Если даже Путин не возражает против членства Украины в ЕС, то позиция Венгрии выглядит странно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский удивлен тем, что Венгрия против вступления Украины в ЕС, когда даже диктатор Путин не возражает против этого.

Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии относительно кластеров в переговорах выглядят действительно странно", - сказал президент.

Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.

