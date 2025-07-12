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Новини Співпраця КНДР та РФ
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У РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, - Лавров

лавров,чен,кім,ин

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї  та зустрівся з диктатором Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на північнокорейські та російські ЗМІ.

Під час зустрічі з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".

"Ми обмінялися думками щодо ситуації навколо української кризи... Наші корейські друзі підтвердили свою тверду підтримку всіх цілей спеціальної військової операції, а також дій російського керівництва і збройних сил", - цитує Лаврова ТАСС.

"Пропозиція про надання військової допомоги у звільненні Курської області виходила від північнокорейської сторони. У нас не було причин відмовлятися від цього щирого прояву солідарності. КНДР сама висуває ті форми, в яких ми реалізуємо наш договір про стратегічне партнерство", - сказав він.

При цьому він додав, що питання про подальшу допомогу Росії у війні вирішує сам Кім Чен Ин.

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Автор: 

КНДР (1283) Лавров Сергій (1629)


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Топ коментарі
+8
А чого тоді претензії до України яка бере західну допомогу для відсічі від кацапської орди? У нас також ,,немає причин відмовлятись,,
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12.07.2025 13:55 Відповісти
+7
Так це пупси самі напросились на допомогу? - ******* урод! -- то якого ж *** олєнєвод не вилазив з Пхеньяна?
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12.07.2025 13:46 Відповісти
+7
Шоб усі москалі ЗДОХЛИ .
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12.07.2025 13:56 Відповісти
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Так це пупси самі напросились на допомогу? - ******* урод! -- то якого ж *** олєнєвод не вилазив з Пхеньяна?
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12.07.2025 13:46 Відповісти
Да щось давно не було чутно олєнєвода,десь мабуть в тундрі.
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12.07.2025 14:11 Відповісти
Нє - коло путлєра - на других ролях
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12.07.2025 14:13 Відповісти
Та, да. Це не ***** вимолював, це Пупс наполягав на допомозі.
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12.07.2025 13:48 Відповісти
Навіщо нам ці "новини"? Думки кацапів і північнокорейців нам до чого? Ми й так знаємо що вони брехливі підари! 🤬
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12.07.2025 13:50 Відповісти
А шо ж "Вєлічіє" - не страждає?
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12.07.2025 13:52 Відповісти
А чого тоді претензії до України яка бере західну допомогу для відсічі від кацапської орди? У нас також ,,немає причин відмовлятись,,
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12.07.2025 13:55 Відповісти
Шоб усі москалі ЗДОХЛИ .
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12.07.2025 13:56 Відповісти
Корєйскіє СМІ соопщают, что увідєв Лаврова, таварищ Кім совєм нє іспугался!
Патаму что таварищ Кім бєсстрашен!
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12.07.2025 13:58 Відповісти
Нє іспугался - токо заржал - і - го - го го го
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12.07.2025 14:03 Відповісти
Ліпше би копита відкинув
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12.07.2025 14:40 Відповісти
У вялікай суПЄРДЄРжави не було причин не ганьбитися допомогою скажених злиднів.
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12.07.2025 14:00 Відповісти
Путя вкручивает своим баранам, что Запад воюет с ними руками украинцев. НО, если развивать эту логику, то с НАТО, руками кацапов, воюет товарищ Ким.
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12.07.2025 14:04 Відповісти
Супєрдєржява,****.
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12.07.2025 14:19 Відповісти
убийцы !!! вы ж говорили что это сво , нападать ни кто не собирается ???!!((( мрази !!!проклинаю росию !!!(((
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12.07.2025 14:30 Відповісти
Дебіл, ***. Опустив ху...лостан, підставив пухляка. Ну і як я вже сказав показав себе дебілом.хоча може і не ту дозу прийняв.
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12.07.2025 14:38 Відповісти
Втарая армія..в мірє
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12.07.2025 14:46 Відповісти
Рашисти в черговий раз показали за кого вони мають своїх союзників. Ще вчора ***** на колінах повзало перед Пухлим під@ром випрошуючи допомогу. А вже зараз каже що не так вже і потрібна була та допомога. А завтра коли Пухляк попросить допомоги у ***** , той скаже всего хорошего
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12.07.2025 14:49 Відповісти
 
 