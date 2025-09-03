Трамп - Сі Цзіньпіну: Передайте вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти США

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна перед військовим парадом у Пекіні.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку разом з пролитою "кров’ю", які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника", - зазначив Трамп.

За його словами, багато американців загинули "в боротьбі Китаю за перемогу та славу".

"Я сподіваюся, що вони (війська США. - Ред.) по праву будуть вшановані за їхню хоробрість та самопожертву. Нехай президент Сі та чудовий китайський народ проведуть гарний і незабутній день святкування.

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки", - підсумував Трамп.

