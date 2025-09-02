РУС
Новости Войска КНДР
912 7

В войне против Украины погибли около 2 тыс. северокорейских военных, - разведка Южной Кореи

Военные КНДР на войне против Украины

Около 2 тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли в Украине, где они воюют на стороне России.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на данные разведки Южной Кореи, передает Цензор.НЕТ.

По информации спецслужб, Пхеньян планирует отправить еще около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

С октября прошлого года Северная Корея уже направила примерно 13 тысяч военных и вооружения для поддержки российских усилий в войне против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не готова к мирным переговорам и продолжает активные боевые действия, - разведка Эстонии

Автор: 

КНДР (1265) разведка (4226) Южная Корея (342) потери (4535)
02.09.2025 10:49 Ответить
це гарна новина , більше собак залишиться живими .
02.09.2025 10:52 Ответить
Зовсім інакше. Чим більше загинуть "кормильців", тим більше собак, мишей, щурів і своїх людей скоштують діти і матері.
02.09.2025 10:56 Ответить
Мы за вас делаем вашу работу. Ын прислал не просто пехоту, Ын прислал спецназ, прислал самых лучших, самых подготовленных и мотивированных. Теперь они не пойдут на Сеул. Может пора нам за это помочь оружием, а?
02.09.2025 10:57 Ответить
чтоб вас здыхало такое количество каждый день,дай боже.
02.09.2025 10:58 Ответить
Гроші пішли пухляка, а біли лади чекають на москалів.... Вигода і ху....лу і пухляку
02.09.2025 11:22 Ответить
А так би з голоду подохли..
02.09.2025 11:27 Ответить
 
 