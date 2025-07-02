КНДР може відправити до 30 тисяч солдатів на війну проти України, - CNN. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ
Північна Корея планує направити до 30 тисяч військовослужбовців для участі у війні Росії проти України. Їхнє прибуття до РФ очікується в найближчі місяці.
Про це повідомляє CNN із посиланням на українську розвідку, передає Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, Пхеньян має намір збільшити кількість своїх військ у регіоні, які вже воюють на боці РФ. У листопаді 2024 року КНДР вже направила до Росії близько 11 тисяч солдатів, які брали участь у боях у Курській області. За даними західних джерел, близько 4 тисяч із них загинули або отримали поранення.
Українська розвідка припускає, що північнокорейські підрозділи будуть інтегровані до бойових частин РФ для участі в широкомасштабних наступальних операціях на окупованих територіях України. Також зафіксовано ознаки підготовки до переміщення військових - російські транспортні літаки переобладнують для перевезення особового складу, а супутникові знімки показують активність у портах РФ і на аеродромах КНДР.
Російське Міноборони, за оцінкою української розвідки, здатне забезпечити війська КНДР усім необхідним: зброєю, технікою та боєприпасами.
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Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
Тим часом Європа
Франція передає Україні всю зброю, вироблену у 2025 році, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3552210
Європи надають Україні значну військову допомогу, включаючи зброю. Це включає передачу танків, артилерії, протиповітряних систем, бронетехніки, *********** та іншого обладнання. Крім того, багато європейських країн проводять навчання українських військових.
ФШАсти і рашисти - вороги України. Гнобіть їх . Харкайте в обличчя при зустрічі
ФША не можуть ввести навіть ті іграшкові санкції Грема
Бо твій хозяїн ,трумп - пудель пуйла
Понад €9 млрд 2025 року виділить Україні Німеччина - $2 млрд спрямують на ППО, ракети і **********, - глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль під час візиту до Києва.
У той час пудель кремля - трамп
Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон Джерело: https://censor.net/ua/n3561048
правда без петріотів, арти, хаймарсів і ще достобіса чого, але "тримайтесь".
p.s. А вкраїнчики додадуть з дивану: "нам ніхто нічого не винен", "нам своє робити" . А ****, хіба це складно: самотужки тягатись з найбільшою ядерною потугою, а тепер вже з двома країнами.