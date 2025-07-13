КНДР могла поставити РФ понад 12 млн 152-мм снарядів, - розвідка Південної Кореї

Північна Корея продовжує постачати Росії снаряди для підтримки її війни проти України, зокрема, КНДР могла поставити РФ понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомляють військові розвідувальні служби Південної Кореї.

Так, згідно зі звітом Агентства військової розвідки (DIA), зазначається, що станом на сьогодні Північна Корея надала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

"Якщо рахувати одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), імовірно, сягнула більш ніж 12 мільйонів", - йдеться у звіті

Також читайте: КНДР може відправити 25 тис. робітників до РФ на завод із виробництва БПЛА, - ЗМІ

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".