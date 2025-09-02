Путін і Сі Цзіньпін не обговорювали ідею розміщення "китайських миротворців" в Україні, - Кремль
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі не обговорювали можливість розміщення в Україні "китайського миротворчого контингенту".
Про це сказав помічник диктатора Юрій Ушаков у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, тема розміщення "миротворчого контингенту Китаю" в Україні не порушувалася під час спілкування Володимира Путіна і Сі Цзіньпіня.
"Теми взагалі про це не було, і розмови не було", - сказав Ушаков.
У Кремлі додали, що Путін повідомив лідеру КНР про підсумки контактів з президентом США Дональдом Трампом, зокрема, про поїздку в Анкоридж, а також про телефонні контакти.
Нагадаємо, раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп запропонував розгорнути китайські війська як миротворців у післявоєнній Україні, підтримавши пропозицію, вперше висунуту російським диктатором Володимиром Путіним.
