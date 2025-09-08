РУС
Визит европейских лидеров в Вашингтон: Мерц не поедет

Поедет ли Мерц в Вашингтон? В его офисе ответили

Канцлер Германии Фридрих Мерц не планирует на этой неделе совершать визит в Вашингтон.

Об этом сообщили в офисе федерального канцлера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил на сегодняшней правительственной пресс-конференции, что планов (посетить Вашингтон. - Ред.) нет", - отметили там.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

Дональд Трамп заявил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

Также читайте: Венгрия и Словакия не получали от Трампа требований прекратить закупку российской нефти, - Сийярто

США (27849) Трамп Дональд (6557) Фридрих Мерц (237)
Втомився спілкуватися з ідіотом...
показать весь комментарий
08.09.2025 15:36 Ответить
Мерц не хоче опускатись до клоунади...
показать весь комментарий
08.09.2025 15:39 Ответить
рудий ******* знов розповідатиме про те якій він великий, як покінчив сім воїн
показать весь комментарий
08.09.2025 15:40 Ответить
Семдесят сім. Одній лівой.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:46 Ответить
Розумна людина. Бо не хоче принижуватись до рівня Трампа. Сюсюкати йому в руде вушко.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:43 Ответить
Навіщо притомній людині їхати до Білого дурдома? Ідиотів він може і у себе побачити. Оно, Меркель під боком.
показать весь комментарий
08.09.2025 15:45 Ответить
Не плутайте зраду з дурістю. меркель не дурна тітонька.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:28 Ответить
послав ху...ла № 2 нах
показать весь комментарий
08.09.2025 15:49 Ответить
У Мерца чуйка - нічого не вигорить - але ж локомотив Європи - його голос би не загубився
показать весь комментарий
08.09.2025 15:59 Ответить
Мерцу схоже надоїло з ідіотом говорити
показать весь комментарий
08.09.2025 16:06 Ответить
... нажаль, рудий дідусь не зміниться.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:09 Ответить
А чого йому туди їхати? США зброю продають, а більше при нинішньому керівництві фріків вони ні на що не здатні.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:13 Ответить
Занадто багато спілкування с Трампом може викликати розлади шлунка( тошноту та блювання), а також порушення сну (кошмари). Так що Мерц просто береже здоров'я та час.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:16 Ответить
Мерц недавно был у Трампа. Выглядел довольно глупо.
показать весь комментарий
08.09.2025 16:23 Ответить
Невже порозумнішав?
показать весь комментарий
08.09.2025 16:25 Ответить
 
 