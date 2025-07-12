У РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї та зустрівся з диктатором Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на північнокорейські та російські ЗМІ.

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".

"Ми обмінялися думками щодо ситуації навколо української кризи... Наші корейські друзі підтвердили свою тверду підтримку всіх цілей спеціальної військової операції, а також дій російського керівництва і збройних сил", - цитує Лаврова ТАСС.

"Пропозиція про надання військової допомоги у звільненні Курської області виходила від північнокорейської сторони. У нас не було причин відмовлятися від цього щирого прояву солідарності. КНДР сама висуває ті форми, в яких ми реалізуємо наш договір про стратегічне партнерство", - сказав він.

При цьому він додав, що питання про подальшу допомогу Росії у війні вирішує сам Кім Чен Ин.

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