КНДР передала России около 6,5 млн боеприпасов и более 600 артсистем, - СВР
Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров и сотни артсистем. КНДР остается основным поставщиком вооружения для РФ.
Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
По оценкам разведки, всего КНДР передала РФ не менее 6,5 млн единиц боеприпасов калибров 122 или 152 мм, а также около 600 артиллерийских и ракетных систем.
Среди переданного вооружения - реактивные системы залпового огня, самоходные установки, гаубицы и минометы. Речь идет в частности о:
- несколько самоходных пусковых установок ОТРК KN-23/24 и 600 мм реактивных систем залпового огня KN-25;
- около 120 единиц 240 мм реактивных систем залпового огня М-1991;
- около 120 единиц 170 мм самоходных гаубиц М-1989 Koksan;
- около 100 единиц 122 мм прицепных гаубиц Д-74И;
- около 100 единиц 140 мм минометов М-1982;
- не менее 165 единиц 107 мм РСЗО Туре 63.
В СВР отметили: несмотря на низкое качество части этой техники, сотрудничество выгодно обеим сторонам.
"Несмотря на то, что по оценкам российских военных, отдельные образцы северокорейской артиллерии являются менее эффективными и ремонтопригодными, сотрудничество между КНДР и Россией в военно-технической сфере является обоюдно выгодным. КНДР - получает возможность проверить и усовершенствовать оружие собственного производства в современных боевых условиях, Россия - компенсировать боевые потери", - добавили во внешней разведке.
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он имел ввиду, что это скорее всего китайское, идущее якобы от сев.кореи
Значить потужність та вєлічіє раші перебувало в кореї!
Як кощіїва смерть в яйці.