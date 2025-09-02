Путин и Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения "китайских миротворцев" в Украине, - Кремль

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи не обсуждали возможность размещения в Украине "китайского миротворческого контингента".

Об этом сказал помощник диктатора Юрий Ушаков в комментарии росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, тема размещения "миротворческого контингента Китая" в Украине не поднималась во время общения Владимира Путина и Си Цзиньпина.

"Темы вообще об этом не было, и разговора не было", - сказал Ушаков.

В Кремле добавили, что Путин сообщил лидеру КНР об итогах контактов с президентом США Дональдом Трампом, в частности, о поездке в Анкоридж, а также о телефонных контактах.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп предложил развернуть китайские войска в качестве миротворцев в послевоенной Украине, поддержав предложение, впервые выдвинутое российским диктатором Владимиром Путиным.