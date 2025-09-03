Ким Чен Ын об отправке КНДРовцев в РФ: Это наш "братский долг"
Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал отправку северокорейских военных в Россию "братским долгом".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, перед встречей с глазу на глаз за закрытыми дверями Ким и Путин выступили перед журналистами со своими заявлениями.
Путин благодарил Северную Корею за военную помощь в Курской области и заявил, что это было нужно для "борьбы с неонацизмом". Ким в свою очередь благодарил Путина за то, как тот высоко оценил вклад северокорейцев.
По данным росмедиа, Ким Чен Ын заявил, что "оказывать любую помощь России - это братский долг КНДР".
По итогам встречи, которую медиа называют одной из рекордных по продолжительности, Путин пригласил лидера Северной Кореи приехать в Россию. Ким также анонсировал "встречу в скором времени".
Журналисты также заметили, что на этой встрече также присутствовала сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Джон - она занимает должность заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи и в последние годы отличилась антиукраинскими заявлениями.
Ах да - це неможливо. 😁
А що, "вторая" армія світу в дупі "вторая", сама не може перемогти.🤣
Шахматист ***** обісрався.