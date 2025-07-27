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Новости Войска КНДР Сотрудничество КНДР и РФ
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КНДР уже в августе может развернуть дополнительные войска в РФ для участия в войне против Украины, - Reuters

КНДР у серпні може направити війська в РФ

Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, про це пише Reuters со ссылкой на заявления южнокорейской разведки и парламентариев.

Да, отмечается, что Северная Корея может развернуть дополнительные войска в России уже в августе этого года для участия в войне против Украины. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять оружие России.

В разведке Южной Кореи считают, что Россия может готовиться к масштабной операции против Украины в августе.

"Время дополнительного развертывания войск – предположительно июль или август", - заявил депутат Ли Сонг-Квун после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки (NIS).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северной Корее показали фото ликвидированных на войне против Украины военных

Также сообщается, что в обмен на отправку Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет России КНДР, предположительно, получает техническую помощь по запуску спутников и систем наведения ракет.

КНДР и РФ заявили, что их сотрудничество основывается на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года.

Также читайте: Северная Корея и Россия углубляют экономические связи, - FT

Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.

Автор: 

КНДР (1255) россия (96693) война в Украине (5375)


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Топ комментарии
+9
Кацапи - не люди.
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27.07.2025 10:01 Ответить
+8
Чекаємо разом із західними "партнерами" п'ять бригад із Китаю і ось тодіііііі , можливо , якщо буде хороший настрій , буде введено дев'ятнадцятий над - потужний пакет !
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27.07.2025 09:57 Ответить
+8
Макрон теж обіцяв нам додаткові війська у війні з рф. Але хто такий Макрон у порівнянні з великим чучхе, просто хлопчик геронтофіл, який тільки говорить та обіцяє. Пощастило ***** з союзниками, китайози та корейці виконують свої обов'язки у посиленні третьої світової.
Якщо захід не бачить, що вона вже давно почалась, то я їх вітаю з політичною та геополітичною імпотенцією.
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27.07.2025 10:39 Ответить
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Чекаємо разом із західними "партнерами" п'ять бригад із Китаю і ось тодіііііі , можливо , якщо буде хороший настрій , буде введено дев'ятнадцятий над - потужний пакет !
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27.07.2025 09:57 Ответить
Потрібна мобілізація додаткових категорій населення, влада має посилювати ЗСУ резервами! Подальша бездіяльність влади буде розцінена військовими як неспроможність приймати складні рішення! А від цього моменту до зміни влади буде лише крок!
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27.07.2025 11:06 Ответить
Раніше американські морські котики не так боялися радянських десантників чи морських піхотинців як стройбатівців із саперними лопатками. Так і зараз північнокорейський спецназ боїться бусифікованих ухилянтів з лопатами кулеби.
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27.07.2025 12:16 Ответить
Не пиши маячні, вже ворог проповзає через наші позиції навіть без вогневого контакту! Здатність до спротиву та мотивація деяких наших солдат в окопах впала нижче плінтуса, вони або не бачать ворога або не хочуть вступати з ним у вогневий контакт! Переведення в піхоту тиловиків та поварів призвело до падіння якості нашої оборони до критично низького рівня!
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27.07.2025 14:27 Ответить
Зелено-синя влада на Україну не працює.
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27.07.2025 16:40 Ответить
Вот у людей союзники, а не так как у нас, партнёры по бизнесу.
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27.07.2025 10:00 Ответить
Кацапи - не люди.
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27.07.2025 10:01 Ответить
А шо не так? Наш Лідор відправив за допомогою ефективних менеджерів - стефанішину в США, міндіча в Австрію, чєрнишов кудись готується. єрмак з умєровим денно і нощно працюють над перемогою. Що не так, порохобот?
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27.07.2025 10:08 Ответить
Це ви тих за людей вважаєте, котрі прийшли нас знищити?
А, ну, зрозуміло; ви ж мовою не спілкуєтесь...
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27.07.2025 16:44 Ответить
А Південня Корея так і буде за цим спостерігати? І ніяк не приймати участь у війні в Україні? Якщо бояться війська направляти, то хоча б поділилися своїм аналогом петріотів - https://uk.wikipedia.org/wiki/L-SAM
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27.07.2025 10:11 Ответить
а як той пертіот доможе проти 30 тис піхоти, хіба переобладнати його в комплекс земля=>земля як це робили кацапи зі своїми с300?
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27.07.2025 11:48 Ответить
Як допомогти може? Буде збивати ракети, які вам падають на голову. Залучення до війни може ж бути різним. Якщо вони бояться відправляти війська, то нехай ХОЧ ЯКОСЬ допомагають.

Чи у нас вже достатньо систем ППО, які збивають балістику?
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27.07.2025 11:53 Ответить
чим більше падатиме на голову, тим більше буде бажаючих сховатись від цих ракет на лбз і протистояти 30 тис піхоти ина, ви якось паралогічно мислите, на відміну від вас піденнокорейці все правильно розрахували, тому вони однай з найтехнологічніших країн світу))
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27.07.2025 12:06 Ответить
Це аби шось відповісти? Тобто нехай далі кацапська балістика вбиває жінок і дітей в тилу? Ха-ха-ха, як дотепно...
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27.07.2025 18:41 Ответить
може для цього рашка береже бронетехніку
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27.07.2025 10:24 Ответить
Проросійське відання . Не треба цитувати проросійські месиджі.
«в США проводилось академическое исследование показавшее, что в 50 опубликованных за этот период статьях были допущены 1100 «этических» ошибок. Исследование завершается выводом о том, что освещение ближневосточного конфликта новостным агентством «Рейтер» базируется на симпатиях к палестинцам»
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27.07.2025 10:24 Ответить
московит сирскій посприяв появі собакоїдів,також посприяв додатковій мотивації кацапів до війни в Україні
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27.07.2025 10:29 Ответить
Парочка дронов по пхеньяну могла бы остудить пыл корейской военщины
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27.07.2025 10:34 Ответить
якщо той дрон долетить до кореї, то без бойової частини все навантаження піде на пальне, тому краще використати антигравітаційний двигун і помістити в той дрон всю вибухівку яку Свириденко змогла виробити за час премєрства
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27.07.2025 11:57 Ответить
Берётся корабль, большой грузовой с платформой, чтоб можно было запустить беспилотники, переделанные танкеры или для перевозки зерна, его ещё надо всякое утварю засыпать чтоб не догадались что там беспилотники и проплывая в 800 км от Северной Кореи выпустить эти беспилотники и корабль плывет себе дальше. А Великий Ким Чен Ын наблюдает фейерверки у себя в стране
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27.07.2025 13:32 Ответить
Макрон теж обіцяв нам додаткові війська у війні з рф. Але хто такий Макрон у порівнянні з великим чучхе, просто хлопчик геронтофіл, який тільки говорить та обіцяє. Пощастило ***** з союзниками, китайози та корейці виконують свої обов'язки у посиленні третьої світової.
Якщо захід не бачить, що вона вже давно почалась, то я їх вітаю з політичною та геополітичною імпотенцією.
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27.07.2025 10:39 Ответить
Он обещал дать войска после окончания боевых действий
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27.07.2025 13:28 Ответить
Люба Леонідова!
«бойові дії» називаються війною.
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27.07.2025 14:41 Ответить
Війська для охорони тилу! І очевидно що після війни, у якості миротворців!!! Вони не будуть воювати замість тцк і мєнтів нашого населення!! Тільки спостерігання, охорона і "бути гарантами тривалого миру".
Слово "гаранти" вам знайомо?
Це ж Потужне слово!! Його й в конституції пишуть і в одному старому відомому Меморандумі....
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27.07.2025 13:34 Ответить
Гаранти - всі нас зрадили, тому я це потужне слово ненавиджу! Жодного миротворця з Європи ніколи у нас не буде а ні до закінчення війни, а не після. Вони навіть спостерігати засцять, бо знають, наскільки підступний кремлівський щур та його орки.
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27.07.2025 14:45 Ответить
За ****** и ыном торчат уши узкоглазого си!
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27.07.2025 11:16 Ответить
А ми у відповідь отримаємо від так званих наших союзників ( куколдів ) з Америки чергові суворі 50 днів попередження для путіна.
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27.07.2025 11:41 Ответить
Казав трамп кужух 10 ракет дам.
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27.07.2025 13:38 Ответить
З кожним дохлим корейцем решта їхнього наріду харчується все краще і краще!
Ги-ги...
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27.07.2025 12:58 Ответить
Треба агітувати Республіку Корею. Хай надає зброю і усяку допомогу - кожен знищенний Чучхєрець це мінус 1 юніт на випадок агресії Чучхєрії проти Кореї , та мінус 0,005 пункт мотивації
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27.07.2025 13:29 Ответить
Дуй_ххуй не дасть війська на територію Неньки! Максимум охороняти Суджу, та Курську народну Республіку. ( Якщо сирок не бреше що наші там є )
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27.07.2025 13:27 Ответить
Не понимаю наше правительство, нанесите по Северной Корее превентивный удар, хотя бы 100 дронов, только об этом говорить не надо, пусть северокорейцы сами догадаются , что воевать не надо . вынесите им всю электроэнергию, в Северной Корее тяжело с питанием , а тут ещё и бомбы падают . Очень большая вероятность, что люди бунт подымят
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27.07.2025 13:27 Ответить
Чучхєрія дуже далеко!!! Та ще й кнр треба облітати дугою, бо компартія може більш активно включитися у війну!
Я б сам того бажав! Але командуванню видніше - мабуть нові активи використають проти бомберів і іскандерів
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27.07.2025 13:31 Ответить
Берётся корабль, большой грузовой с платформой, чтоб можно было запустить беспилотники, переделанные танкеры или для перевозки зерна, его ещё надо всякое утварю засыпать чтоб не догадались что там беспилотники и проплывая в 800 км от Северной Кореи выпустить эти беспилотники и корабль плывет себе дальше. А Великий Ким Чен Ын наблюдает фейерверки у себя в стране
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27.07.2025 13:33 Ответить
Здорово...
Але "бєрєтся" то все за гроші волонтерів, треба ще знайти...
Я сумніваюсь що Павутина і інші дронові операції робили "під мудрим Потужном контролем" цієї влади..... скоріше б здали, якби знали деталі...
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27.07.2025 13:36 Ответить
Зелену шману в сізо.Професійні військові струнку,на ліво і на нуль.
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27.07.2025 17:19 Ответить
Нічого хорошого, але це принаймні говорить про нємочность росіі.
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27.07.2025 18:17 Ответить
 
 