Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не поедет

Канцлер Германии Фридрих Мерц не планирует на этой неделе совершать визит в Вашингтон.

Об этом сообщили в офисе федерального канцлера.

"Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что планов (посетить Вашингтон. - Ред.) нет", - отметили там.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

