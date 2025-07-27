КНДР вже у серпні може розгорнути додаткові війська в РФ для участі у війні проти України, - Reuters

Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяви південнокорейської розвідки та парламентарів.

Так, зазначається, що Північна Корея може розгорнути додаткові війська в Росії вже в серпні цього року для участі у війні проти України. Крім того, Пхеньян продовжує постачати зброю Росії.

У розвідці Південної Кореї вважають, що Росія може готуватися до масштабної операції проти України в серпні.

"Час додаткового розгортання військ - імовірно липень або серпень", - заявив депутат Лі Сонг-Квун після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).

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Також повідомляється, що в обмін на надсилання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів та ракет Росії КНДР, імовірно, отримує технічну допомогу щодо запуску супутників та систем наведення ракет.

КНДР та РФ заявили, що їхня співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року.

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Раніше повідомлялося, що Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.