Трамп анонсировал разговор с Путиным: Очень скоро. Мы решим ситуацию между РФ и Украиной

Президент США Дональд Трамп планирует "очень скоро" провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, также запланированы его встречи с некоторыми лидерами европейских стран.

Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Смотрите, мы это решим - ситуацию между РФ и Украиной. Мы это решим", - заявил президент США.

Он также повторил свою позицию, мол, находится "не в восторге от того, что там происходит" и в очередной раз выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

Но я ими не доволен. Я не доволен тем, что связано с этой войной", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, он сообщил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.

"Некоторые из европейских лидеров приедут в нашу страну в понедельник или вторник отдельно, и я думаю, что мы это урегулируем", - отметил Трамп.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.