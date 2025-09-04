КНДР уничтожила следы присутствия Ким Чен Ына после встречи с Путиным в Китае, - Reuters
После встречи Ким Чен Ына с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине команда КНДР стерла все следы пребывания северокорейского диктатора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Так, после переговоров Ким Чен Ына с Путиным сотрудники КНДР тщательно вытерли все предметы, к которым прикасался Ким, что является "частью комплекса мер безопасности для противодействия иностранным шпионам".
На видео, которое опубликовал кремлевский репортер Александр Юнашев, видно, как два сотрудника Кима тщательно убирают комнату в столице Китая, где проходила встреча с Путиным, которая длилась более двух часов.
Отмечается, что они протерли спинку и подлокотники кресла, журнальный столик рядом, а стакан, которым пользовался Ким, сразу убрали.
Отмечается, что несмотря на теплые прощания между Кимом и Путиным после официальной части переговоров, северокорейская делегация оставалась верной привычному протоколу - уничтожила все возможные "следы" пребывания своего лидера.
По данным издания Nikkei, которое ссылается на разведку Южной Кореи и Японии, Ким также вез в Пекин собственный туалет в своем знаменитом зеленом поезде, чтобы избежать возможности анализа его биологических образцов.
В свою очередь Reuters пишет, что подобные меры Северная Корея применяет уже много лет. Еще в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима часами блокировали и убирали его гостиничный номер, включая вынос матраса.
В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.
Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.
