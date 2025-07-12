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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, - Лавров

лавров,чен,ким,ин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею и встретился с диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на северокорейские и российские СМИ.

Во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй Лавров заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".

"Мы обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса... Наши корейские друзья подтвердили свою твердую поддержку всех целей специальной военной операции, а также действий российского руководства и вооруженных сил", - цитирует Лаврова ТАСС.

"Предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны. У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. КНДР сама выдвигает те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", - сказал он.

При этом он добавил, что вопрос о дальнейшей помощи России в войне решает сам Ким Чен Ын.

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Автор: 

КНДР (1246) Лавров Сергей (2343)


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Топ комментарии
+8
А чого тоді претензії до України яка бере західну допомогу для відсічі від кацапської орди? У нас також ,,немає причин відмовлятись,,
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12.07.2025 13:55 Ответить
+7
Так це пупси самі напросились на допомогу? - ******* урод! -- то якого ж *** олєнєвод не вилазив з Пхеньяна?
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12.07.2025 13:46 Ответить
+7
Шоб усі москалі ЗДОХЛИ .
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12.07.2025 13:56 Ответить
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Так це пупси самі напросились на допомогу? - ******* урод! -- то якого ж *** олєнєвод не вилазив з Пхеньяна?
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12.07.2025 13:46 Ответить
Да щось давно не було чутно олєнєвода,десь мабуть в тундрі.
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12.07.2025 14:11 Ответить
Нє - коло путлєра - на других ролях
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12.07.2025 14:13 Ответить
Та, да. Це не ***** вимолював, це Пупс наполягав на допомозі.
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12.07.2025 13:48 Ответить
Навіщо нам ці "новини"? Думки кацапів і північнокорейців нам до чого? Ми й так знаємо що вони брехливі підари! 🤬
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12.07.2025 13:50 Ответить
А шо ж "Вєлічіє" - не страждає?
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12.07.2025 13:52 Ответить
А чого тоді претензії до України яка бере західну допомогу для відсічі від кацапської орди? У нас також ,,немає причин відмовлятись,,
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12.07.2025 13:55 Ответить
Шоб усі москалі ЗДОХЛИ .
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12.07.2025 13:56 Ответить
Корєйскіє СМІ соопщают, что увідєв Лаврова, таварищ Кім совєм нє іспугался!
Патаму что таварищ Кім бєсстрашен!
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12.07.2025 13:58 Ответить
Нє іспугался - токо заржал - і - го - го го го
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12.07.2025 14:03 Ответить
Ліпше би копита відкинув
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12.07.2025 14:40 Ответить
У вялікай суПЄРДЄРжави не було причин не ганьбитися допомогою скажених злиднів.
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12.07.2025 14:00 Ответить
Путя вкручивает своим баранам, что Запад воюет с ними руками украинцев. НО, если развивать эту логику, то с НАТО, руками кацапов, воюет товарищ Ким.
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12.07.2025 14:04 Ответить
Супєрдєржява,****.
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12.07.2025 14:19 Ответить
убийцы !!! вы ж говорили что это сво , нападать ни кто не собирается ???!!((( мрази !!!проклинаю росию !!!(((
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12.07.2025 14:30 Ответить
Дебіл, ***. Опустив ху...лостан, підставив пухляка. Ну і як я вже сказав показав себе дебілом.хоча може і не ту дозу прийняв.
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12.07.2025 14:38 Ответить
Втарая армія..в мірє
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12.07.2025 14:46 Ответить
Рашисти в черговий раз показали за кого вони мають своїх союзників. Ще вчора ***** на колінах повзало перед Пухлим під@ром випрошуючи допомогу. А вже зараз каже що не так вже і потрібна була та допомога. А завтра коли Пухляк попросить допомоги у ***** , той скаже всего хорошего
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12.07.2025 14:49 Ответить
 
 