РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10010 посетителей онлайн
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 812 21

КНДР передала России около 6,5 млн боеприпасов и более 600 артсистем, - СВР

КНДР поставляет снаряды и артсистемы России: разведка назвала количество

Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов различных калибров и сотни артсистем. КНДР остается основным поставщиком вооружения для РФ.

Об этом сообщила Служба внешней разведки в ответ на запрос издания LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

По оценкам разведки, всего КНДР передала РФ не менее 6,5 млн единиц боеприпасов калибров 122 или 152 мм, а также около 600 артиллерийских и ракетных систем.

Среди переданного вооружения - реактивные системы залпового огня, самоходные установки, гаубицы и минометы. Речь идет в частности о:

  • несколько самоходных пусковых установок ОТРК KN-23/24 и 600 мм реактивных систем залпового огня KN-25;
  • около 120 единиц 240 мм реактивных систем залпового огня М-1991;
  • около 120 единиц 170 мм самоходных гаубиц М-1989 Koksan;
  • около 100 единиц 122 мм прицепных гаубиц Д-74И;
  • около 100 единиц 140 мм минометов М-1982;
  • не менее 165 единиц 107 мм РСЗО Туре 63.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР уже в августе может развернуть дополнительные войска в РФ для участия в войне против Украины, - Reuters

В СВР отметили: несмотря на низкое качество части этой техники, сотрудничество выгодно обеим сторонам.

"Несмотря на то, что по оценкам российских военных, отдельные образцы северокорейской артиллерии являются менее эффективными и ремонтопригодными, сотрудничество между КНДР и Россией в военно-технической сфере является обоюдно выгодным. КНДР - получает возможность проверить и усовершенствовать оружие собственного производства в современных боевых условиях, Россия - компенсировать боевые потери", - добавили во внешней разведке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Северная Корея и Россия углубляют экономические связи, - FT

Автор: 

боеприпасы (2388) КНДР (1255) россия (96693) СВР (157) артиллерия (660)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Немає різниці, з Китаєм чи без. Виявляється всі супердержави Заходу неспроможні дати хоча би стільки ж скільки дають так звані «ізгої».
показать весь комментарий
28.07.2025 16:15 Ответить
+4
Да - *****! - країна - ізгой - а стільки зброї наклепали
показать весь комментарий
28.07.2025 16:07 Ответить
+4
З цього приводу треба терміново зібрати коаліцію потужно-рішучих, і після двомісячних переговорів надати Україні 5 списаних бронетранспортерів і 3 САУ.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да - *****! - країна - ізгой - а стільки зброї наклепали
показать весь комментарий
28.07.2025 16:07 Ответить
немає ОП, та непає зрадників , от і клипають упішно.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:15 Ответить
Не ізгой. Це проксі Китаю. Думаю це такий собі експеримент китайців щодо того яким вони бачать світ під своєю владою
показать весь комментарий
28.07.2025 16:20 Ответить
Ну - як? - дуже бідний концтабір
показать весь комментарий
28.07.2025 16:31 Ответить
Сумніваюся що ці варвари спроможні виготовляти таку кількість *********** без Китаю ,все це йде через одну гілку залізниці пора звернути увагу.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:12 Ответить
Немає різниці, з Китаєм чи без. Виявляється всі супердержави Заходу неспроможні дати хоча би стільки ж скільки дають так звані «ізгої».
показать весь комментарий
28.07.2025 16:15 Ответить
"Немає різниці, з Китаєм чи без"

он имел ввиду, что это скорее всего китайское, идущее якобы от сев.кореи
показать весь комментарий
28.07.2025 16:18 Ответить
Може й так, та від цього ситуація не виглядає краще.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:21 Ответить
а в нас не варвари . є і южмаш і мотор січ . але чомусь не здатні виробляти ніякої зброї для перемоги.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:19 Ответить
⚡️Трамп дає росії 10-12 днів для врегулювання війни в Україні - заява президента США
показать весь комментарий
28.07.2025 16:14 Ответить
А потім що ?
показать весь комментарий
28.07.2025 16:17 Ответить
А ну-ка, убери свой чемоданчик
показать весь комментарий
28.07.2025 16:18 Ответить
О так, чарівний та духмяний чемоданчик
показать весь комментарий
28.07.2025 16:22 Ответить
КНДР без Китаю - ніщо ! А тепер згадайте ХТО майже 40 років виводив виробництва в Китай і ХТО виростив китвйського дракона ?!
показать весь комментарий
28.07.2025 16:15 Ответить
Той самий хто виростив ссср
показать весь комментарий
28.07.2025 18:22 Ответить
З цього приводу треба терміново зібрати коаліцію потужно-рішучих, і після двомісячних переговорів надати Україні 5 списаних бронетранспортерів і 3 САУ.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:16 Ответить
А які казочки були що чучхенскі снаряди галімі і взриваються в стволі. 6,5млн снарядів вистріляли і ще є живі артилеристи - значить нормальні снаряди.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:17 Ответить
Ага!
Значить потужність та вєлічіє раші перебувало в кореї!
Як кощіїва смерть в яйці.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:36 Ответить
Оце союзник... Зброю, людей надали без проблем....
показать весь комментарий
28.07.2025 16:45 Ответить
И еще некоторые наивные верят что собакоеды не на поводке у Китая.
показать весь комментарий
28.07.2025 16:59 Ответить
Південній Кореї вже час щось робити. Ну справді, чого вони чекають?
показать весь комментарий
28.07.2025 17:19 Ответить
 
 