров.

Издание пишет, что кроме коммерческих связей, военное партнерство между странами даст РФ и КНДР дает больше возможностей сопротивляться давлению Запада даже после того, как боевые действия в Украине прекратятся.

Читайте также: Россия помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23, это становится вызовом для системы Patriot, - The Times