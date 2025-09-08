Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною
Президент США Дональд Трамп планує "дуже скоро" провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, також заплановані його зустрічі з деякими лідерами європейських країн.
Про це Трамп заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Дуже скоро. Впродовж наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо - ситуацію між РФ і Україною. Ми це вирішимо", - заявив президент США.
Він також повторив свою позицію, мовляв, перебуває "не в захваті від того, що там відбувається" та вкотре висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.
Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною", - додав очільник Білого дому.
Окрім того, він повідомив, що впродовж наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.
"Дехто з європейських лідерів приїде до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо, і я думаю, що ми це врегулюємо", - зауважив Трамп.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пуциним, відрядження Вітькова до пуцина для уточнення деталей - і читай спочатку.
Вітьков потрібен для безкінечної циклічності цього дійства, оскільки добровільно грати роль невиправного ідіота може лише він, або ж він і є таким ідіотом.
Donald J. Trump ·12h
Здійснюємо політ над тенісним центром прямо зараз. Ми скоро приземлимося. Повинен бути чудовий матч!
11 h Дивовижний феномен - будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є МЕРТВОЮ. Їхні витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене. Вітряки вбивають не лише птахів, вони "вбивають" багато поганих політиків, які втрачають через них роботу!
Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні.
Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною.
І тд. і т.п.
Так і уявляється як бігають посланці Трампа по Білому Дому, по ДержДепу і закликають: more positivity about Trump's peacemaking/ побольше позитивчика о миротворчестве Трампа. Що в перекладі на "хлопську мову" буде дадим побольше п*здежи, но дох*я!
Димова завіса Білого Дому - адвокатської контори Путіна спадає, втрачая щільність...