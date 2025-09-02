РУС
Военные КНДР не имеют статуса наемника, поскольку на войну против Украины их отправило государство, - заместитель генпрокурора Лещенко

Являются ли военные КНДР наемниками РФ? В Офисе Генпрокурора ответили

Военные Северной Кореи, которые участвуют в боях против Украины на стороне РФ, не имеют статуса наемника, поскольку на войну их отправила КНДР.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.

"Этот вопрос должен быть интересным в фокусе преступления агрессии, поскольку ответственность за такое преступление могут нести не только представители власти России, но и представители власти Северной Кореи, если их вооруженные силы участвуют в агрессии против Украины", - пояснил он.

Статус наемника

"Во-первых, наемником не может быть лицо, которое является гражданином стороны конфликта. Поэтому все лица, которые являются гражданами российской федерации уже не являются наемниками. Во-вторых, наемником не может быть лицо, которое входит в состав регулярной армии стороны конфликта. Соответственно, если иностранец проходит военную службу на основании контракта в вооруженных силах Российской Федерации, он не считается наемником. В Украине так же иностранцы воюют. Но как военнослужащие Вооруженных сил Украины, защищая нашу страну от агрессии российской федерации", - пояснил Лещенко.

По словам заместителя генпрокурора, самым сложным в доказывании является тот факт, что наемники должны получать денежное обеспечение больше, чем военнослужащие регулярной армии стороны конфликта.

"Соответственно нам надо доказать, что гражданин другой страны, не России, который не является военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, пошел воевать за государство-агрессора, но он должен получать за это большее денежное обеспечение, чем такой же российский военнослужащий на такой же должности", - добавил он.

Интервью с заместителем генпрокурора Андреем Лещенко доступно по ссылке.

КНДР (1265) россия (97035) наемник (354) наемники рф (2098) Лещенко Андрей (1)
то які наслідки? Віддамо полонених кімовцев на обід сдічалим собакам. Я за.
02.09.2025 14:57 Ответить
Та цей "заступник генпрокурора - якийсь ДЛБЙБ! "Почав "за здравіє" - закінчив "за упокой"... "Сказав "А" - кажи і "Б"...
Правильно сказав, що "чучхеїсти" - не найманці, бо послані воювать ДЕРЖАВОЮ... Але "скромно" "затіг язика в задницю", і не продовжив: "Тому участь військ КНДР, у складі підрозділів, у війні з ЗСУ, є НЕОГОЛОШЕНОЮ ВІЙНОЮ КНДР, ПРОТИ УКРАЇНИ..."
02.09.2025 15:17 Ответить
Він просто ворог України! Прокацапський недобитий вилупок! 🤬
02.09.2025 17:03 Ответить
тут явно помилка.
нема різниці скільки коштів отримує найманець. 1 бакс в США і 1 бакс в Гондурасі це зовсім інші гроші.
по друге є люди які відправляються на війну за покликом серця і тут питання грошового винагородження є, але не стоїть так гостро. і найманець може отримувати грошей меньше чим регулярні війська, або не отримувати зовсім.
02.09.2025 15:20 Ответить
За те, наші хлопці, що потрапили у полон в курській області. є терористами.....
І рашці по йух, хто їх туди послав.....
СУКИ.....
02.09.2025 15:21 Ответить
Со стороны пида рассии война не объявлена, поэтому все ее войска террористические, со всеми вытекающими последствиями, получение денег за террористические действия есть отягчающее обстоятельство. Более того участие чучхерастов в боевых действиях позволяет считать чучхерию террористическим государством, с уничтожением ее лиц и собственности в любой точке мира.
02.09.2025 15:57 Ответить
Та якось пофіг, як там ото тіло називається. Раз прийшло і стріляє разом з москалями значить повинно і бути знищене, як москалі.
02.09.2025 16:15 Ответить
А який статус мають різні "ЧВКашники" та всілякі добровольчі формування? до речі а нам війна об'явлена? ні, тоді які військовополонені? Злочинці
02.09.2025 16:57 Ответить
 
 