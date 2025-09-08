Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не поедет
Канцлер Германии Фридрих Мерц не планирует на этой неделе совершать визит в Вашингтон.
Об этом сообщили в офисе федерального канцлера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что планов (посетить Вашингтон. - Ред.) нет", - отметили там.
Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.
Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.
Марта Шепель #549182
Псамметих II
Грицько Злий
Марта Шепель #549182
Грицько Злий
Псамметих II
Старый зольдат
Дужан Міхал
Старый зольдат
Степан Лукашёв
Алекс Степаненко #554253
Валентин Коваль #587289
Tasker Tasker #599302
Melnyk Vasyl
Сергей Сергей #530107
Виталий Еременко
Mil žiniška
Степан Лукашёв
