У РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею и встретился с диктатором Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на северокорейские и российские СМИ.

Во время встречи с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй Лавров заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".

"Мы обменялись мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса... Наши корейские друзья подтвердили свою твердую поддержку всех целей специальной военной операции, а также действий российского руководства и вооруженных сил", - цитирует Лаврова ТАСС.

"Предложение об оказании военной помощи в освобождении Курской области исходило от северокорейской стороны. У нас не было причин отказываться от этого искреннего проявления солидарности. КНДР сама выдвигает те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве", - сказал он.

При этом он добавил, что вопрос о дальнейшей помощи России в войне решает сам Ким Чен Ын.

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