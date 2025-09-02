РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения "китайских миротворцев" в Украине, - Кремль

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи не обсуждали возможность размещения в Украине "китайского миротворческого контингента".

Об этом сказал помощник диктатора Юрий Ушаков в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, тема размещения "миротворческого контингента Китая" в Украине не поднималась во время общения Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Темы вообще об этом не было, и разговора не было", - сказал Ушаков.

В Кремле добавили, что Путин сообщил лидеру КНР об итогах контактов с президентом США Дональдом Трампом, в частности, о поездке в Анкоридж, а также о телефонных контактах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миротворческую миссию в Украине может возглавить командующий сил НАТО в Европе Гринкевич, - The Telegraph

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным.

Китай (3155) миротворцы (1224) путин владимир (32119) Си Цзиньпин (317) война в Украине (5930)
Гітлер та Мусоліні не обговорювали розміщення миротворців у Франції.
02.09.2025 15:57 Ответить
普京·胡伊洛
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...
02.09.2025 15:58 Ответить
Китай- учасник конфлікту на стороні фашистскої россії. Який він нафіг миротворець?
02.09.2025 16:02 Ответить
Значить обговорювали.
02.09.2025 16:23 Ответить
Китай навіть не знаходить вигоди,Китаю ці вигоди підносять на тарілці
02.09.2025 16:34 Ответить
Косоокі розмістять своїх "миротворців" від узбережжя Північного та Тихого океанів до Уральських гір.
02.09.2025 18:12 Ответить
 
 