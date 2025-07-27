УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8628 відвідувачів онлайн
Новини Війська КНДР Співпраця КНДР та РФ
3 306 35

КНДР вже у серпні може розгорнути додаткові війська в РФ для участі у війні проти України, - Reuters

КНДР у серпні може направити війська в РФ

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяви південнокорейської розвідки та парламентарів.

Так, зазначається, що Північна Корея може розгорнути додаткові війська в Росії вже в серпні цього року для участі у війні проти України. Крім того, Пхеньян продовжує постачати зброю Росії.

У розвідці Південної Кореї вважають, що Росія може готуватися до масштабної операції проти України в серпні.

"Час додаткового розгортання військ - імовірно липень або серпень", - заявив депутат Лі Сонг-Квун після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Північній Кореї показали фото ліквідованих на війні проти України військових

Також повідомляється, що в обмін на надсилання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів та ракет Росії КНДР, імовірно, отримує технічну допомогу щодо запуску супутників та систем наведення ракет.

КНДР та РФ заявили, що їхня співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року.

Читайте: Північна Корея втратила понад 6000 військових на Курщині, - розвідка Британії

Раніше повідомлялося, що Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.

Автор: 

КНДР (1292) росія (66871) війна в Україні (5400)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Кацапи - не люди.
показати весь коментар
27.07.2025 10:01 Відповісти
+8
Чекаємо разом із західними "партнерами" п'ять бригад із Китаю і ось тодіііііі , можливо , якщо буде хороший настрій , буде введено дев'ятнадцятий над - потужний пакет !
показати весь коментар
27.07.2025 09:57 Відповісти
+7
Вот у людей союзники, а не так как у нас, партнёры по бизнесу.
показати весь коментар
27.07.2025 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чекаємо разом із західними "партнерами" п'ять бригад із Китаю і ось тодіііііі , можливо , якщо буде хороший настрій , буде введено дев'ятнадцятий над - потужний пакет !
показати весь коментар
27.07.2025 09:57 Відповісти
Потрібна мобілізація додаткових категорій населення, влада має посилювати ЗСУ резервами! Подальша бездіяльність влади буде розцінена військовими як неспроможність приймати складні рішення! А від цього моменту до зміни влади буде лише крок!
показати весь коментар
27.07.2025 11:06 Відповісти
Раніше американські морські котики не так боялися радянських десантників чи морських піхотинців як стройбатівців із саперними лопатками. Так і зараз північнокорейський спецназ боїться бусифікованих ухилянтів з лопатами кулеби.
показати весь коментар
27.07.2025 12:16 Відповісти
Не пиши маячні, вже ворог проповзає через наші позиції навіть без вогневого контакту! Здатність до спротиву та мотивація деяких наших солдат в окопах впала нижче плінтуса, вони або не бачать ворога або не хочуть вступати з ним у вогневий контакт! Переведення в піхоту тиловиків та поварів призвело до падіння якості нашої оборони до критично низького рівня!
показати весь коментар
27.07.2025 14:27 Відповісти
Зелено-синя влада на Україну не працює.
показати весь коментар
27.07.2025 16:40 Відповісти
Вот у людей союзники, а не так как у нас, партнёры по бизнесу.
показати весь коментар
27.07.2025 10:00 Відповісти
Кацапи - не люди.
показати весь коментар
27.07.2025 10:01 Відповісти
А шо не так? Наш Лідор відправив за допомогою ефективних менеджерів - стефанішину в США, міндіча в Австрію, чєрнишов кудись готується. єрмак з умєровим денно і нощно працюють над перемогою. Що не так, порохобот?
показати весь коментар
27.07.2025 10:08 Відповісти
Це ви тих за людей вважаєте, котрі прийшли нас знищити?
А, ну, зрозуміло; ви ж мовою не спілкуєтесь...
показати весь коментар
27.07.2025 16:44 Відповісти
А Південня Корея так і буде за цим спостерігати? І ніяк не приймати участь у війні в Україні? Якщо бояться війська направляти, то хоча б поділилися своїм аналогом петріотів - https://uk.wikipedia.org/wiki/L-SAM
показати весь коментар
27.07.2025 10:11 Відповісти
а як той пертіот доможе проти 30 тис піхоти, хіба переобладнати його в комплекс земля=>земля як це робили кацапи зі своїми с300?
показати весь коментар
27.07.2025 11:48 Відповісти
Як допомогти може? Буде збивати ракети, які вам падають на голову. Залучення до війни може ж бути різним. Якщо вони бояться відправляти війська, то нехай ХОЧ ЯКОСЬ допомагають.

Чи у нас вже достатньо систем ППО, які збивають балістику?
показати весь коментар
27.07.2025 11:53 Відповісти
чим більше падатиме на голову, тим більше буде бажаючих сховатись від цих ракет на лбз і протистояти 30 тис піхоти ина, ви якось паралогічно мислите, на відміну від вас піденнокорейці все правильно розрахували, тому вони однай з найтехнологічніших країн світу))
показати весь коментар
27.07.2025 12:06 Відповісти
може для цього рашка береже бронетехніку
показати весь коментар
27.07.2025 10:24 Відповісти
Проросійське відання . Не треба цитувати проросійські месиджі.
«в США проводилось академическое исследование показавшее, что в 50 опубликованных за этот период статьях были допущены 1100 «этических» ошибок. Исследование завершается выводом о том, что освещение ближневосточного конфликта новостным агентством «Рейтер» базируется на симпатиях к палестинцам»
показати весь коментар
27.07.2025 10:24 Відповісти
московит сирскій посприяв появі собакоїдів,також посприяв додатковій мотивації кацапів до війни в Україні
показати весь коментар
27.07.2025 10:29 Відповісти
Парочка дронов по пхеньяну могла бы остудить пыл корейской военщины
показати весь коментар
27.07.2025 10:34 Відповісти
якщо той дрон долетить до кореї, то без бойової частини все навантаження піде на пальне, тому краще використати антигравітаційний двигун і помістити в той дрон всю вибухівку яку Свириденко змогла виробити за час премєрства
показати весь коментар
27.07.2025 11:57 Відповісти
Берётся корабль, большой грузовой с платформой, чтоб можно было запустить беспилотники, переделанные танкеры или для перевозки зерна, его ещё надо всякое утварю засыпать чтоб не догадались что там беспилотники и проплывая в 800 км от Северной Кореи выпустить эти беспилотники и корабль плывет себе дальше. А Великий Ким Чен Ын наблюдает фейерверки у себя в стране
показати весь коментар
27.07.2025 13:32 Відповісти
Макрон теж обіцяв нам додаткові війська у війні з рф. Але хто такий Макрон у порівнянні з великим чучхе, просто хлопчик геронтофіл, який тільки говорить та обіцяє. Пощастило ***** з союзниками, китайози та корейці виконують свої обов'язки у посиленні третьої світової.
Якщо захід не бачить, що вона вже давно почалась, то я їх вітаю з політичною та геополітичною імпотенцією.
показати весь коментар
27.07.2025 10:39 Відповісти
Он обещал дать войска после окончания боевых действий
показати весь коментар
27.07.2025 13:28 Відповісти
Люба Леонідова!
«бойові дії» називаються війною.
показати весь коментар
27.07.2025 14:41 Відповісти
Війська для охорони тилу! І очевидно що після війни, у якості миротворців!!! Вони не будуть воювати замість тцк і мєнтів нашого населення!! Тільки спостерігання, охорона і "бути гарантами тривалого миру".
Слово "гаранти" вам знайомо?
Це ж Потужне слово!! Його й в конституції пишуть і в одному старому відомому Меморандумі....
показати весь коментар
27.07.2025 13:34 Відповісти
Гаранти - всі нас зрадили, тому я це потужне слово ненавиджу! Жодного миротворця з Європи ніколи у нас не буде а ні до закінчення війни, а не після. Вони навіть спостерігати засцять, бо знають, наскільки підступний кремлівський щур та його орки.
показати весь коментар
27.07.2025 14:45 Відповісти
За ****** и ыном торчат уши узкоглазого си!
показати весь коментар
27.07.2025 11:16 Відповісти
А ми у відповідь отримаємо від так званих наших союзників ( куколдів ) з Америки чергові суворі 50 днів попередження для путіна.
показати весь коментар
27.07.2025 11:41 Відповісти
Казав трамп кужух 10 ракет дам.
показати весь коментар
27.07.2025 13:38 Відповісти
З кожним дохлим корейцем решта їхнього наріду харчується все краще і краще!
Ги-ги...
показати весь коментар
27.07.2025 12:58 Відповісти
Треба агітувати Республіку Корею. Хай надає зброю і усяку допомогу - кожен знищенний Чучхєрець це мінус 1 юніт на випадок агресії Чучхєрії проти Кореї , та мінус 0,005 пункт мотивації
показати весь коментар
27.07.2025 13:29 Відповісти
Дуй_ххуй не дасть війська на територію Неньки! Максимум охороняти Суджу, та Курську народну Республіку. ( Якщо сирок не бреше що наші там є )
показати весь коментар
27.07.2025 13:27 Відповісти
Не понимаю наше правительство, нанесите по Северной Корее превентивный удар, хотя бы 100 дронов, только об этом говорить не надо, пусть северокорейцы сами догадаются , что воевать не надо . вынесите им всю электроэнергию, в Северной Корее тяжело с питанием , а тут ещё и бомбы падают . Очень большая вероятность, что люди бунт подымят
показати весь коментар
27.07.2025 13:27 Відповісти
Чучхєрія дуже далеко!!! Та ще й кнр треба облітати дугою, бо компартія може більш активно включитися у війну!
Я б сам того бажав! Але командуванню видніше - мабуть нові активи використають проти бомберів і іскандерів
показати весь коментар
27.07.2025 13:31 Відповісти
Берётся корабль, большой грузовой с платформой, чтоб можно было запустить беспилотники, переделанные танкеры или для перевозки зерна, его ещё надо всякое утварю засыпать чтоб не догадались что там беспилотники и проплывая в 800 км от Северной Кореи выпустить эти беспилотники и корабль плывет себе дальше. А Великий Ким Чен Ын наблюдает фейерверки у себя в стране
показати весь коментар
27.07.2025 13:33 Відповісти
Здорово...
Але "бєрєтся" то все за гроші волонтерів, треба ще знайти...
Я сумніваюсь що Павутина і інші дронові операції робили "під мудрим Потужном контролем" цієї влади..... скоріше б здали, якби знали деталі...
показати весь коментар
27.07.2025 13:36 Відповісти
Зелену шману в сізо.Професійні військові струнку,на ліво і на нуль.
показати весь коментар
27.07.2025 17:19 Відповісти
 
 