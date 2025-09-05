РУС
Если даже Путин не возражает против членства Украины в ЕС, то позиция Венгрии выглядит странно, - Зеленский

Зеленский удивлен позицией Венгрии по членству Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский удивлен тем, что Венгрия против вступления Украины в ЕС, когда даже диктатор Путин не возражает против этого.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии относительно кластеров в переговорах выглядят действительно странно", - сказал президент.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.

Читайте: Важно, чтобы гарантии безопасности начали работать уже сейчас, а не после окончания войны, - Зеленский

Автор: 

Венгрия (2105) Зеленский Владимир (21830) членство в ЕС (1131)
Топ комментарии
+4
А,шо кацапи,члени ЄС,шоб заперечувати,чи ні,смішний зелєбоб
05.09.2025 12:55 Ответить
+4
Путлєр тому і не заперечує, бо хитрий і знає, що Трампу це не сподобається, а тому нехай Орбан заблокує, і тоді саме Орбан, а не путлєр буде винний в тому, що руйнується зусилля Трампа "назустріч миру".
05.09.2025 13:06 Ответить
+1
Нічого дивного - один погляд на цього упоротого
05.09.2025 12:59 Ответить
Какое небо синее, какое все зеленое.🐸
05.09.2025 13:00 Ответить
Нам потрібне членство в нато і єс
05.09.2025 13:03 Ответить
"Дорога в тисячу "лі" починається з першого кроку...". Китайцям, у цьому, можна вірить...
05.09.2025 13:08 Ответить
Поки що ми декларуємо одне а робимо протилежне
05.09.2025 13:54 Ответить
"Ми" - це ХТО? Я, особисто, до цього не маю абсолютно ніякого стосунку... Бо "топив" проти "Блазня", ще перед другим туром виборів... А - ТИ?
05.09.2025 14:05 Ответить
І тобі від цього легше?Ти тепер у білому спстерігаєш осторонь і це тебе не торкається?Дивися я працював в маленькому оф на 6 чол з з них мужики.Я топив за,Пороха,1 ******* какая разніца,2 й спокійний та схилтний до єс та Пороха.Я і спокійний голосували за єс і пороза а ******* проігнорив вибори.Я 2 р зсу,решта виявилися інвалідами.І шо?Мені на душі тепліше має бути?Ась?Чи може я так як "немаю жодного стосунку" звільнитися і спостерігати?
05.09.2025 14:23 Ответить
Все сказав? "Вилив душу"? Але ТУТ ти з 1 березня 2025-го... А я - з весни 2014-го... Була "перерва" - у 2016-му. Потім я "перейшов на диван" - разом з протезованою ногою... Так от - я, ще до виборів, у 2019-му, писав тут прямо, що "Блазень розвалить країну, і приведе в Україну, війну...
Питання: А ЩО робив, у цей час, ТИ?!!!
05.09.2025 15:20 Ответить
Нічого дивного... Почитайте "Володаря кілець", Толкієна...
"- Ось тепер вже точно все! Може, зараз ви поясните, хто такий цей Гадючий Язик? Він і справді радник Теодена?
- Був, - сказав Арагорн. - А заразом служив і Саруманові. Доля суворо повелася з ним, та й по заслузі. Побачити зруйнованою твердиню, яку він вважав непереможною - для нього досить тяжке покарання. Але, боюсь, на нього чекають ще гірші дні…"
05.09.2025 13:07 Ответить
Зеленський має запитати у Фіцо
- чого він побоявся приїхати у Київ і подивиться на Бучу? І при таких згвалтуваннях і вбивствах раши в Україні, Україна ще продовжувала качати нафту з рф по договору. А зараз НИЯКИХ ДОГОВОРІВ З РАШЕЮ ДО ЇЇ ПОВНОЇ КАПИТУЛЯЦІІ
- розуміє лі Фіцо , що гроши за нафту ідуть на зброю для вбивства українців .
- чому не дозволив президенту Пелигрині приїхати у Київ?
- чому Фіцо не просить хутина припинити НИЩІТИ УКРАЇНУ.
- і т п
05.09.2025 13:08 Ответить
Та й ще - НИЯКИХ обедів з Фіцо, бо в нього повно ФСБ і вони можуть нагадити дружбі двох країн
05.09.2025 13:09 Ответить
Янелох, ты не понял. }{уйло мечтает захватить всю Украину, после чего вступать в ЕС будет некому. А мАдяры хотят урвать Закарпатскую область, которую им подарил Гитлер в 1939 г. и считают, что они и так в ЕС, а с Закарпатьем впридачу там и останутся. Поэтому под Украиной и ЕС они с }{уйлом понимают совершенно разные вещи.
05.09.2025 13:09 Ответить
Орбан для ***** виконує роль контрастного фону.
Щоб ***** таким упоротим не виглядало.
05.09.2025 13:10 Ответить
Тому що путлєр брехло, а чардаш щирий
05.09.2025 13:36 Ответить
Нє, ну троллінг ******* зачотний...
05.09.2025 13:51 Ответить
Путіну ніколи не можна вірити,про що ze говорить?
05.09.2025 14:03 Ответить
Зеленскій абсолютно довіряє словам свого кумира.
05.09.2025 15:22 Ответить
 
 