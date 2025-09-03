РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10469 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа
5 995 67

Трамп - Си Цзиньпину: Передайте привет Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против США

Трамп обратился к Си Цзиньпину. Что известно?

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину перед военным парадом в Пекине.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Главный вопрос, который требует ответа, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке вместе с пролитой "кровью", которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от очень недружественного иностранного захватчика", - отметил Трамп.

По его словам, многие американцы погибли "в борьбе Китая за победу и славу".

"Я надеюсь, что они (войска США. - Ред.) по праву будут почтены за их храбрость и самопожертвование. Пусть президент Си и замечательный китайский народ проведут хороший и незабываемый день празднования.

Пожалуйста, передайте мой горячий привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против Соединенных Штатов Америки", - подытожил Трамп.

Читайте: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали идею размещения "китайских миротворцев" в Украине, - Кремль

Трамп обратился к Си Цзиньпину. Что известно?
Фото: Источник: Дональд Трамп/Turth Social

Автор: 

путин владимир (32136) Ким Чен Ын (186) Си Цзиньпин (319) Трамп Дональд (6515)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
03.09.2025 09:56 Ответить
+18
І що має на увазі? А хрен його знає? Хіба дебіла зрозумієш?
показать весь комментарий
03.09.2025 09:52 Ответить
+18
Трампон образився шо його не запросили на зʼїзд диктаторів..
показать весь комментарий
03.09.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От,уже подай патрон
показать весь комментарий
03.09.2025 09:51 Ответить
А реаниві рогоносці всі такі! 😁 Як відомо всім, від любові до ненависті - один крок. Можливо Трамп таки перетвориться у мавра Отелло і пуцина чекає доля Дездемони? 🤔 Мрію побачити нову ******* іртерпретацію безсмертного шекспірівського "Отелло". 😊
показать весь комментарий
03.09.2025 10:08 Ответить
В Пекіні зібрались заколотники - Трамп
показать весь комментарий
03.09.2025 09:51 Ответить
Трамп - ти ж хотів хитрозваженою політикою з путлєром відбити його від Китаю - хер ти вгадав і всі твої радники теж промахнулись
показать весь комментарий
03.09.2025 10:01 Ответить
Так радники не радили - вони підспівували. 😊
показать весь комментарий
03.09.2025 10:09 Ответить
піддиктовували
показать весь комментарий
03.09.2025 10:12 Ответить
такие наивные оттянуть ***** от си,когда нефритовый стержень на 20 см вглубь проник....где же китай такую упоротую лошару найдет еще которая за ведро чипов будет ресурсы по себестоимости отдавать.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:51 Ответить
Він сам зрозумів що бажав сказати
показать весь комментарий
03.09.2025 09:51 Ответить
Потім скажуть, що це трудності пЄрЬЄвода...
показать весь комментарий
03.09.2025 10:05 Ответить
І що має на увазі? А хрен його знає? Хіба дебіла зрозумієш?
показать весь комментарий
03.09.2025 09:52 Ответить
Має на увазі нову вісь зла - ШОС.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:11 Ответить
Дуже тонкий троллінгу, пояснюю. США надавали підтримку Чан Кайші, наприклад величезну кількість танків. Але не допомогло.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:53 Ответить
Він про війну з Японією говорив. До Другої світової Китай був окупований Японією.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:11 Ответить
Пані, ви б краще вивчили б історичні факти, щоб не соромитись з такими коментами. Війну(реальну) проти Японії вели в основному сили Чан Кай Ши, кому і допомагали Штати в ті часи, а ті "революційні" сили Мао тільки бігали від японців і ЖОДНОГО разу не дали якоїсь битви. Вони настільки довго тікали, що японцям це просто набридло і вони тупо перестали за ними бігати. А пішли японці тільки вже після Хіросіми та Нагасакі, по наказу імператора Японії, до чого їх змусили американці.
Отаку "перемогу" і святкує зараз Сі.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:17 Ответить
чан кайши это 20-е годы прошлого века. но один интересный факт имеется:

"В Шанхаї Чан співпрацював з місцевими кримінальними діячами, серед яких головною була https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Зелена банда"
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
показать весь комментарий
03.09.2025 10:29 Ответить
Подивись комент вище і більше такого не заявляй.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:18 Ответить
Не вірте словам рудого дегенерата, при першій нагоді він зрадить Україну(вже зрадив)!
показать весь комментарий
03.09.2025 09:53 Ответить
Та Доні за годину забуде,що писав чи говорив. У нього люта суміш деменції,параної і нарцисизму!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:06 Ответить
стопе,он что нам присягал на верность и поддержку,чтобы предаввать)))
это все равно что бандера предал ссср)))
показать весь комментарий
03.09.2025 10:53 Ответить
Ти схоже його фанат, бо це війна Байдена? Шановний, США, як ініциатор і підписант Будапештського меморандуму відповідальні не за прізвищем Президента, а як відповідальна держава!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:10 Ответить
Трампон образився шо його не запросили на зʼїзд диктаторів..
показать весь комментарий
03.09.2025 09:53 Ответить
Його запрошували в якості аніматора
показать весь комментарий
03.09.2025 11:02 Ответить
У Рыжего слишком позднее зажигание. Вместо того, чтобы разбить идиотов по одиночке, он поощряет их обьединение в коалицию.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:54 Ответить
Він не стратег , а професійний рейдер
показать весь комментарий
03.09.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 09:56 Ответить
😂😂😂 👏👏👏👏👏 Смішно тому, що надзвичайно точно!!!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:12 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 10:26 Ответить
Опублікуйте це фото в мережі Х та трамп сошіал, буде більш ефективно!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:11 Ответить
весь всесвіт проти трампа!
але, могутній доні непохитний!
потужні мита, та армія марвел захистить америку грейт егегейн.... і геніального доні!
ааа...
і обов'язково начеплять нобелівську медальку.
показать весь комментарий
03.09.2025 09:57 Ответить
після вручення премії миру негреняті Обамі (ни за хєр!) ,вона (премія) нічогісеньки не вартує!
показать весь комментарий
03.09.2025 10:10 Ответить
А гроші?
Інші символи премії Трампа не цікавлять.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:16 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2025 11:02 Ответить
Please give my warmest regards to Vladimir Putin and Kim Jong Un, as you conspire against the United States of America

Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки

Ну і де тут які плетуть змову проти Сполучених Штатів Америки??? Він же ж написав 'as you', а отже звертається або безпосередньо до Сі, або до всіх трьох. Тобто мало було б бути так:

І поки ти/ви займаєтесь змовами проти США, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину

Скоріше за все, це такий недолгий жарт-комплімент. Жодної ворожнечі у цьому не проглядається...
показать весь комментарий
03.09.2025 09:58 Ответить
Є ворожнеча.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:16 Ответить
Як це жодної ворожнечі не проглядається? А вісь зла - ШОС?
показать весь комментарий
03.09.2025 10:32 Ответить
Це для нас ШОС вісь зла. А для сша ще один економічний союз, з яким треба торгувати. Треба зрозуміти одну просту річ: ринкові демократії не будуть воювати з ринковими автократіями. Тому що перші є надто залежними від других. Єдине, на що вони спроможні, це вести торгівельні війни. Від прямого військового протистояння вони будуть ухилятися до останнього.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:37 Ответить
Особливо ухилилися від прямого військового протистояння рашка і КНДР в Україні!
показать весь комментарий
03.09.2025 11:23 Ответить
Стукачок, так а в чому різниця? Ви плетете, ти плетеш, він/вона/воно плете... Усе одно ж хтось з кимсь плете, а їх там усього троє , то ж здогадатись не важко.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:26 Ответить
Ті двоє давно б вже повішалися на своїх вузлах, якби не китай, тому обов'язково передасть, у найтеплішій формі
показать весь комментарий
03.09.2025 09:59 Ответить
Не точний переклад слів Трампа. "... as YOU conspire against the USA..."
Він передав вітання всім трьом - Сі, Ху та Ину
показать весь комментарий
03.09.2025 10:00 Ответить
І квіти теж передав. Не правильний перевод.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:08 Ответить
Донні зробив Америку слабкою, це все що йому вдалося за рік президентства. Китай заявив притензіі на поділ світу і зібрав команду. А Доні найдовбодятливіший президент США за всю історію.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:00 Ответить
До речі, старий маразматичний баран хрюкає на Сі чия країна ніякого вагомого внеску в перемогу в ДСВ не зробила але святкує.
А можна спитати чому ж не святкують Штати з Британією і союзниками?
Був би привід посміятись над немічним ******** який поїхав до хрін пойми кого замість реальних переможців.
Але ж барига трампидло і геополітика речі несумісні. Як наш клоун і здоровий глузд.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:31 Ответить
Donald "TACO" Trump
показать весь комментарий
03.09.2025 10:09 Ответить
жалісно так...
показать весь комментарий
03.09.2025 10:13 Ответить
Відбулась велика прекрасна змова.. хто з ким змовився...? пух з кімом і з путлером і з...трямпом... давно змовилися...трямпон самовикрився...
показать весь комментарий
03.09.2025 10:15 Ответить
Жалкая, ничтожная личность.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:16 Ответить
рудий унітазний йоржик образився що не запросили на парад , розраховував що китайські солдати стелитимуть йому червону доріжку .
показать весь комментарий
03.09.2025 10:16 Ответить
***** взагалі весь світовий істеблішмент дьоргає за ниточки.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:24 Ответить
Раніше посада Президент США звучала набагато могутніше.
А от починаючи з обамки, щось в ній почало пропадати.
При трапі взагалі можна навіть по носу тицьнути і він, ніс, повинен пімкнути.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:27 Ответить
Трапону треба дати "шнобілівську"премію ....
показать весь комментарий
03.09.2025 10:29 Ответить
Приревнував фуйла.
Вони ж з ним були такі друзі, так старався, зустрічаючи на Алясці, фуйло кидав йому томні погляди...І ось поїхав до китайця - та з ним проводить паради...
Дружба дає тріщину.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:29 Ответить
Образився? Ну тоді набери в рот гамна і плюнь на них. особливо на Путіна, дружбана.
показать весь комментарий
03.09.2025 10:32 Ответить
складно зрозуміти, що саме хотів сказати Трамп. Але у будь-якому випадку, Донні, це не змови це геополітика
показать весь комментарий
03.09.2025 10:40 Ответить
короче їбанутого клоуна вже навіть нецікаво слухати
показать весь комментарий
03.09.2025 10:43 Ответить
Сі Трампу: то була війна Рузвельта....
показать весь комментарий
03.09.2025 10:46 Ответить
сам передаси коли будеш іх у сраку цілувати, сором США
показать весь комментарий
03.09.2025 10:54 Ответить
Идиот.
показать весь комментарий
03.09.2025 11:01 Ответить
Кончене, воно вже жаліється Сі. Ще більше опозорилось. Оце то зробило америку великою
показать весь комментарий
03.09.2025 11:01 Ответить
 
 