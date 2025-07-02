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Новини Фото Війська КНДР
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КНДР може відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українську розвідку, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, Пхеньян має намір збільшити кількість своїх військ у регіоні, які вже воюють на боці РФ. У листопаді 2024 року КНДР вже направила до Росії близько 11 тисяч солдатів, які брали участь у боях у Курській області. За даними західних джерел, близько 4 тисяч із них загинули або отримали поранення.

Українська розвідка припускає, що північнокорейські підрозділи будуть інтегровані до бойових частин РФ для участі в широкомасштабних наступальних операціях на окупованих територіях України. Також зафіксовано ознаки підготовки до переміщення військових - російські транспортні літаки переобладнують для перевезення особового складу, а супутникові знімки показують активність у портах РФ і на аеродромах КНДР.

КНДР готується відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України
КНДР готується відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України

Російське Міноборони, за оцінкою української розвідки, здатне забезпечити війська КНДР усім необхідним: зброєю, технікою та боєприпасами.

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Автор: 

КНДР (1276) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+9
А оцей , падло ти підкацапне, навідмінно від ФША допомогу не зупиняє і навіть збільшує
Порівняй
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
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02.07.2025 14:09 Відповісти
+8
Схоже - саме цього ***** і чекає ... і всі ці "перемовини" були просто затчгуванням часу в очикуванні цього моменту
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02.07.2025 14:00 Відповісти
+4
І пришлють. А оцей з бабою своєю лише воювати може:

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02.07.2025 14:01 Відповісти
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Схоже - саме цього ***** і чекає ... і всі ці "перемовини" були просто затчгуванням часу в очикуванні цього моменту
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02.07.2025 14:00 Відповісти
Он ждет 30 000 бойцов? Вы серьезно? Вы вообще не верите в ВСУ? У нас армия 1 200 000, а Вы боитесь 30 тысяч голодных корейцев. Зачем тогда вообще воевать?
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02.07.2025 15:24 Відповісти
Мені цікаво чи маємо ми дипломатичні відносини з КНДР на зараз чи вже денонсували.
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02.07.2025 14:00 Відповісти
А що каже Гугл?
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02.07.2025 14:08 Відповісти
Я не вмію гуглити.
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02.07.2025 14:12 Відповісти
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02.07.2025 14:23 Відповісти
12 серпня 2022 року було розірвано дип.відносини з кндр.
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02.07.2025 14:08 Відповісти
Осінь - курчат по осені рахують
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02.07.2025 14:01 Відповісти
І пришлють. А оцей з бабою своєю лише воювати може:

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02.07.2025 14:01 Відповісти
А оцей , падло ти підкацапне, навідмінно від ФША допомогу не зупиняє і навіть збільшує
Порівняй
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
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02.07.2025 14:09 Відповісти
Треба терміново зібрати черговий самміт в Європі і оголосити про всебічну підтримку і незламну волю. А в Україні треба пришвидшити бусифікацію - переможемо їх кількість піхоти ще більшою кількістю піхоти, якої в нас немає.
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02.07.2025 14:04 Відповісти
Ні , гниль ти трампісько-рашиська, це не ЄС згортає допомогу , а твоє жалюгідне ФША
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048

Тим часом Європа
Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
Європи надають Україні значну військову допомогу, включаючи зброю. Це включає передачу танків, артилерії, протиповітряних систем, бронетехніки, *********** та іншого обладнання. Крім того, багато європейських країн проводять навчання українських військових.

ФШАсти і рашисти - вороги України. Гнобіть їх . Харкайте в обличчя при зустрічі
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02.07.2025 14:11 Відповісти
Поки Європа ввела вже 17 пакетів санкцій , що призвели до падання продажів рашиської нафти у 4 рази
ФША не можуть ввести навіть ті іграшкові санкції Грема
Бо твій хозяїн ,трумп - пудель пуйла
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02.07.2025 14:13 Відповісти
Дивись не всерись выд потуг кацап.
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02.07.2025 15:21 Відповісти
очікувано, потім ще 30к, там потік цього лайна буде нескінченний
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02.07.2025 14:04 Відповісти
Всі вони будуть знищені разом з кацапстанцями!
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02.07.2025 14:11 Відповісти
Знай друзів своїх і відділяй їх від ворогів

Понад €9 млрд 2025 року виділить Україні Німеччина - $2 млрд спрямують на ППО, ракети і **********, - глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.

У той час пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
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02.07.2025 14:20 Відповісти
чекаємо потужну підтримку від вестернів (словесну): "Українці, тримайтесь".

правда без петріотів, арти, хаймарсів і ще достобіса чого, але "тримайтесь".

p.s. А вкраїнчики додадуть з дивану: "нам ніхто нічого не винен", "нам своє робити" . А ****, хіба це складно: самотужки тягатись з найбільшою ядерною потугою, а тепер вже з двома країнами.
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02.07.2025 14:44 Відповісти
Це ще не третя світова, ні? Авжеж ні. Даже якщо проти України буде воювати десять країн то це все одно не буде третьою світовою. Бо Україна ж одна воює. Всі проковтнули мовчки 10тис. косооких. То чому ж вже не всю армію косооких задіяти в війні проти України. А ми ще боїмося протипіхотні міни використовувати а то нас покарають. А все що робить зараз Тампон так виграє час для *****
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02.07.2025 14:49 Відповісти
Ми теж жуємосоплі. Чомусь до сих пір ми не знищуемо на Сосії все те що може літати і їздити а особливо рашистські літаки і аеропорти. А також не випалюємо електростанції і поля з зерновими і лісами які рашисти теж використовують для війни? Вся Сосія повинна горіти вже вчора, якщо ми хочемо вижити
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02.07.2025 14:56 Відповісти
І не треба бути великим провидцем щоб зрозуміти що "всі друзі і партнери України "(це ті десь більше пів-сотні країн що підписали договори про допомогу )у відповідь на це втручання КНДР продемонструють "глибоке занепокоєння".
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02.07.2025 15:07 Відповісти
А де знімки польових лагерів нашої куколдіції стурбованих?!
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02.07.2025 15:51 Відповісти
 
 