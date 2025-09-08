УКР
Новини Майбутня розмова Трампа і Путіна
Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною

Трамп поговорить із путіним

Президент США Дональд Трамп планує "дуже скоро" провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, також заплановані його зустрічі з деякими лідерами європейських країн.

Про це Трамп заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Дуже скоро. Впродовж наступних кількох днів. Дивіться, ми це вирішимо - ситуацію між РФ і Україною. Ми це вирішимо", - заявив президент США.

Він також повторив свою позицію, мовляв, перебуває "не в захваті від того, що там відбувається" та вкотре висловив упевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

Також читайте: Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії

Але я ними не задоволений. Я не задоволений тим, що пов’язано з цією війною", - додав очільник Білого дому.

Окрім того, він повідомив, що впродовж наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.

"Дехто з європейських лідерів приїде до нашої країни в понеділок чи вівторок окремо, і я думаю, що ми це врегулюємо", - зауважив Трамп.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

путін володимир (24784) Трамп Дональд (7087) війна в Україні (6060)
Он шо дійсно не розумієшо він світове посмиховісько?
08.09.2025 06:31 Відповісти
08.09.2025 06:31 Відповісти
+14
Про Деменція потрібно забути. Він проголосив курс на самоізоляцію США і пріоритет домашніх проблем. Як і належить "баризі", США ще якийсь час буде втридорога продавати зброю. Це стимулюватиме новий виток гонки озброєнь бо платити США за зброю і далі залежати від їх дозволів на її застосування і від їх програмного та супутникового забезпечення дуже небезпечно для будь-якої країни. Інвестиції в науку США десятиліттями проводила за рахунок "купівлі мізків", а не пошуку талантів та розвитку науки в рсвітніх закладах. Всі союзники по НАТО охоче віддавали технічну документацію та власні винаходи військового та подвійного призначення "світовому поліцейському". А тепер "баризі" ніхто нічого передавати не буде. Ну от навіщо? Щоб потім купувати в США втридорога? США почали епоху глобалізації, вони її завершили. Переходимо до "континенталізації" та "локалізації". США Трампа більше не є привабливим місцем проживання та самореалізації для вчених і науковців. Переозброєння ЄС створює умови для повернення науковців з США в Європу.
08.09.2025 06:40 Відповісти
08.09.2025 06:40 Відповісти
+9
Звіздарас рудий,нема слів.😭
08.09.2025 06:27 Відповісти
08.09.2025 06:27 Відповісти
Скільки ще це руде лайно буде ..уйньою страдати?
08.09.2025 06:26 Відповісти
08.09.2025 06:26 Відповісти
Може два тижні, а може 50 днів...
08.09.2025 08:49 Відповісти
08.09.2025 08:49 Відповісти
Я зрозумів, як це працює! І для чого Трампу Вітков! 😊 Їде Вітьков до пуцина, слухає різну дурню - приїжджає до Трампа, грає з тим у гольі і переповідає останні мацковські анекдоти - Трамп оголошує про швидке закінчення війни, на яке згоден пуцин і про що повідомив Вітькову - спростування із мацкви чи то ушаковим, чи самим пуциним - кивок на "ідіота" Вітькова, який все неправильно зрозумів, або не все записав через власну неграмотність - заяви Трампа про особисту розмову (зустріч, телефонна розмова, тощо) з
пуциним, відрядження Вітькова до пуцина для уточнення деталей - і читай спочатку.
Вітьков потрібен для безкінечної циклічності цього дійства, оскільки добровільно грати роль невиправного ідіота може лише він, або ж він і є таким ідіотом.
08.09.2025 08:59 Відповісти
08.09.2025 08:59 Відповісти
Звіздарас рудий,нема слів.😭
08.09.2025 06:27 Відповісти
08.09.2025 06:27 Відповісти
птах балакун... відрізняється розумом та кмітливістю, розумом та кмітливістю...
08.09.2025 06:27 Відповісти
08.09.2025 06:27 Відповісти
Дуже скоро. Через два тижні? Через три дні?
08.09.2025 06:29 Відповісти
08.09.2025 06:29 Відповісти
Он шо дійсно не розумієшо він світове посмиховісько?
08.09.2025 06:31 Відповісти
08.09.2025 06:31 Відповісти
Воно...☝️☝️☝️
08.09.2025 07:46 Відповісти
08.09.2025 07:46 Відповісти
Аляска-2, не здивуюсь, якщо Трампон знову оголосить Україну винною, у тому що на неї напав Х-уйло і введе проти неї санкції, за те що вона не капітулює.
08.09.2025 06:34 Відповісти
08.09.2025 06:34 Відповісти
Про Деменція потрібно забути. Він проголосив курс на самоізоляцію США і пріоритет домашніх проблем. Як і належить "баризі", США ще якийсь час буде втридорога продавати зброю. Це стимулюватиме новий виток гонки озброєнь бо платити США за зброю і далі залежати від їх дозволів на її застосування і від їх програмного та супутникового забезпечення дуже небезпечно для будь-якої країни. Інвестиції в науку США десятиліттями проводила за рахунок "купівлі мізків", а не пошуку талантів та розвитку науки в рсвітніх закладах. Всі союзники по НАТО охоче віддавали технічну документацію та власні винаходи військового та подвійного призначення "світовому поліцейському". А тепер "баризі" ніхто нічого передавати не буде. Ну от навіщо? Щоб потім купувати в США втридорога? США почали епоху глобалізації, вони її завершили. Переходимо до "континенталізації" та "локалізації". США Трампа більше не є привабливим місцем проживання та самореалізації для вчених і науковців. Переозброєння ЄС створює умови для повернення науковців з США в Європу.
08.09.2025 06:40 Відповісти
08.09.2025 06:40 Відповісти
Що там з Епштейном, Дональде?
08.09.2025 06:46 Відповісти
08.09.2025 06:46 Відповісти
Щас как дам.
08.09.2025 06:49 Відповісти
08.09.2025 06:49 Відповісти
Говорила-їхала,обхезалась,заплакала
08.09.2025 07:07 Відповісти
08.09.2025 07:07 Відповісти
Мало в світі більш потужних балаболів, ніж персонаж Зеленського "президент", але Трамп куди потужніший. Він запланував поразку України давно, може пару років тому. Бо вважає нас винними у виборах чи ще в якойсь фігні. І чітко Доня дотримується цього плану.
08.09.2025 07:23 Відповісти
08.09.2025 07:23 Відповісти
Невиліковне.
08.09.2025 07:27 Відповісти
08.09.2025 07:27 Відповісти
Трамп лає, війна йде.
08.09.2025 07:30 Відповісти
08.09.2025 07:30 Відповісти
100% 👍
08.09.2025 09:02 Відповісти
08.09.2025 09:02 Відповісти
воно невиліковне. його місце в божевільні
08.09.2025 07:38 Відповісти
08.09.2025 07:38 Відповісти
Дуже скоро-це з трампівської мови на нашу-це коли рак свисне.
08.09.2025 07:43 Відповісти
08.09.2025 07:43 Відповісти
Телепень
08.09.2025 07:45 Відповісти
08.09.2025 07:45 Відповісти
Завербований дональд всім розказує байки про соло"яного бичка!!!
08.09.2025 07:46 Відповісти
08.09.2025 07:46 Відповісти
ІДІОТ...Феноменальний!!!
08.09.2025 08:18 Відповісти
08.09.2025 08:18 Відповісти
08.09.2025 08:22 Відповісти
08.09.2025 08:22 Відповісти
Якщо знов розмова з ****** - то це знову 2-3 рази по 2-3 тижня. Таке враження, що для рудого головне - то почути голос *****.
08.09.2025 08:24 Відповісти
08.09.2025 08:24 Відповісти
Як завжди - 24 години, 2 тижні, 50 діб.
08.09.2025 08:30 Відповісти
08.09.2025 08:30 Відповісти
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump

Donald J. Trump ·12h



Здійснюємо політ над тенісним центром прямо зараз. Ми скоро приземлимося. Повинен бути чудовий матч!
11 h Дивовижний феномен - будь-яка країна, яка покладається на вітряки, є МЕРТВОЮ. Їхні витрати на енергію зашкалюють, а населення розлючене. Вітряки вбивають не лише птахів, вони "вбивають" багато поганих політиків, які втрачають через них роботу!
08.09.2025 08:31 Відповісти
08.09.2025 08:31 Відповісти
Трамп схоже тепер єдине джерело позитивних надій яке має реальні обриси.
08.09.2025 08:33 Відповісти
08.09.2025 08:33 Відповісти
Все більше стає схожим на папугу а не на президента Сполучених Штатів.
08.09.2025 08:36 Відповісти
08.09.2025 08:36 Відповісти
08.09.2025 08:43 Відповісти
08.09.2025 08:43 Відповісти
Ви почуєте дуже скоро про укладання мирної угоди щодо Гази, - Трамп.

Трамп вірить, що зможе покласти край війні в Україні.

Трамп анонсував розмову з Путіним: Дуже скоро. Ми вирішимо ситуацію між РФ і Україною.

І тд. і т.п.

Так і уявляється як бігають посланці Трампа по Білому Дому, по ДержДепу і закликають: more positivity about Trump's peacemaking/ побольше позитивчика о миротворчестве Трампа. Що в перекладі на "хлопську мову" буде дадим побольше п*здежи, но дох*я!

Димова завіса Білого Дому - адвокатської контори Путіна спадає, втрачая щільність...
08.09.2025 08:44 Відповісти
08.09.2025 08:44 Відповісти
Яка нікчема
08.09.2025 08:50 Відповісти
08.09.2025 08:50 Відповісти
"Потужно"
08.09.2025 08:53 Відповісти
08.09.2025 08:53 Відповісти
маразм крєпчав. Потрібна термінова допомога лікарів
08.09.2025 08:59 Відповісти
08.09.2025 08:59 Відповісти
і це ж комусь в США , такий завербований під* фівл, був потрібен як президент , уявляєте рівень моралі консерваторів ?!!! Там її нема ,здається і розуму теж ...
08.09.2025 09:01 Відповісти
08.09.2025 09:01 Відповісти
08.09.2025 09:02 Відповісти
08.09.2025 09:02 Відповісти
Синдром Даннінга-Крюгера
08.09.2025 09:02 Відповісти
08.09.2025 09:02 Відповісти
 
 