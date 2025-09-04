РУС
КНДР уничтожила следы присутствия Ким Чен Ына после встречи с Путиным в Китае, - Reuters

Встреча Ким Чен Ына и Путина

После встречи Ким Чен Ына с российским диктатором Владимиром Путиным в Пекине команда КНДР стерла все следы пребывания северокорейского диктатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Так, после переговоров Ким Чен Ына с Путиным сотрудники КНДР тщательно вытерли все предметы, к которым прикасался Ким, что является "частью комплекса мер безопасности для противодействия иностранным шпионам".

На видео, которое опубликовал кремлевский репортер Александр Юнашев, видно, как два сотрудника Кима тщательно убирают комнату в столице Китая, где проходила встреча с Путиным, которая длилась более двух часов.

Отмечается, что они протерли спинку и подлокотники кресла, журнальный столик рядом, а стакан, которым пользовался Ким, сразу убрали.

Также читайте: Ким Чен Ын об отправке КНДРовцев в РФ: Это наш "братский долг"

Отмечается, что несмотря на теплые прощания между Кимом и Путиным после официальной части переговоров, северокорейская делегация оставалась верной привычному протоколу - уничтожила все возможные "следы" пребывания своего лидера.

По данным издания Nikkei, которое ссылается на разведку Южной Кореи и Японии, Ким также вез в Пекин собственный туалет в своем знаменитом зеленом поезде, чтобы избежать возможности анализа его биологических образцов.

В свою очередь Reuters пишет, что подобные меры Северная Корея применяет уже много лет. Еще в 2019 году после саммита с Дональдом Трампом в Ханое охранники Кима часами блокировали и убирали его гостиничный номер, включая вынос матраса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп - Си Цзиньпину: Передайте привет Путину и Ким Чен Ыну, которые плетут заговор против США

В 2018 году во время встречи с тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином северокорейская охрана дезинфицировала стул и стол перед тем, как Ким сел.

Аналогичные процедуры зафиксировали и перед его саммитом с Путиным в 2023 году, когда охранники даже просканировали кресло металлоискателем.

Китай (3156) путин владимир (32144) Ким Чен Ын (188)
+19
У кожного свій чемоданчик.
04.09.2025 11:26 Ответить
+13
Хворі на голову дегенерати-нелюди з відсутністю імпатії до будь кого крім себе захопили владу у деяких країнах.
04.09.2025 11:35 Ответить
+9
Мені взагалі здається що китайці вже давно клонували *****, і підмінили оригінал своєю копією. Китайські вузькі очі у ***** видають.
04.09.2025 11:26 Ответить
А это был не мой, а это был не мой, а это был ***** чемоданчик.
04.09.2025 13:34 Ответить
Те, що клонується, вирощується із зародка. Не можна зробити зразу копію старого довбо-ба.
04.09.2025 12:16 Ответить
Тепер зрозуміло з кого кацапські "асвабадитєлі" беруть приклад, коли крадуть з наших домівок унітази...
04.09.2025 11:31 Ответить
04.09.2025 11:39 Ответить
А якщо свин перднув в крісло?
04.09.2025 11:40 Ответить
Тоді "команда КНДР" по черзі теж посиділа в кріслі і кожен теж перднув. Для маскування, щоб ворог не вияснив, де чиї "біологічні сліди"
04.09.2025 11:48 Ответить
Ви що ? Усі корейці знають що сонцесяйний не пукає…а какає тільки метеликами ! А ці серветки якими витирали, кинуть у воду і буде парфюм ! Ой все не можу )))
04.09.2025 12:01 Ответить
Школа бурята Сахалтуєва - Царство Йому Небесне!

04.09.2025 11:54 Ответить
"Інший бурят і невинуватий у тому, що він бурят!"
04.09.2025 12:05 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cp8z3g723r8o
04.09.2025 13:50 Ответить
Ідіот. Вдіваєш рукавиці, взуваєш шкраби 54 розміру, щоб не визначили довжину стопи, тару з собою, і ніде не сідати. І саме головне, щоб біологічні зразки не зняли не ... ***** (а) в ...!
04.09.2025 12:00 Ответить
Цілком слушні заходи. Бо порівняння зразків ДНК з різних місць перебування може дати неочікувані результати...
04.09.2025 12:03 Ответить
Наприклад?
04.09.2025 12:17 Ответить
Наприклад, днк нібито однієї і тієї ж особи з різних місць перебування "не збіжиться".
04.09.2025 12:21 Ответить
Мабуть мова про ДНК двійників або про навмисне підкинуті, біоматеріали з ДНК, які належать іншим особам, або тваринам
04.09.2025 12:39 Ответить
Шоб не зурочили?
04.09.2025 12:04 Ответить
Гадаю, вудісти вже давно з'ясували, що додавання днк до ляльок значно підвищує ефективність заклинань.
04.09.2025 12:12 Ответить
прутин делает тоже самое... И в шаманов верит и с шойгу уединяется в юрте..... Бубном трут всякую магию..
04.09.2025 13:46 Ответить
Ліпше вони та, та ху...ло знищили. Отримали повагу всього людства
04.09.2025 12:09 Ответить
З віялами бігали, і газики Сонцеликого розвіювали.
04.09.2025 12:09 Ответить
як боїтся за свою шкуру та наволоч, а інших на смерть посила та бомби на дітей кида. так як і пуйло.
Прибирають вони можливі сліди ДНК, такі як волос, шкіра, бо вважають, що так можна створити проти них яд або вірус.
04.09.2025 12:11 Ответить
А самого "пончика" не могли стереть.....случайно так без следов
04.09.2025 12:11 Ответить
Що цікаво те що диктатори не довіряють один одному даже коли називають їх союзниками. Зате Європа і сша з розпростертими руками зустрічає диктаторів і масових вбивць і готові з ними підписати будь яку угоду або даже повірити на слово. ***** об Тампона вже весь чемоданчик гівна вилив, а Тампон зі сльодами на очах все одно йому вірить
04.09.2025 12:16 Ответить
Хрестоматійний приклад дрючьби диктаторів: джугашвілі і шикльгрубер.
04.09.2025 12:32 Ответить
А воздух? Надо было и воздух отфильтровать.
04.09.2025 12:49 Ответить
Не сліди, а гівно прибирають за кимом)
04.09.2025 12:51 Ответить
Чмошные трусливые параноики даже на собственных сходках не чувствуют себя в безопасности. Ничтожества трусливые.
04.09.2025 12:54 Ответить
Людству давно треба придумати механізм присипляння біснуватих диктаторів.
04.09.2025 13:28 Ответить
Помесь паранои, шизофазии, фракобесия и суеверий .
Все долгие диктаторы такими становятся
04.09.2025 13:45 Ответить
 
 