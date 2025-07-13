КНДР могла поставити РФ понад 12 млн 152-мм снарядів, - розвідка Південної Кореї
Північна Корея продовжує постачати Росії снаряди для підтримки її війни проти України, зокрема, КНДР могла поставити РФ понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Yonhap, про це повідомляють військові розвідувальні служби Південної Кореї.
Так, згідно зі звітом Агентства військової розвідки (DIA), зазначається, що станом на сьогодні Північна Корея надала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
"Якщо рахувати одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), імовірно, сягнула більш ніж 12 мільйонів", - йдеться у звіті
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР у війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".
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Чешская инициатива выглядит жалко.
ну хіба що Оманська ))
Не їх вина в тому що найбільші склади їм недоступні через те що вони всі в авторитарних помийок типу рашки і чучхеїстів.
Пиши скарги до свого Найшашличнішого лідора.
І до його татарської діяспоральної мафії яка за 4 роки не запустила виробництва 155мм в Україні.
Необхідно вироблять багато ударних важких беспілотників щоб знищувати гаубиці, якщо снаряди і будуть то щоб було мало засобів ураження.
На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.
"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.
24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
Тільки тиск їх суспільства, може щось змінити в головах політиків, а там ми програємо, орки створили мережі блогерів і ботоферм, які поширюють багато фактів корупції в Україні і це негативно впливає на підтримку та допомагає дотримуватись політики нееескалації і дирявих санкції. Фактично наші корумповані чиновники зараз грають на стороні орків і тому їм потрібно добавляти у звинувачення держзраду до корупції.
Без китайської підтримки за посредництва північно-корейського хомки й зацікавленості товариша Сі у продовженні повзучого наступу рашистських військ для загарбання ще більшої території України, пітьма давно б зупинилась і попросила переговорів на кшталт "мінська-1-2".