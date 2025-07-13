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Новини Співпраця КНДР та РФ
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КНДР могла поставити РФ понад 12 млн 152-мм снарядів, - розвідка Південної Кореї

КНДР поставила РФ понад 12 млн снарядів

Північна Корея продовжує постачати Росії снаряди для підтримки її війни проти України, зокрема, КНДР могла поставити РФ понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомляють військові розвідувальні служби Південної Кореї.

Так, згідно зі звітом Агентства військової розвідки (DIA), зазначається, що станом на сьогодні Північна Корея надала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

"Якщо рахувати одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), імовірно, сягнула більш ніж 12 мільйонів", - йдеться у звіті

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".

Автор: 

КНДР (1283) росія (66662) Південна Корея (470) снаряд (5)


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Топ коментарі
+8
а зельона ініціатива взагалі відсутня

ну хіба що Оманська ))
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13.07.2025 09:45 Відповісти
+7
Так хто в світі великий, США чи КНДР?
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13.07.2025 09:44 Відповісти
+2
Не думаю що б ці варвари спроможні без допомоги Китаю.
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13.07.2025 10:01 Відповісти
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Чешская инициатива выглядит жалко.
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13.07.2025 09:41 Відповісти
Так хто в світі великий, США чи КНДР?
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13.07.2025 09:44 Відповісти
а зельона ініціатива взагалі відсутня

ну хіба що Оманська ))
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13.07.2025 09:45 Відповісти
Чехи збирають нам снаряди по всьому світу.
Не їх вина в тому що найбільші склади їм недоступні через те що вони всі в авторитарних помийок типу рашки і чучхеїстів.
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13.07.2025 10:18 Відповісти
Їх вина, та й в цілому Європи, в тім що за 3 с половиною роки не спромоглися налагодити виробництво снарядів. І не тільки снарядів.
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13.07.2025 10:21 Відповісти
Це не їх вина і навіть не їх проблема наразі.
Пиши скарги до свого Найшашличнішого лідора.
І до його татарської діяспоральної мафії яка за 4 роки не запустила виробництва 155мм в Україні.
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13.07.2025 11:20 Відповісти
Поставили і ше мільйонами клепають - і шо їм може помішати - вони з цього живуть
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13.07.2025 09:49 Відповісти
Тобто по одному снаряду на кожних двох жителів України , адже зараз навряд більше 24 млн в Україні!
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13.07.2025 09:50 Відповісти
плюс еще рашка имела 6 000 000 до войны и делает по 3 000 000 в год=итого 28 500 000 снарядов , если по твоим расчетам то это по одному снаряду на человека , раньше было куля в лоб , сейчас уже снаряд 152мм каждому в лоб
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13.07.2025 09:56 Відповісти
Рашка на початок вторгнення мала 15-20 млн пострілів
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13.07.2025 09:58 Відповісти
Потужна потужність , але не спрацювала чомусь.
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13.07.2025 09:59 Відповісти
Тобто одна КНДР передала десь вдвічі більше пострілів, чим США + ЄС + Чеська ініціатива від лютого 22?
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13.07.2025 09:51 Відповісти
У путина друзья есть,у агента козыря и у звезды корпоративов их нет и не будет.
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13.07.2025 09:56 Відповісти
До чого тут друзі ? Ти справді думаєшь що Кім по дружбі снаряди дає ? ***** платить за це грошима та технологіями.
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13.07.2025 10:24 Відповісти
Конечно политическая дружба основана на политической и финансовой выгодах,это же не гейский прайд что бы всему основой были эмоции и симпатии.
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13.07.2025 11:32 Відповісти
Не прирівнюйте то лайно до якості 155, то для засівання територій, корисна дія нижча багаторазово від них, просування відбувається тому що безліч тупого скота а не снарядів цих, але це говорить лише про те що ***** і порося реально очкують програти , бо тоді вони будуть засуджені до страти методом здирання шкіри на головних площах своїх міст ...
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13.07.2025 09:57 Відповісти
Тому у них стимулів підтримувати один одного набагато більше ніж виборним політикам. Відпрацював свій строк і пішов далі штани терти в парламентах.
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13.07.2025 10:26 Відповісти
Вони спочатку зрівнюють артою житлову забудову або наші позиції в посадках а тоді вже пускають скот на забій. Тому не пишіть дурниці.

Необхідно вироблять багато ударних важких беспілотників щоб знищувати гаубиці, якщо снаряди і будуть то щоб було мало засобів ураження.
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13.07.2025 10:33 Відповісти
Не думаю що б ці варвари спроможні без допомоги Китаю.
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13.07.2025 10:01 Відповісти
Порох звідки? - откуда дровішкі? - Китай
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13.07.2025 10:07 Відповісти
Крім КНДР, Південна Корея теж "приклала ручку" до вбивств українців,

На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.

24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
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13.07.2025 10:14 Відповісти
Та весь захід зараз поставляє обладнання в рашу, це ніяк не зупиниш, якщо не зміниться думка у самого західного електорату. Великі компанії мають вплив на політику і вони зацікавленні в такому бізнесі, тому що орки купляють по завищених цінах, даючи шалені прибутки.

Тільки тиск їх суспільства, може щось змінити в головах політиків, а там ми програємо, орки створили мережі блогерів і ботоферм, які поширюють багато фактів корупції в Україні і це негативно впливає на підтримку та допомагає дотримуватись політики нееескалації і дирявих санкції. Фактично наші корумповані чиновники зараз грають на стороні орків і тому їм потрібно добавляти у звинувачення держзраду до корупції.
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13.07.2025 10:41 Відповісти
Або вішати на ліхтарних стовпах Але ж тоді вся влада на стовпах опиниться і нікому буде баранів стригти....
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13.07.2025 10:48 Відповісти
нато курить, пускаючи бульки з носа
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13.07.2025 10:16 Відповісти
кндр, це така собі "днр" кнр...
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13.07.2025 10:29 Відповісти
Это если считать снарядами 152 мм, но реально ведь там и патроны и мины и гранаты. В любом случае Ким чен уйх прилично заработал. Он ведь не за бесплатно все давал
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13.07.2025 10:33 Відповісти
за бакси від проданої європейцям нафти, рашка і купила ці снаряди.
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13.07.2025 10:37 Відповісти
европейцы не главные спонсоры если обьективно, китай и индия основные доноры
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13.07.2025 11:43 Відповісти
Ввечері "потужний" скаже щось на зразок "мільярда дерев" тільки про снаряди, тобто вони потужно працюють все під їх контролем, головне гроші.
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13.07.2025 10:47 Відповісти
Южная Корея тоже могла бы много чего поставить Украине(для баланса,, так сказать). Есть заявление разведки.
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13.07.2025 10:48 Відповісти
чого косити на Чехію ... самі українці вибрали в 19р чмо феесбешне 🤡 ,з себе і питайте , друге питання , шо північна корея ,це китай, і тільки він годує русняву армію і веде війну в Україні руками московії, їм треба хліб , бо якшо вони попруть на Тайвань ,армію годувати треба системно ...технології у китая є ,накрали , людського ресурсу йо майо...а без їжі та води , війни не буде ...китайцям потрібна Україна ,бо московію вони вже мають ...
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13.07.2025 10:59 Відповісти
В контексті постійної підтримки військової спроможності армії пітьми, зокрема поставками снарядів 152-го калібру, слід більше говорити про роль Китаю, а не КНДР.
Без китайської підтримки за посредництва північно-корейського хомки й зацікавленості товариша Сі у продовженні повзучого наступу рашистських військ для загарбання ще більшої території України, пітьма давно б зупинилась і попросила переговорів на кшталт "мінська-1-2".
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13.07.2025 11:13 Відповісти
 
 