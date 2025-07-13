КНДР могла поставить РФ более 12 млн 152-мм снарядов, - разведка Южной Кореи
Северная Корея продолжает поставлять России снаряды для поддержки ее войны против Украины, в частности, КНДР могла поставить РФ более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yonhap, об этом сообщают военные разведывательные службы Южной Кореи.
Так, согласно отчету Агентства военной разведки (DIA), отмечается, что по состоянию на сегодня Северная Корея предоставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
"Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, (количество поставленных снарядов), вероятно, достигло более чем 12 миллионов", - говорится в отчете
Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР в войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".
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Чешская инициатива выглядит жалко.
ну хіба що Оманська ))
Не їх вина в тому що найбільші склади їм недоступні через те що вони всі в авторитарних помийок типу рашки і чучхеїстів.
Пиши скарги до свого Найшашличнішого лідора.
І до його татарської діяспоральної мафії яка за 4 роки не запустила виробництва 155мм в Україні.
Необхідно вироблять багато ударних важких беспілотників щоб знищувати гаубиці, якщо снаряди і будуть то щоб було мало засобів ураження.
На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.
"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.
24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
Тільки тиск їх суспільства, може щось змінити в головах політиків, а там ми програємо, орки створили мережі блогерів і ботоферм, які поширюють багато фактів корупції в Україні і це негативно впливає на підтримку та допомагає дотримуватись політики нееескалації і дирявих санкції. Фактично наші корумповані чиновники зараз грають на стороні орків і тому їм потрібно добавляти у звинувачення держзраду до корупції.
Без китайської підтримки за посредництва північно-корейського хомки й зацікавленості товариша Сі у продовженні повзучого наступу рашистських військ для загарбання ще більшої території України, пітьма давно б зупинилась і попросила переговорів на кшталт "мінська-1-2".