Если даже Путин не возражает против членства Украины в ЕС, то позиция Венгрии выглядит странно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский удивлен тем, что Венгрия против вступления Украины в ЕС, когда даже диктатор Путин не возражает против этого.
Об этом он сказал во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Наконец мы слышим сигнал из России, что они уже воспринимают членство Украины в Евросоюзе. Жаль, что они воспринимают реальность с такой задержкой. Еще с 2013 года Россия шла к этой простой мысли, но сейчас это надо услышать и некоторым другим большим друзьям России в Европе. Если уж даже Путин не возражает, то позиции некоторых стран, особенно Венгрии относительно кластеров в переговорах выглядят действительно странно", - сказал президент.
Напомним, ранее российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы никогда не возражала против вступления Украины в ЕС.
Питання: А ЩО робив, у цей час, ТИ?!!!
"- Ось тепер вже точно все! Може, зараз ви поясните, хто такий цей Гадючий Язик? Він і справді радник Теодена?
- Був, - сказав Арагорн. - А заразом служив і Саруманові. Доля суворо повелася з ним, та й по заслузі. Побачити зруйнованою твердиню, яку він вважав непереможною - для нього досить тяжке покарання. Але, боюсь, на нього чекають ще гірші дні…"
- чого він побоявся приїхати у Київ і подивиться на Бучу? І при таких згвалтуваннях і вбивствах раши в Україні, Україна ще продовжувала качати нафту з рф по договору. А зараз НИЯКИХ ДОГОВОРІВ З РАШЕЮ ДО ЇЇ ПОВНОЇ КАПИТУЛЯЦІІ
- розуміє лі Фіцо , що гроши за нафту ідуть на зброю для вбивства українців .
- чому не дозволив президенту Пелигрині приїхати у Київ?
- чому Фіцо не просить хутина припинити НИЩІТИ УКРАЇНУ.
- і т п
Щоб ***** таким упоротим не виглядало.