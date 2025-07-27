КНДР уже в августе может развернуть дополнительные войска в РФ для участия в войне против Украины, - Reuters

Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года.

Как передает Цензор.НЕТ, про це пише Reuters со ссылкой на заявления южнокорейской разведки и парламентариев.

Да, отмечается, что Северная Корея может развернуть дополнительные войска в России уже в августе этого года для участия в войне против Украины. Кроме того, Пхеньян продолжает поставлять оружие России.

В разведке Южной Кореи считают, что Россия может готовиться к масштабной операции против Украины в августе.

"Время дополнительного развертывания войск – предположительно июль или август", - заявил депутат Ли Сонг-Квун после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки (NIS).

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Также сообщается, что в обмен на отправку Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет России КНДР, предположительно, получает техническую помощь по запуску спутников и систем наведения ракет.

КНДР и РФ заявили, что их сотрудничество основывается на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея планирует направить до 30 тысяч военнослужащих для участия в войне России против Украины. Их прибытие в РФ ожидается в ближайшие месяцы.