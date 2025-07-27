КНДР уже в августе может развернуть дополнительные войска в РФ для участия в войне против Украины, - Reuters
Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года.
Как передает Цензор.НЕТ, про це пише Reuters со ссылкой на заявления южнокорейской разведки и парламентариев.
Да, отмечается, что Северная Корея может развернуть дополнительные войска в России уже в августе этого года для участия в войне против Украины. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять оружие России.
В разведке Южной Кореи считают, что Россия может готовиться к масштабной операции против Украины в августе.
"Время дополнительного развертывания войск – предположительно июль или август", - заявил депутат Ли Сонг-Квун после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки (NIS).
Также сообщается, что в обмен на отправку Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет России КНДР, предположительно, получает техническую помощь по запуску спутников и систем наведения ракет.
КНДР и РФ заявили, что их сотрудничество основывается на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года.
Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.
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А, ну, зрозуміло; ви ж мовою не спілкуєтесь...
Чи у нас вже достатньо систем ППО, які збивають балістику?
«в США проводилось академическое исследование показавшее, что в 50 опубликованных за этот период статьях были допущены 1100 «этических» ошибок. Исследование завершается выводом о том, что освещение ближневосточного конфликта новостным агентством «Рейтер» базируется на симпатиях к палестинцам»
Якщо захід не бачить, що вона вже давно почалась, то я їх вітаю з політичною та геополітичною імпотенцією.
«бойові дії» називаються війною.
тцк і мєнтівнашого населення!! Тільки спостерігання, охорона і "бути гарантами тривалого миру".
Слово "гаранти" вам знайомо?
Це ж Потужне слово!! Його й в конституції пишуть і в одному старому відомому Меморандумі....
кужух10 ракет дам.
Ги-ги...
Я б сам того бажав! Але командуванню видніше - мабуть нові активи використають проти бомберів і іскандерів
Але "бєрєтся" то все за гроші волонтерів, треба ще знайти...
Я сумніваюсь що Павутина і інші дронові операції робили "під мудрим Потужном контролем" цієї влади..... скоріше б здали, якби знали деталі...