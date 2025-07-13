КНДР могла поставить РФ более 12 млн 152-мм снарядов, - разведка Южной Кореи

Северная Корея продолжает поставлять России снаряды для поддержки ее войны против Украины, в частности, КНДР могла поставить РФ более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом сообщают военные разведывательные службы Южной Кореи.

Так, согласно отчету Агентства военной разведки (DIA), отмечается, что по состоянию на сегодня Северная Корея предоставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, (количество поставленных снарядов), вероятно, достигло более чем 12 миллионов", - говорится в отчете

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".