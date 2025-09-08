РУС
Новости Будущий разговор трампа с путинім
6 403 68

Трамп анонсировал разговор с Путиным: Очень скоро. Мы решим ситуацию между РФ и Украиной

Трамп поговорит с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует "очень скоро" провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, также запланированы его встречи с некоторыми лидерами европейских стран.

Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Смотрите, мы это решим - ситуацию между РФ и Украиной. Мы это решим", - заявил президент США.

Он также повторил свою позицию, мол, находится "не в восторге от того, что там происходит" и в очередной раз выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

Также читайте: Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России

Но я ими не доволен. Я не доволен тем, что связано с этой войной", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, он сообщил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

"Некоторые из европейских лидеров приедут в нашу страну в понедельник или вторник отдельно, и я думаю, что мы это урегулируем", - отметил Трамп.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

путин владимир (32170) Трамп Дональд (6557) война в Украине (6015)
Топ комментарии
+35
Он шо дійсно не розумієшо він світове посмиховісько?
08.09.2025 06:31
+25
Про Деменція потрібно забути. Він проголосив курс на самоізоляцію США і пріоритет домашніх проблем. Як і належить "баризі", США ще якийсь час буде втридорога продавати зброю. Це стимулюватиме новий виток гонки озброєнь бо платити США за зброю і далі залежати від їх дозволів на її застосування і від їх програмного та супутникового забезпечення дуже небезпечно для будь-якої країни. Інвестиції в науку США десятиліттями проводила за рахунок "купівлі мізків", а не пошуку талантів та розвитку науки в рсвітніх закладах. Всі союзники по НАТО охоче віддавали технічну документацію та власні винаходи військового та подвійного призначення "світовому поліцейському". А тепер "баризі" ніхто нічого передавати не буде. Ну от навіщо? Щоб потім купувати в США втридорога? США почали епоху глобалізації, вони її завершили. Переходимо до "континенталізації" та "локалізації". США Трампа більше не є привабливим місцем проживання та самореалізації для вчених і науковців. Переозброєння ЄС створює умови для повернення науковців з США в Європу.
08.09.2025 06:40
+18
Звіздарас рудий,нема слів.😭
08.09.2025 06:27
Скільки ще це руде лайно буде ..уйньою страдати?
08.09.2025 06:26
Може два тижні, а може 50 днів...
08.09.2025 08:49
Я зрозумів, як це працює! І для чого Трампу Вітков! 😊 Їде Вітьков до пуцина, слухає різну дурню - приїжджає до Трампа, грає з тим у гольі і переповідає останні мацковські анекдоти - Трамп оголошує про швидке закінчення війни, на яке згоден пуцин і про що повідомив Вітькову - спростування із мацкви чи то ушаковим, чи самим пуциним - кивок на "ідіота" Вітькова, який все неправильно зрозумів, або не все записав через власну неграмотність - заяви Трампа про особисту розмову (зустріч, телефонна розмова, тощо) з
пуциним, відрядження Вітькова до пуцина для уточнення деталей - і читай спочатку.
Вітьков потрібен для безкінечної циклічності цього дійства, оскільки добровільно грати роль невиправного ідіота може лише він, або ж він і є таким ідіотом.
08.09.2025 08:59
птах балакун... відрізняється розумом та кмітливістю, розумом та кмітливістю...
08.09.2025 06:27
маячня та набір речень ДУЖЕ хворого,старого пердуна і нарциса
08.09.2025 12:25
Дуже скоро. Через два тижні? Через три дні?
08.09.2025 06:29
Он шо дійсно не розумієшо він світове посмиховісько?
08.09.2025 06:31
Воно...☝️☝️☝️
08.09.2025 07:46
А куди діватись? Пуйло тримає за яйкі міцно
08.09.2025 09:50
йому пох
08.09.2025 10:26
Аляска-2, не здивуюсь, якщо Трампон знову оголосить Україну винною, у тому що на неї напав Х-уйло і введе проти неї санкції, за те що вона не капітулює.
08.09.2025 06:34
Санкції НА ЩО конкретно? На зерно для Африки?
08.09.2025 11:45
не проти Африки, африканці далеко, а проти України, тарифи проти України він застосував, проти Х-уйла - ні, гандон нас "виховує" і нам загрожує, що тут незрозумілого, ви поважаєте баригу, тоді не спамте, а поясніть по буквам, за що його повинні поважати українці, шановний?
08.09.2025 12:01
Про Деменція потрібно забути. Він проголосив курс на самоізоляцію США і пріоритет домашніх проблем. Як і належить "баризі", США ще якийсь час буде втридорога продавати зброю. Це стимулюватиме новий виток гонки озброєнь бо платити США за зброю і далі залежати від їх дозволів на її застосування і від їх програмного та супутникового забезпечення дуже небезпечно для будь-якої країни. Інвестиції в науку США десятиліттями проводила за рахунок "купівлі мізків", а не пошуку талантів та розвитку науки в рсвітніх закладах. Всі союзники по НАТО охоче віддавали технічну документацію та власні винаходи військового та подвійного призначення "світовому поліцейському". А тепер "баризі" ніхто нічого передавати не буде. Ну от навіщо? Щоб потім купувати в США втридорога? США почали епоху глобалізації, вони її завершили. Переходимо до "континенталізації" та "локалізації". США Трампа більше не є привабливим місцем проживання та самореалізації для вчених і науковців. Переозброєння ЄС створює умови для повернення науковців з США в Європу.
08.09.2025 06:40
Що там з Епштейном, Дональде?
08.09.2025 06:46
Щас как дам.
08.09.2025 06:49
Говорила-їхала,обхезалась,заплакала
08.09.2025 07:07
Мало в світі більш потужних балаболів, ніж персонаж Зеленського "президент", але Трамп куди потужніший. Він запланував поразку України давно, може пару років тому. Бо вважає нас винними у виборах чи ще в якойсь фігні. І чітко Доня дотримується цього плану.
08.09.2025 07:23
Трампон цьогодні не пам'ятає того, що казав учора. Який там план...
08.09.2025 09:51
Невиліковне.
08.09.2025 07:27
Трамп лає, війна йде.
08.09.2025 07:30
100% 👍
08.09.2025 09:02
воно невиліковне. його місце в божевільні
08.09.2025 07:38
Дуже скоро-це з трампівської мови на нашу-це коли рак свисне.
08.09.2025 07:43
Телепень
08.09.2025 07:45
Завербований дональд всім розказує байки про соло"яного бичка!!!
08.09.2025 07:46
ІДІОТ...Феноменальний!!!
08.09.2025 08:18
08.09.2025 08:22
Якщо знов розмова з ****** - то це знову 2-3 рази по 2-3 тижня. Таке враження, що для рудого головне - то почути голос *****.
08.09.2025 08:24
Це не враження, а так воно і є - агент отримує чергові вказівки.
08.09.2025 09:45
Як завжди - 24 години, 2 тижні, 50 діб.
08.09.2025 08:30
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Donald J. Trump ·12h



Здійснюємо політ над тенісним центром прямо зараз. Ми скоро приземлимося. Повинен бути чудовий матч!
11 h Дивовижний феномен - будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є МЕРТВОЮ. Їхні витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене. Вітряки вбивають не лише птахів, вони "вбивають" багато поганих політиків, які втрачають через них роботу!
08.09.2025 08:31
Трамп схоже тепер єдине джерело позитивних надій яке має реальні обриси.
08.09.2025 08:33
Все більше стає схожим на папугу а не на президента Сполучених Штатів.
08.09.2025 08:36
08.09.2025 08:43
Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп.

Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні.

Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною.

І тд. і т.п.

Так і уявляється як бігають посланці Трампа по Білому Дому, по ДержДепу і закликають: more positivity about Trump's peacemaking/ побольше позитивчика о миротворчестве Трампа. Що в перекладі на "хлопську мову" буде дадим побольше п*здежи, но дох*я!

Димова завіса Білого Дому - адвокатської контори Путіна спадає, втрачая щільність...
08.09.2025 08:44
Яка нікчема
08.09.2025 08:50
"Потужно"
08.09.2025 08:53
маразм крєпчав. Потрібна термінова допомога лікарів
08.09.2025 08:59
і це ж комусь в США , такий завербований під* фівл, був потрібен як президент , уявляєте рівень моралі консерваторів ?!!! Там її нема ,здається і розуму теж ...
08.09.2025 09:01
08.09.2025 09:02
Синдром Даннінга-Крюгера
08.09.2025 09:02
Прогавили 2008 рік. Як і зараз прогавлять ситуацію.
08.09.2025 09:18
Зелебоби проти,щоб то відбулось.
Вони ладні на диванах і далі воювати: видно у них ніхто не загинув на війні і нікого немає на війні.Для них клоун і козир- понад усе.
08.09.2025 09:21
https://t.me/RomanShrike/2540 Роман Шрайк:

Есть у Трампа странная идея, что с Путиным нужно договариваться.
Это максимально глупая затея. Чем больше вы хотите договориться с Путиным, тем сильнее он будет выкручивать вам руки, выставляя идиотом.
Путина нужно ******* до состояния, когда он сам захочет договориться.
******* его армию, ******* его экономику, ******* везде, где только можно.

Это и есть путь к миру.
08.09.2025 09:25
...імпічмент підкрадається...

міністерство війни...далі буде замість HHS міністерство не охорони здоров'я, а війни за здоров'я ...війни за культуру, освіту тощо.

В макітрі тр суцільна війна - гра словами/смислами/зисками, а кривава справжня війна для тр це лише дітлахи чубяться в пісочниці, а він спостерігає цю 'кумедійну" бійку...

осеніла тр недавно нова геніальна ідея, щоб Україна передала права власності на нові технології... надр йому вже виявилось замало...

і тоді тр зможе ще більш заробити і мабудь колись продаст Україні зброю, а може і ні, не продаст в обозрімому майбутньому...зато зможе зразу отримувати від України гроши..за дозвіл виробляти зброю за цією укр. технологією...яка вже стала власністю тр і він може в любий момент перетворити цю зброю на труху на полі бою, як це вже зробив з укр морськими дронами маск...адже дружбану пу не можна робити боляче, треба зв'язати руки жертві...яка мусить добровільно здатися, а не пручатися...адже перешкоджає робити жирний гешефт з пу...
право сили править бал
08.09.2025 09:33
Цьому чмошнику треба зробити ролик з нарізки його обіцянок-цяцянок, починаючи з 24 годин, а далі тижнів, невдоволень пуйлом, розчарувань, ультиматумів і тп. І примусово прокручувать йому кожен день.
08.09.2025 09:37
Він претендує стати героєм анекдотів на кшталт Чапаєва.
08.09.2025 09:54
Про рижу мавпу крім матюків більше нічого сказать
08.09.2025 10:00
Навіть сам арестович в шоці від цього киздуна, адже той його переплюнув
08.09.2025 10:01
Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп.

Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні.

Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною.

Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною

І тд. і т.п.

Так і уявляється як бігають посланці Трампа по Білому Дому, по ДержДепу і закликають: more positivity about Trump's peacemaking/ побольше позитивчика о миротворчестве Трампа.

Що в перекладі оте more positivity about Trump's peacemaking на "хлопську мову" буде: п*здежи дадим поболее , но дох*я!

Димова завіса Білого Дому - адвокатської контори Путіна спадає, втрачає щільність... від вітрів реальності
08.09.2025 10:13
пустодзвін
08.09.2025 10:31
Хто тут ще про Байдена щось розказував? Ось хто повинен доживати віку в домі пристарілих або дуркі, а не керувати США.
08.09.2025 10:58
Через два тижні тампон всіх переможе
08.09.2025 10:58
*****, піндоси, та приспіть ви його вже ***** !!!
08.09.2025 11:07
ох і дурень!
08.09.2025 11:17
Дуже скоро. За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні... За два тижні...
08.09.2025 11:21
Хвора глибоко аморальна людина! І це президент США? Довибирались...
08.09.2025 11:25
А не пішов би ти нахрен разом із своїм куратором Путлером...
08.09.2025 11:27
Вирішити ситуацію зможуть тільки ЗСу знищивши кацапстанців на території України та зачистивши усі українські території!
08.09.2025 11:30
08.09.2025 11:31
От этого поца уже блевать хочется.
08.09.2025 11:52
Дебіла шматок.
08.09.2025 12:06
Швидше ніж за 24 години, чи рівно за 24 години? Жалюгідне посміховисько.
08.09.2025 12:22
Цей рудий бевзь має на увазі,що він та його посіпаки ,підключаться більш інтенсивно в допомозі путлєру,щоби прискорити поразку України.
08.09.2025 12:24
 
 