Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною.

Президент США Дональд Трамп планує "дуже скоро" провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, також заплановані його зустрічі з деякими лідерами європейських країн.

Про це Трамп заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Дуже скоро. Впродовж наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо - ситуацію між РФ і Україною. Ми це вирішимо", - заявив президент США.

Він також повторив свою позицію, мовляв, перебуває "не в захваті від того, що там відбувається" та вкотре висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною", - додав очільник Білого дому.

Окрім того, він повідомив, що впродовж наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.

"Дехто з європейських лідерів приїде до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо, і я думаю, що ми це врегулюємо", - зауважив Трамп.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.