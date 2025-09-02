Военные КНДР не имеют статуса наемника, поскольку на войну против Украины их отправило государство, - заместитель генпрокурора Лещенко

Военные Северной Кореи, которые участвуют в боях против Украины на стороне РФ, не имеют статуса наемника, поскольку на войну их отправила КНДР.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.

"Этот вопрос должен быть интересным в фокусе преступления агрессии, поскольку ответственность за такое преступление могут нести не только представители власти России, но и представители власти Северной Кореи, если их вооруженные силы участвуют в агрессии против Украины", - пояснил он.

Статус наемника

"Во-первых, наемником не может быть лицо, которое является гражданином стороны конфликта. Поэтому все лица, которые являются гражданами российской федерации уже не являются наемниками. Во-вторых, наемником не может быть лицо, которое входит в состав регулярной армии стороны конфликта. Соответственно, если иностранец проходит военную службу на основании контракта в вооруженных силах Российской Федерации, он не считается наемником. В Украине так же иностранцы воюют. Но как военнослужащие Вооруженных сил Украины, защищая нашу страну от агрессии российской федерации", - пояснил Лещенко.

По словам заместителя генпрокурора, самым сложным в доказывании является тот факт, что наемники должны получать денежное обеспечение больше, чем военнослужащие регулярной армии стороны конфликта.

"Соответственно нам надо доказать, что гражданин другой страны, не России, который не является военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, пошел воевать за государство-агрессора, но он должен получать за это большее денежное обеспечение, чем такой же российский военнослужащий на такой же должности", - добавил он.

