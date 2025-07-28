КНДР передала России около 6,5 млн боеприпасов и более 600 артсистем, - СВР

Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров и сотни артсистем. КНДР остается основным поставщиком вооружения для РФ.

Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам разведки, всего КНДР передала РФ не менее 6,5 млн единиц боеприпасов калибров 122 или 152 мм, а также около 600 артиллерийских и ракетных систем.

Среди переданного вооружения - реактивные системы залпового огня, самоходные установки, гаубицы и минометы. Речь идет в частности о:

несколько самоходных пусковых установок ОТРК KN-23/24 и 600 мм реактивных систем залпового огня KN-25;

около 120 единиц 240 мм реактивных систем залпового огня М-1991;

около 120 единиц 170 мм самоходных гаубиц М-1989 Koksan;

около 100 единиц 122 мм прицепных гаубиц Д-74И;

около 100 единиц 140 мм минометов М-1982;

не менее 165 единиц 107 мм РСЗО Туре 63.

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В СВР отметили: несмотря на низкое качество части этой техники, сотрудничество выгодно обеим сторонам.

"Несмотря на то, что по оценкам российских военных, отдельные образцы северокорейской артиллерии являются менее эффективными и ремонтопригодными, сотрудничество между КНДР и Россией в военно-технической сфере является обоюдно выгодным. КНДР - получает возможность проверить и усовершенствовать оружие собственного производства в современных боевых условиях, Россия - компенсировать боевые потери", - добавили во внешней разведке.

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