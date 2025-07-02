КНДР може відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українську розвідку, передає Цензор.НЕТ.

За даними розвідки, Пхеньян має намір збільшити кількість своїх військ у регіоні, які вже воюють на боці РФ. У листопаді 2024 року КНДР вже направила до Росії близько 11 тисяч солдатів, які брали участь у боях у Курській області. За даними західних джерел, близько 4 тисяч із них загинули або отримали поранення.

Українська розвідка припускає, що північнокорейські підрозділи будуть інтегровані до бойових частин РФ для участі в широкомасштабних наступальних операціях на окупованих територіях України. Також зафіксовано ознаки підготовки до переміщення військових - російські транспортні літаки переобладнують для перевезення особового складу, а супутникові знімки показують активність у портах РФ і на аеродромах КНДР.





Російське Міноборони, за оцінкою української розвідки, здатне забезпечити війська КНДР усім необхідним: зброєю, технікою та боєприпасами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія передала Північній Кореї технологію виробництва "шахедів", — Буданов