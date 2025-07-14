Россия помогла КНДР модернизировать баллистические ракеты KN-23, это становится вызовом для системы Patriot, - The Times

Россия помогла Северной Корее модернизировать военные силы и усовершенствовать беспилотники и баллистические ракеты, которыми страна-агрессор бьет по Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного офицера Воздушных сил ВСУ.

Военный рассказал, что во время первого запуска по Украине северокорейские ракеты промахнулись мимо цели на несколько миль. Однако теперь по дальности и точности они практически не отличаются от российских баллистических ракет.

Офицер ВВС Украины подчеркнул, что в модернизации корейской баллистики РФ принимала активное участие.

"Там поставили российскую систему наведения, систему позиционирования, похожую на ту, что на Искандерах", - рассказал украинский офицер.

После этого ракеты стали более точными - отклонение составляет сотни метров.

"Они еще не Искандеры, но уже близки к ним", - сообщил офицер.

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В свою очередь эксперт по ракетам Национального института стратегических исследований Алексей Ижак отметил, что корейские ракеты теперь являются вызовом для системы ПВО Patriot.

По его словам, при каждом запуске таких ракет необходимо разворачивать самые современные и дорогие системы противовоздушной обороны.

"Поэтому они истощают наши возможности ПВО. Россия рассчитывает получить 150-200 таких ракет в этом году", - сообщил эксперт.

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