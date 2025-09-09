Россия представляет межконтинентальную угрозу, США не должны об этом забывать, - Кошта

Россия является угрозой не только для Европы, но и для стран Азии.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Россия является угрозой не только для Европы. Россия - это межконтинентальная страна, поскольку часть России - в Европе, а другая - в Азии, следовательно она имеет границы в Балтийском море, а также в Тихом океане. Поэтому тот, кто обеспокоен безопасностью в Тихом океане, должен также быть обеспокоен Россией", - сказал он.

По словам Кошты, США не должны об этом забывать.

Читайте также: Империалистические планы Путина не ограничиваются захватом Украины, — Мерц

Он напомнил, что участники Коаилиции желающих работают над привлечением как можно большего количества участников из-за пределов ЕС, в частности - Норвегии, Исландии, Турции, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других.

Также, добавил президент Европейского совета, Коалиция также стремится "обеспечить поддержку Соединенных Штатов относительно надежных гарантий безопасности для мирного соглашения в Украине. Затем нам нужно продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами для стабилизации наших отношений как союзников и партнеров".

Читайте: Европа и США координируют работу по синхронизации санкций против РФ, - Кошта