Ким Чен Ын об отправке КНДРовцев в РФ: Это наш "братский долг"

Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских военных в Россию "братским долгом".

Как отмечается, перед встречей с глазу на глаз за закрытыми дверями Ким и Путин выступили перед журналистами со своими заявлениями.

Путин благодарил Северную Корею за военную помощь в Курской области и заявил, что это было нужно для "борьбы с неонацизмом". Ким в свою очередь благодарил Путина за то, как тот высоко оценил вклад северокорейцев.

По данным росмедиа, Ким Чен Ын заявил, что "оказывать любую помощь России - это братский долг КНДР".

По итогам встречи, которую медиа называют одной из рекордных по продолжительности, Путин пригласил лидера Северной Кореи приехать в Россию. Ким также анонсировал "встречу в скором времени".

Журналисты также заметили, что на этой встрече также присутствовала сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Джон - она занимает должность заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и в последние годы отличилась антиукраинскими заявлениями.