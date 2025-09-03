РУС
2 414 30

Ким Чен Ын об отправке КНДРовцев в РФ: Это наш "братский долг"

Северная Корея может отправить новых военных в Россию до лета

Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских военных в Россию "братским долгом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, перед встречей с глазу на глаз за закрытыми дверями Ким и Путин выступили перед журналистами со своими заявлениями.

Путин благодарил Северную Корею за военную помощь в Курской области и заявил, что это было нужно для "борьбы с неонацизмом". Ким в свою очередь благодарил Путина за то, как тот высоко оценил вклад северокорейцев.

По данным росмедиа, Ким Чен Ын заявил, что "оказывать любую помощь России - это братский долг КНДР".

По итогам встречи, которую медиа называют одной из рекордных по продолжительности, Путин пригласил лидера Северной Кореи приехать в Россию. Ким также анонсировал "встречу в скором времени".

Также читайте: Военные КНДР не имеют статуса наемника, поскольку на войну против Украины их отправило государство, - заместитель генпрокурора Лещенко

Журналисты также заметили, что на этой встрече также присутствовала сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Джон - она занимает должность заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и в последние годы отличилась антиукраинскими заявлениями.

КНДР (1267) россия (97049) Ким Чен Ын (186)
+9
А обов"язок ЗСУ, перед Україною - перебить всіх "зайд", що лізуть виконувать "братні обов"язки"...
03.09.2025 14:04 Ответить
+9
ось це доказ того, кому росіяни браццкій народ.
03.09.2025 14:05 Ответить
+7
Поки рижий обмудок Тампон не вивів Кон чен ина в світ корейська опухоль сиділа і носа не висовувала з свого болота. Тепер всі пацюки і zомбаки яких Тампон легалізував повилазили на світ і згуртувалися а Тампон сам заліз в нору і не вилазить
03.09.2025 14:11 Ответить
Хай спитає у Асада та Аятолли, як РФ виконує свої "братні" обов'язки.
03.09.2025 14:10 Ответить
Брати по нещастю
03.09.2025 14:10 Ответить
Поки рижий обмудок Тампон не вивів Кон чен ина в світ корейська опухоль сиділа і носа не висовувала з свого болота. Тепер всі пацюки і zомбаки яких Тампон легалізував повилазили на світ і згуртувалися а Тампон сам заліз в нору і не вилазить
03.09.2025 14:11 Ответить
Трамп : *іх бін больной*
03.09.2025 14:24 Ответить
Адіннарот,хулє.
03.09.2025 14:13 Ответить
******* всіх країн єднайтеся! 🤣
03.09.2025 14:19 Ответить
один на рот два на рот обом
03.09.2025 14:21 Ответить
рускій і карєєц братья навєкі

03.09.2025 14:28 Ответить
Скоріше один народ. Особливо по образу життя
03.09.2025 15:09 Ответить
косоокі + славьянє = братушари
03.09.2025 14:30 Ответить
Масковскай опаріш брат північнокорейскому опарішу. Виходить шо удмурти, кадировці, чуваши, осетіни, каряки, лезгіни, жанскія кізяки тощо БРАТИ ******** чучхеістам!
03.09.2025 14:35 Ответить
Жалюгідні косоокі дикуни, не те що "партнери" які пропонують прикинутися дикобразом.
03.09.2025 14:43 Ответить
Якби тут не глузували над цим,але покидьки- дикуни діють намного сміливіше,послідовніше,майже без роздумів ніж запливші від гарного,безтурботного життя цівілізовані демократи " болаболи".
03.09.2025 14:51 Ответить
Один з кандидатів на покращення російського генофонду.
03.09.2025 14:53 Ответить
Це не "братній обовязок", а прямий наказ Сі і трошки рису від *****.
03.09.2025 14:55 Ответить
По роже точно брати ху... лостану. Особливо на одного с ху...лів похоже, здається на монгола. Мабуть ху...ло собі нового двійника зробить. А так, вони добре заробляють на ціх тваринах. Особливо ин
03.09.2025 15:07 Ответить
******** долг
03.09.2025 15:24 Ответить
это когда желтомордное и косое- брат белой нации?
03.09.2025 15:47 Ответить
Прийде час, коли це кндр будуть валити: думаю, що українці теж виконають свій "братній обов"язок"
03.09.2025 16:22 Ответить
3-я світова вже почалась.
03.09.2025 16:24 Ответить
Так, "кровні" уроди.
А що, "вторая" армія світу в дупі "вторая", сама не може перемогти.🤣
Шахматист ***** обісрався.
03.09.2025 16:39 Ответить
 
 