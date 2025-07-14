РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11792 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 773 10

Россия помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23, это становится вызовом для системы Patriot, - The Times

Россия помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты

Россия помогла Северной Корее модернизировать военные силы и усовершенствовать беспилотники и баллистические ракеты, которыми страна-агрессор бьет по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера Воздушных сил ВСУ.

Военный рассказал, что во время первого запуска по Украине северокорейские ракеты промахнулись мимо цели на несколько миль. Однако теперь по дальности и точности они практически не отличаются от российских баллистических ракет.

Офицер ВВС Украины подчеркнул, что в модернизации корейской баллистики РФ принимала активное участие.

"Там поставили российскую систему наведения, систему позиционирования, похожую на ту, что на Искандерах", - рассказал украинский офицер.

После этого ракеты стали более точными - отклонение составляет сотни метров.

"Они еще не Искандеры, но уже близки к ним", - сообщил офицер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР могла поставить РФ более 12 млн 152-мм снарядов, - разведка Южной Кореи

В свою очередь эксперт по ракетам Национального института стратегических исследований Алексей Ижак отметил, что корейские ракеты теперь являются вызовом для системы ПВО Patriot.

По его словам, при каждом запуске таких ракет необходимо разворачивать самые современные и дорогие системы противовоздушной обороны.

"Поэтому они истощают наши возможности ПВО. Россия рассчитывает получить 150-200 таких ракет в этом году", - сообщил эксперт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, - Лавров

Автор: 

КНДР (1249) россия (96577) баллистические ракеты (428)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
США це не турбує. А першу черу це для них.
показать весь комментарий
14.07.2025 12:44 Ответить
+1
Трам з оточенням у БД, через це, і затягує/зриває, надання допомоги Україні!! Прутін за це, йому ще якусь картину, намалює і пришле!!! Усьо ж, па ХРИСТИЯНСЬКІ ??
показать весь комментарий
14.07.2025 12:45 Ответить
+1
Пульт мабуть від "ТВ-центр" ?
показать весь комментарий
14.07.2025 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США це не турбує. А першу черу це для них.
показать весь комментарий
14.07.2025 12:44 Ответить
Прошу. Вибачте за помилки. Пишу з теле пульта.
показать весь комментарий
14.07.2025 12:48 Ответить
Пульт мабуть від "ТВ-центр" ?
показать весь комментарий
14.07.2025 12:52 Ответить
Ні.
показать весь комментарий
14.07.2025 13:03 Ответить
Трам з оточенням у БД, через це, і затягує/зриває, надання допомоги Україні!! Прутін за це, йому ще якусь картину, намалює і пришле!!! Усьо ж, па ХРИСТИЯНСЬКІ ??
показать весь комментарий
14.07.2025 12:45 Ответить
За нього там пише багато професійних світового масштабу аналітиків.
показать весь комментарий
14.07.2025 12:51 Ответить
Шокуюча новина :
"Краматорськ.
Ваґінєри з'ї**лися з полону..
Втекли з під конвою,четверо- вбивці, досвідчені.."
показать весь комментарий
14.07.2025 12:49 Ответить
ДЕ НАШІ РАКЕТИ ??? ДЕ РАКЕТИ ,3,5 РОКІВ ВІЙНА ПОВНОМАБНА ДЕРАКЕТИ ЗРАДНИК????
показать весь комментарий
14.07.2025 12:57 Ответить
Ракет при клованах не буде. Копайте могили.
показать весь комментарий
14.07.2025 13:00 Ответить
Зараз трап висловить своє чергове, ну дуже потужне, занепокоєння і зателефонує другу в блошину підерасті.
показать весь комментарий
14.07.2025 13:04 Ответить
 
 