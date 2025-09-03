Трамп - Си Цзиньпину: Передайте привет Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против США

Президент США Дональд Трамп обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину перед военным парадом в Пекине.

Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Главный вопрос, который требует ответа, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке вместе с пролитой "кровью", которые Соединенные Штаты Америки оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от очень недружественного иностранного захватчика", - отметил Трамп.

По его словам, многие американцы погибли "в борьбе Китая за победу и славу".

"Я надеюсь, что они (войска США. - Ред.) по праву будут почтены за их храбрость и самопожертвование. Пусть президент Си и замечательный китайский народ проведут хороший и незабываемый день празднования.

Пожалуйста, передайте мой горячий привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против Соединенных Штатов Америки", - подытожил Трамп.

