Росія допомогла КНДР модернізувати балістичні ракети KN-23, це стає викликом для системи Patriot, - The Times

Росія допомогла Північній Кореї модернізувати військові сили та вдосконалити безпілотники й балістичні ракети, якими країна-агресорка б'є по Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times із посиланням на високопоставленого офіцера Повітряних сил ЗСУ.

Військовий розповів, що під час першого запуску по Україні північнокорейські ракети промахнулися повз ціль на кілька миль. Однак тепер за дальністю і точністю вони практично не відрізняються від російських балістичних ракет.

Офіцер ВПС України підкреслив, що в модернізації корейської балістики РФ брала активну участь.

"Там поставили російську систему наведення, систему позиціонування, схожу на ту, що на Іскандерах", - розповів український офіцер.

Після цього ракети стали точнішими - відхилення становить сотні метрів.

"Вони ще не Іскандери, але вже близькі до них", - повідомив офіцер.

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Зі свого боку експерт із ракет Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак зазначив, що корейські ракети тепер є викликом для системи ППО Patriot

За його словами, під час кожного запуску таких ракет необхідно розгортати найсучасніші і найдорожчі системи протиповітряної оборони.

"Тому вони виснажують наші можливості ППО. Росія розраховує отримати 150−200 таких ракет цього року", - повідомив експерт.

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