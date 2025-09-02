В войне против Украины погибли около 2 тыс. северокорейских военных, - разведка Южной Кореи

Около 2 тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли в Украине, где они воюют на стороне России.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, передает Цензор.НЕТ.

По информации спецслужб, Пхеньян планирует отправить еще около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

С октября прошлого года Северная Корея уже направила примерно 13 тысяч военных и вооружения для поддержки российских усилий в войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии