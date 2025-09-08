Трамп анонсировал разговор с Путиным: Очень скоро. Мы решим ситуацию между РФ и Украиной
Президент США Дональд Трамп планирует "очень скоро" провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, также запланированы его встречи с некоторыми лидерами европейских стран.
Об этом Трамп заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Очень скоро. В течение следующих нескольких дней. Смотрите, мы это решим - ситуацию между РФ и Украиной. Мы это решим", - заявил президент США.
Он также повторил свою позицию, мол, находится "не в восторге от того, что там происходит" и в очередной раз выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.
Но я ими не доволен. Я не доволен тем, что связано с этой войной", - добавил глава Белого дома.
Кроме того, он сообщил, что в течение следующих дней некоторые европейские лидеры посетят Вашингтон.
"Некоторые из европейских лидеров приедут в нашу страну в понедельник или вторник отдельно, и я думаю, что мы это урегулируем", - отметил Трамп.
Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров. Накануне Трамп отметил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.
пуциним, відрядження Вітькова до пуцина для уточнення деталей - і читай спочатку.
Вітьков потрібен для безкінечної циклічності цього дійства, оскільки добровільно грати роль невиправного ідіота може лише він, або ж він і є таким ідіотом.
Donald J. Trump ·12h
Здійснюємо політ над тенісним центром прямо зараз. Ми скоро приземлимося. Повинен бути чудовий матч!
11 h Дивовижний феномен - будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є МЕРТВОЮ. Їхні витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене. Вітряки вбивають не лише птахів, вони "вбивають" багато поганих політиків, які втрачають через них роботу!
І тд. і т.п.
Так і уявляється як бігають посланці Трампа по Білому Дому, по ДержДепу і закликають: more positivity about Trump's peacemaking/ побольше позитивчика о миротворчестве Трампа. Що в перекладі на "хлопську мову" буде дадим побольше п*здежи, но дох*я!
Димова завіса Білого Дому - адвокатської контори Путіна спадає, втрачая щільність...
Вони ладні на диванах і далі воювати: видно у них ніхто не загинув на війні і нікого немає на війні.Для них клоун і козир- понад усе.
Есть у Трампа странная идея, что с Путиным нужно договариваться.
Это максимально глупая затея. Чем больше вы хотите договориться с Путиным, тем сильнее он будет выкручивать вам руки, выставляя идиотом.
Путина нужно ******* до состояния, когда он сам захочет договориться.
******* его армию, ******* его экономику, ******* везде, где только можно.
Это и есть путь к миру.
міністерство війни...далі буде замість HHS міністерство не охорони здоров'я, а війни за здоров'я ...війни за культуру, освіту тощо.
В макітрі тр суцільна війна - гра словами/смислами/зисками, а кривава справжня війна для тр це лише дітлахи чубяться в пісочниці, а він спостерігає цю 'кумедійну" бійку...
осеніла тр недавно нова геніальна ідея, щоб Україна передала права власності на нові технології... надр йому вже виявилось замало...
і тоді тр зможе ще більш заробити і мабудь колись продаст Україні зброю, а може і ні, не продаст в обозрімому майбутньому...зато зможе зразу отримувати від України гроши..за дозвіл виробляти зброю за цією укр. технологією...яка вже стала власністю тр і він може в любий момент перетворити цю зброю на труху на полі бою, як це вже зробив з укр морськими дронами маск...адже дружбану пу не можна робити боляче, треба зв'язати руки жертві...яка мусить добровільно здатися, а не пручатися...адже перешкоджає робити жирний гешефт з пу...
право сили править бал
І тд. і т.п.
