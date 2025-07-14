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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Росія допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23, це стає викликом для системи Patriot, - The Times

Росія допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети

Росія допомогла Північній Кореї модернізувати військові сили та вдосконалити безпілотники й балістичні ракети, якими країна-агресорка б'є по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Times із посиланням на високопоставленого офіцера Повітряних сил ЗСУ.

Військовий розповів, що під час першого запуску по Україні північнокорейські ракети промахнулися повз ціль на кілька миль. Однак тепер за дальністю і точністю вони практично не відрізняються від російських балістичних ракет.

Офіцер ВПС України підкреслив, що в модернізації корейської балістики РФ брала активну участь.

"Там поставили російську систему наведення, систему позиціонування, схожу на ту, що на Іскандерах", - розповів український офіцер.

Після цього ракети стали точнішими - відхилення становить сотні метрів.

"Вони ще не Іскандери, але вже близькі до них", - повідомив офіцер.

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Зі свого боку експерт із ракет Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак зазначив, що корейські ракети тепер є викликом для системи ППО Patriot

За його словами, під час кожного запуску таких ракет необхідно розгортати найсучасніші і найдорожчі системи протиповітряної оборони.

"Тому вони виснажують наші можливості ППО. Росія розраховує отримати 150−200 таких ракет цього року", - повідомив експерт.

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Автор: 

КНДР (1286) росія (66670) балістичні ракети (459)


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Топ коментарі
+1
Трам з оточенням у БД, через це, і затягує/зриває, надання допомоги Україні!! Прутін за це, йому ще якусь картину, намалює і пришле!!! Усьо ж, па ХРИСТИЯНСЬКІ ??
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14.07.2025 12:45 Відповісти
+1
Пульт мабуть від "ТВ-центр" ?
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14.07.2025 12:52 Відповісти
+1
ДЕ НАШІ РАКЕТИ ??? ДЕ РАКЕТИ ,3,5 РОКІВ ВІЙНА ПОВНОМАБНА ДЕРАКЕТИ ЗРАДНИК????
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14.07.2025 12:57 Відповісти
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США це не турбує. А першу черу це для них.
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14.07.2025 12:44 Відповісти
Прошу. Вибачте за помилки. Пишу з теле пульта.
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14.07.2025 12:48 Відповісти
Пульт мабуть від "ТВ-центр" ?
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14.07.2025 12:52 Відповісти
Ні.
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14.07.2025 13:03 Відповісти
Трам з оточенням у БД, через це, і затягує/зриває, надання допомоги Україні!! Прутін за це, йому ще якусь картину, намалює і пришле!!! Усьо ж, па ХРИСТИЯНСЬКІ ??
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14.07.2025 12:45 Відповісти
За нього там пише багато професійних світового масштабу аналітиків.
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14.07.2025 12:51 Відповісти
Шокуюча новина :
"Краматорськ.
Ваґінєри з'ї**лися з полону..
Втекли з під конвою,четверо- вбивці, досвідчені.."
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14.07.2025 12:49 Відповісти
ДЕ НАШІ РАКЕТИ ??? ДЕ РАКЕТИ ,3,5 РОКІВ ВІЙНА ПОВНОМАБНА ДЕРАКЕТИ ЗРАДНИК????
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14.07.2025 12:57 Відповісти
Ракет при клованах не буде. Копайте могили.
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14.07.2025 13:00 Відповісти
Зараз трап висловить своє чергове, ну дуже потужне, занепокоєння і зателефонує другу в блошину підерасті.
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14.07.2025 13:04 Відповісти
 
 