В войне против Украины погибли около 2 тыс. северокорейских военных, - разведка Южной Кореи
Около 2 тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли в Украине, где они воюют на стороне России.
Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, передает Цензор.НЕТ.
По информации спецслужб, Пхеньян планирует отправить еще около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.
С октября прошлого года Северная Корея уже направила примерно 13 тысяч военных и вооружения для поддержки российских усилий в войне против Украины.
