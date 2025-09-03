Трамп - Сі Цзіньпіну: Передайте вітання Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти США
Президент США Дональд Трамп звернувся до лідера Китаю Сі Цзіньпіна перед військовим парадом у Пекіні.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"Головне питання, яке потребує відповіді, полягає в тому, чи згадає президент Китаю Сі про величезну підтримку разом з пролитою "кров’ю", які Сполучені Штати Америки надали Китаю, щоби допомогти йому здобути свободу від дуже недружнього іноземного загарбника", - зазначив Трамп.
За його словами, багато американців загинули "в боротьбі Китаю за перемогу та славу".
"Я сподіваюся, що вони (війська США. - Ред.) по праву будуть вшановані за їхню хоробрість та самопожертву. Нехай президент Сі та чудовий китайський народ проведуть гарний і незабутній день святкування.
Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки", - підсумував Трамп.
Отаку "перемогу" і святкує зараз Сі.
"В Шанхаї Чан співпрацював з місцевими кримінальними діячами, серед яких головною була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Зелена банда"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
я про зелену банду. совпадение? не думаю
это все равно что бандера предал ссср)))
але, могутній доні непохитний!
потужні мита, та армія марвел захистить америку грейт егегейн.... і геніального доні!
ааа...
і обов'язково начеплять нобелівську медальку.
Інші символи премії Трампа не цікавлять.
Ну і де тут які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки??? Він же ж написав 'as you', а отже звертається або безпосередньо до Сі, або до всіх трьох. Тобто мало було б бути так:
І поки ти/ви займаєтесь змовами проти США, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину
Скоріше за все, це такий недолгий жарт-комплімент. Жодної ворожнечі у цьому не проглядається...
Він передав вітання всім трьом - Сі, Ху та Ину
А можна спитати чому ж не святкують Штати з Британією і союзниками?
Був би привід посміятись над немічним ******** який поїхав до хрін пойми кого замість реальних переможців.
Але ж барига трампидло і геополітика речі несумісні. Як наш клоун і здоровий глузд.
А от починаючи з обамки, щось в ній почало пропадати.
При трапі взагалі можна навіть по носу тицьнути і він, ніс, повинен пімкнути.
Вони ж з ним були такі друзі, так старався, зустрічаючи на Алясці, фуйло кидав йому томні погляди...І ось поїхав до китайця - та з ним проводить паради...
Дружба дає тріщину.