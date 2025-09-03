УКР
Новини Заяви Трампа
7 439 70

Трамп - Сі Цзіньпіну: Передайте вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти США

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна. Що відомо?

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна перед військовим парадом у Пекіні.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

"Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку разом з пролитою "кров’ю", які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника", - зазначив Трамп.

За його словами, багато американців загинули "в боротьбі Китаю за перемогу та славу".

"Я сподіваюся, що вони (війська США. - Ред.) по праву будуть вшановані за їхню хоробрість та самопожертву. Нехай президент Сі та чудовий китайський народ проведуть гарний і незабутній день святкування. 

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки", - підсумував Трамп.

Читайте: Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали ідею розміщення "китайських миротворців" в Україні, - Кремль

Фото: Джерело: Дональд Трамп/Turth Social

Автор: 

путін володимир (24746) Кім Чен Ин (180) Сі Цзіньпін (354) Трамп Дональд (7044)
Топ коментарі
+30
показати весь коментар
03.09.2025 09:56 Відповісти
+20
Трампон образився шо його не запросили на зʼїзд диктаторів..
показати весь коментар
03.09.2025 09:53 Відповісти
+19
І що має на увазі? А хрен його знає? Хіба дебіла зрозумієш?
показати весь коментар
03.09.2025 09:52 Відповісти
От,уже подай патрон
показати весь коментар
03.09.2025 09:51 Відповісти
А реаниві рогоносці всі такі! 😁 Як відомо всім, від любові до ненависті - один крок. Можливо Трамп таки перетвориться у мавра Отелло і пуцина чекає доля Дездемони? 🤔 Мрію побачити нову ******* іртерпретацію безсмертного шекспірівського "Отелло". 😊
показати весь коментар
03.09.2025 10:08 Відповісти
В Пекіні зібрались заколотники - Трамп
показати весь коментар
03.09.2025 09:51 Відповісти
Трамп - ти ж хотів хитрозваженою політикою з путлєром відбити його від Китаю - хер ти вгадав і всі твої радники теж промахнулись
показати весь коментар
03.09.2025 10:01 Відповісти
Так радники не радили - вони підспівували. 😊
показати весь коментар
03.09.2025 10:09 Відповісти
піддиктовували
показати весь коментар
03.09.2025 10:12 Відповісти
такие наивные оттянуть ***** от си,когда нефритовый стержень на 20 см вглубь проник....где же китай такую упоротую лошару найдет еще которая за ведро чипов будет ресурсы по себестоимости отдавать.
показати весь коментар
03.09.2025 10:51 Відповісти
Він сам зрозумів що бажав сказати
показати весь коментар
03.09.2025 09:51 Відповісти
Потім скажуть, що це трудності пЄрЬЄвода...
показати весь коментар
03.09.2025 10:05 Відповісти
І що має на увазі? А хрен його знає? Хіба дебіла зрозумієш?
показати весь коментар
03.09.2025 09:52 Відповісти
Має на увазі нову вісь зла - ШОС.
показати весь коментар
03.09.2025 10:11 Відповісти
Дуже тонкий троллінгу, пояснюю. США надавали підтримку Чан Кайші, наприклад величезну кількість танків. Але не допомогло.
показати весь коментар
03.09.2025 09:53 Відповісти
Він про війну з Японією говорив. До Другої світової Китай був окупований Японією.
показати весь коментар
03.09.2025 10:11 Відповісти
Пані, ви б краще вивчили б історичні факти, щоб не соромитись з такими коментами. Війну(реальну) проти Японії вели в основному сили Чан Кай Ши, кому і допомагали Штати в ті часи, а ті "революційні" сили Мао тільки бігали від японців і ЖОДНОГО разу не дали якоїсь битви. Вони настільки довго тікали, що японцям це просто набридло і вони тупо перестали за ними бігати. А пішли японці тільки вже після Хіросіми та Нагасакі, по наказу імператора Японії, до чого їх змусили американці.
Отаку "перемогу" і святкує зараз Сі.
показати весь коментар
03.09.2025 11:17 Відповісти
чан кайши это 20-е годы прошлого века. но один интересный факт имеется:

"В Шанхаї Чан співпрацював з місцевими кримінальними діячами, серед яких головною була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Зелена банда"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
показати весь коментар
03.09.2025 10:29 Відповісти
Подивись комент вище і більше такого не заявляй.
показати весь коментар
03.09.2025 11:18 Відповісти
не льсти себе, нахрен мне твой коммент
показати весь коментар
03.09.2025 12:07 Відповісти
І що далі? У 20-ті-30-ті роки у Китаї було те саме, що й в СРСР, перед розвалом... Не могли зрозуміть, де починається "кримінал", і закінчується влада, і навпаки... А наліт на банк в Тифлісі , в 1907 році, включений в підручники кримінального права, як класичний випадок нальоту "організованої злочинної групи"... Керував нальотом Йосип Джугашвілі... Надіюся, ти знаєш його партійний псевдонім...
показати весь коментар
03.09.2025 12:40 Відповісти
"у Китаї було те саме"

я про зелену банду. совпадение? не думаю
показати весь коментар
03.09.2025 13:09 Відповісти
Не вірте словам рудого дегенерата, при першій нагоді він зрадить Україну(вже зрадив)!
показати весь коментар
03.09.2025 09:53 Відповісти
Та Доні за годину забуде,що писав чи говорив. У нього люта суміш деменції,параної і нарцисизму!
показати весь коментар
03.09.2025 10:06 Відповісти
стопе,он что нам присягал на верность и поддержку,чтобы предаввать)))
это все равно что бандера предал ссср)))
показати весь коментар
03.09.2025 10:53 Відповісти
Ти схоже його фанат, бо це війна Байдена? Шановний, США, як ініциатор і підписант Будапештського меморандуму відповідальні не за прізвищем Президента, а як відповідальна держава!
показати весь коментар
03.09.2025 11:10 Відповісти
Трампон образився шо його не запросили на зʼїзд диктаторів..
показати весь коментар
03.09.2025 09:53 Відповісти
Його запрошували в якості аніматора
показати весь коментар
03.09.2025 11:02 Відповісти
У Рыжего слишком позднее зажигание. Вместо того, чтобы разбить идиотов по одиночке, он поощряет их обьединение в коалицию.
показати весь коментар
03.09.2025 09:54 Відповісти
Він не стратег , а професійний рейдер
показати весь коментар
03.09.2025 09:57 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 09:56 Відповісти
😂😂😂 👏👏👏👏👏 Смішно тому, що надзвичайно точно!!!
показати весь коментар
03.09.2025 10:12 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 10:26 Відповісти
Опублікуйте це фото в мережі Х та трамп сошіал, буде більш ефективно!
показати весь коментар
03.09.2025 11:11 Відповісти
весь всесвіт проти трампа!
але, могутній доні непохитний!
потужні мита, та армія марвел захистить америку грейт егегейн.... і геніального доні!
ааа...
і обов'язково начеплять нобелівську медальку.
показати весь коментар
03.09.2025 09:57 Відповісти
після вручення премії миру негреняті Обамі (ни за хєр!) ,вона (премія) нічогісеньки не вартує!
показати весь коментар
03.09.2025 10:10 Відповісти
А гроші?
Інші символи премії Трампа не цікавлять.
показати весь коментар
03.09.2025 10:16 Відповісти
показати весь коментар
03.09.2025 11:02 Відповісти
Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong Un, as you conspire against the United States of America

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки

Ну і де тут які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки??? Він же ж написав 'as you', а отже звертається або безпосередньо до Сі, або до всіх трьох. Тобто мало було б бути так:

І поки ти/ви займаєтесь змовами проти США, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину

Скоріше за все, це такий недолгий жарт-комплімент. Жодної ворожнечі у цьому не проглядається...
показати весь коментар
03.09.2025 09:58 Відповісти
Є ворожнеча.
показати весь коментар
03.09.2025 10:16 Відповісти
Як це жодної ворожнечі не проглядається? А вісь зла - ШОС?
показати весь коментар
03.09.2025 10:32 Відповісти
Це для нас ШОС вісь зла. А для сша ще один економічний союз, з яким треба торгувати. Треба зрозуміти одну просту річ: ринкові демократії не будуть воювати з ринковими автократіями. Тому що перші є надто залежними від других. Єдине, на що вони спроможні, це вести торгівельні війни. Від прямого військового протистояння вони будуть ухилятися до останнього.
показати весь коментар
03.09.2025 10:37 Відповісти
Особливо ухилилися від прямого військового протистояння рашка і КНДР в Україні!
показати весь коментар
03.09.2025 11:23 Відповісти
Ті двоє давно б вже повішалися на своїх вузлах, якби не китай, тому обов'язково передасть, у найтеплішій формі
показати весь коментар
03.09.2025 09:59 Відповісти
Не точний переклад слів Трампа. "... as YOU conspire against the USA..."
Він передав вітання всім трьом - Сі, Ху та Ину
показати весь коментар
03.09.2025 10:00 Відповісти
І квіти теж передав. Не правильний перевод.
показати весь коментар
03.09.2025 10:08 Відповісти
Донні зробив Америку слабкою, це все що йому вдалося за рік президентства. Китай заявив притензіі на поділ світу і зібрав команду. А Доні найдовбодятливіший президент США за всю історію.
показати весь коментар
03.09.2025 10:00 Відповісти
До речі, старий маразматичний баран хрюкає на Сі чия країна ніякого вагомого внеску в перемогу в ДСВ не зробила але святкує.
А можна спитати чому ж не святкують Штати з Британією і союзниками?
Був би привід посміятись над немічним ******** який поїхав до хрін пойми кого замість реальних переможців.
Але ж барига трампидло і геополітика речі несумісні. Як наш клоун і здоровий глузд.
показати весь коментар
03.09.2025 11:31 Відповісти
Donald "TACO" Trump
показати весь коментар
03.09.2025 10:09 Відповісти
жалісно так...
показати весь коментар
03.09.2025 10:13 Відповісти
Відбулась велика прекрасна змова.. хто з ким змовився...? пух з кімом і з путлером і з...трямпом... давно змовилися...трямпон самовикрився...
показати весь коментар
03.09.2025 10:15 Відповісти
Жалкая, ничтожная личность.
показати весь коментар
03.09.2025 10:16 Відповісти
рудий унітазний йоржик образився що не запросили на парад , розраховував що китайські солдати стелитимуть йому червону доріжку .
показати весь коментар
03.09.2025 10:16 Відповісти
***** взагалі весь світовий істеблішмент дьоргає за ниточки.
показати весь коментар
03.09.2025 10:24 Відповісти
Раніше посада Президент США звучала набагато могутніше.
А от починаючи з обамки, щось в ній почало пропадати.
При трапі взагалі можна навіть по носу тицьнути і він, ніс, повинен пімкнути.
показати весь коментар
03.09.2025 10:27 Відповісти
Трапону треба дати "шнобілівську"премію ....
показати весь коментар
03.09.2025 10:29 Відповісти
Приревнував фуйла.
Вони ж з ним були такі друзі, так старався, зустрічаючи на Алясці, фуйло кидав йому томні погляди...І ось поїхав до китайця - та з ним проводить паради...
Дружба дає тріщину.
показати весь коментар
03.09.2025 10:29 Відповісти
Образився? Ну тоді набери в рот гамна і плюнь на них. особливо на Путіна, дружбана.
показати весь коментар
03.09.2025 10:32 Відповісти
складно зрозуміти, що саме хотів сказати Трамп. Але у будь-якому випадку, Донні, це не змови це геополітика
показати весь коментар
03.09.2025 10:40 Відповісти
короче їбанутого клоуна вже навіть нецікаво слухати
показати весь коментар
03.09.2025 10:43 Відповісти
Сі Трампу: то була війна Рузвельта....
показати весь коментар
03.09.2025 10:46 Відповісти
сам передаси коли будеш іх у сраку цілувати, сором США
показати весь коментар
03.09.2025 10:54 Відповісти
Идиот.
показати весь коментар
03.09.2025 11:01 Відповісти
Кончене, воно вже жаліється Сі. Ще більше опозорилось. Оце то зробило америку великою
показати весь коментар
03.09.2025 11:01 Відповісти
 
 