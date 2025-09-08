Империалистические планы Путина не ограничиваются захватом Украины, — Мерц

Российский диктатор Владимир Путин стремится захватить не только всю Украину, но и начать агрессию против других стран Европы. Либеральным демократиям нужно готовиться к долговременной борьбе с автократиями

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все указывает на то, что империалистический план Путина не закончится на захвате Украины, с этого он только начинается. Мы ежедневно видим все более агрессивные гибридные атаки России на нашу инфраструктуру, провокации в Северном и Балтийском морях. Мы наблюдаем, как Россия и Китай пытаются получить сферы влияния в Юго-Восточной Европе. Поэтому когда мы говорим, что Украина борется и за нашу свободу в Европе - это не просто риторика. Это факт, из которого мы должны делать и уже делаем конкретные выводы", - сказал Мерц.

По его словам, Германия поддерживает Украину в ее борьбе за мир в Европе, однако эта борьба "может продолжаться еще очень долго".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не поедет

Он напомнил, что нынешний "переломный момент" (Zeitenwende) - это не отдельное событие, а глобальный процесс, который меняет баланс сил в мире.

По его словам, "новый конфликт систем" уже продолжается - между либеральными демократиями и альянсом автократий.

Политик отметил, что Европа должна переосмыслить собственные интересы, строить новые союзы в мире и не впадать в зависимость от отдельных партнеров.

"Мы стоим перед фундаментальными, историческими задачами - создать новую архитектуру безопасности, которая, если все пойдет хорошо, должна быть действенной в течение десятилетий", - резюмировал Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте: Расстояние до России для стран НАТО условно из-за современных ракетных технологий