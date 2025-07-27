КНДР вже у серпні може розгорнути додаткові війська в РФ для участі у війні проти України, - Reuters
Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяви південнокорейської розвідки та парламентарів.
Так, зазначається, що Північна Корея може розгорнути додаткові війська в Росії вже в серпні цього року для участі у війні проти України. Крім того, Пхеньян продовжує постачати зброю Росії.
У розвідці Південної Кореї вважають, що Росія може готуватися до масштабної операції проти України в серпні.
"Час додаткового розгортання військ - імовірно липень або серпень", - заявив депутат Лі Сонг-Квун після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки (NIS).
Також повідомляється, що в обмін на надсилання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів та ракет Росії КНДР, імовірно, отримує технічну допомогу щодо запуску супутників та систем наведення ракет.
КНДР та РФ заявили, що їхня співпраця ґрунтується на договорі, підписаному їхніми лідерами в червні минулого року.
Раніше повідомлялося, що Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.
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А, ну, зрозуміло; ви ж мовою не спілкуєтесь...
Чи у нас вже достатньо систем ППО, які збивають балістику?
«в США проводилось академическое исследование показавшее, что в 50 опубликованных за этот период статьях были допущены 1100 «этических» ошибок. Исследование завершается выводом о том, что освещение ближневосточного конфликта новостным агентством «Рейтер» базируется на симпатиях к палестинцам»
Якщо захід не бачить, що вона вже давно почалась, то я їх вітаю з політичною та геополітичною імпотенцією.
«бойові дії» називаються війною.
тцк і мєнтівнашого населення!! Тільки спостерігання, охорона і "бути гарантами тривалого миру".
Слово "гаранти" вам знайомо?
Це ж Потужне слово!! Його й в конституції пишуть і в одному старому відомому Меморандумі....
кужух10 ракет дам.
Ги-ги...
Я б сам того бажав! Але командуванню видніше - мабуть нові активи використають проти бомберів і іскандерів
Але "бєрєтся" то все за гроші волонтерів, треба ще знайти...
Я сумніваюсь що Павутина і інші дронові операції робили "під мудрим Потужном контролем" цієї влади..... скоріше б здали, якби знали деталі...