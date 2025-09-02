УКР
Новини Війська КНДР
У війні проти України загинули близько 2 тис. північнокорейських військових, - розвідка Південної Кореї

Військові КНДР на війні проти України

Близько 2 тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули в Україні, де вони воюють на боці Росії.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією спецслужб, Пхеньян планує відправити ще близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.

З жовтня минулого року Північна Корея вже направила приблизно 13 тисяч військових та озброєння для підтримки російських зусиль у війні проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ не готова до мирних переговорів та продовжує активні бойові дії, - розвідка Естонії

КНДР (1304) розвідка (3922) Південна Корея (472) втрати (4549)
02.09.2025 10:49 Відповісти
це гарна новина , більше собак залишиться живими .
02.09.2025 10:52 Відповісти
Зовсім інакше. Чим більше загинуть "кормильців", тим більше собак, мишей, щурів і своїх людей скоштують діти і матері.
02.09.2025 10:56 Відповісти
Мы за вас делаем вашу работу. Ын прислал не просто пехоту, Ын прислал спецназ, прислал самых лучших, самых подготовленных и мотивированных. Теперь они не пойдут на Сеул. Может пора нам за это помочь оружием, а?
02.09.2025 10:57 Відповісти
чтоб вас здыхало такое количество каждый день,дай боже.
02.09.2025 10:58 Відповісти
Гроші пішли пухляка, а біли лади чекають на москалів.... Вигода і ху....лу і пухляку
02.09.2025 11:22 Відповісти
А так би з голоду подохли..
02.09.2025 11:27 Відповісти
 
 