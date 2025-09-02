1 060 7
У війні проти України загинули близько 2 тис. північнокорейських військових, - розвідка Південної Кореї
Близько 2 тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули в Україні, де вони воюють на боці Росії.
Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією спецслужб, Пхеньян планує відправити ще близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.
З жовтня минулого року Північна Корея вже направила приблизно 13 тисяч військових та озброєння для підтримки російських зусиль у війні проти України.
