Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп

У неділю, 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України. 

Про це американський лідер заявив у Білому домі, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Журналісти запитали Трампа, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до "другого етапу" обмежень.

Очільник США відповів, що "так".

Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.

Читайте також: Трамп про зволікання з посиленням санкціями проти РФ: Я ще не завершив ні другу, ні третю фази

+33
Через 2 тижні. Тобто 50 днів.
07.09.2025 19:35 Відповісти
+28
А що являв собою перший етап? Мабуть червона доріжка у Анкоріджі...
07.09.2025 19:37 Відповісти
+20
а що із першим етапом санкцій для ***** від рудого?
вони взагалі колись будуть?
07.09.2025 19:35 Відповісти
а що із першим етапом санкцій для ***** від рудого?
вони взагалі колись будуть?
07.09.2025 19:35 Відповісти
Через 2 тижні. Тобто 50 днів.
07.09.2025 19:35 Відповісти
але це не точно
07.09.2025 19:49 Відповісти
патрушев завтра нагадає, що " долг , платежом красен"І Трамп , скажє, що ***** знов , хоче "миру", алє винні европейці
07.09.2025 20:55 Відповісти
Як Єрмак домовився, так сша і вводить санкції
07.09.2025 19:37 Відповісти
Останього разу Єрмак отримав під зад, не скоро до США повернеться.
07.09.2025 20:13 Відповісти
А що являв собою перший етап? Мабуть червона доріжка у Анкоріджі...
07.09.2025 19:37 Відповісти
я знаю про третій етап))))Близькі контакти третього ступеня

1977 ‧ Наукова фантастика
07.09.2025 19:58 Відповісти
Що там "путін" за 10 хвилин їзди до місця перемовин в Анкоріджі сказав(чи показав?) Трампу, що той виліз з лімузіна, мов побита собака. А Пуйло сіяв, як новенький рубиль. Підглядані відіо кадри з "спілкуваннями" Трампа з неповнолітніми дівчатами? Під дахом Апштейна? Чеки фінансування Трампівських рахунків росіянами? Чи кешом?
07.09.2025 20:00 Відповісти
Я так розумію, що клон який зустрічався з Трампом на Алясці був ще й знавцем англійської. Бо орігінал нею не володіє.
07.09.2025 20:52 Відповісти
Другі 2 тижні
07.09.2025 19:38 Відповісти
Це він вже говорить півроку.
На словах герой на ділі сцикло.
Трамп може тільки червону доріжку стелити свому другу пуйлу і давати йому час (місяць, тиждень, два тижні, 50 днів, ітд.) дедлайну.
07.09.2025 19:38 Відповісти
А він забув що й перший етап не вводив?
07.09.2025 19:39 Відповісти
Потім він буде готовий до третього, в потім до четвертого, та п'ятого.
показати весь коментар
Не перепутай - Україні зброю - рашці санкції
07.09.2025 19:40 Відповісти
А що? Вже один етап був?
07.09.2025 19:40 Відповісти
Псина, ты первый пропустил
07.09.2025 19:41 Відповісти
він з будуна
07.09.2025 19:44 Відповісти
Тут що, конкурс на найдурніший коментар?
07.09.2025 19:42 Відповісти
Ви перемогли.
07.09.2025 19:44 Відповісти
Ахахаха, яка ж передбачувана відповідь.
07.09.2025 19:50 Відповісти
А цей займає друге місце.
07.09.2025 19:55 Відповісти
О, а ви все не зупинетеся, вважаєте свої відповіді дуже дотепними?

(Цей коментар написаний для того, щоб забрати весь подіум собі 🏆🏆🏆)
07.09.2025 20:07 Відповісти
За версією Верховного експерта серед дурних коментарів Олега Марцінковського.
07.09.2025 20:09 Відповісти
не просинайся ще зарано , трохи ще поспи
07.09.2025 19:42 Відповісти
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами з метою введення додаткових санкцій, щоб довести до "повного колапсу" економіку Росії.
07.09.2025 19:45 Відповісти
Бреше, аж йому з носа куриться.
07.09.2025 19:46 Відповісти
трамп додав: але треба 24 години, вірніше 48, вірніше 2-3 тижні, точніше 50 днів, а може 100, а може до кінця року, це взагалі війна Байдена і зе.

І на закуску: не треба було починати війну проти росії - вони перемогли гітлера, наполеона, мамонтів, динозаврів
07.09.2025 19:46 Відповісти
Трамп готовий до другого етапу піздєжа, ми зрозуміли
07.09.2025 19:46 Відповісти
не здивуюся якщо цей "другий етап обмежень" Трампа буде означати те що віт тепер буде давати ***** на роздуми не два тижні а два місяці....
07.09.2025 19:46 Відповісти
Вже давно не смішно.
07.09.2025 19:47 Відповісти
що воно несе
07.09.2025 19:48 Відповісти
Другий етап? А перший коли був?
07.09.2025 19:48 Відповісти
коли вояки США раком стояли перед ****** на червоній доріжці
07.09.2025 19:50 Відповісти
Знов за рибу грошi...
07.09.2025 19:53 Відповісти
Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Джерело: https://censor.net/ua/n3572752
А наші європейські партнери до цього готові? Адже ми за те, щоб до них у сім'ю потрапити дванадцять років терез ними танцюємо.
07.09.2025 19:54 Відповісти
Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії

Ключове слово ЗАЯВИВ... Трамп відомий "господар" свого слова... Сказал и забыл...
07.09.2025 19:58 Відповісти
Писал, про мультики о фламинго тут подтверждение -
Дрони Міндіча, ракета «Фламінго», перехоплювачі «Шахедів» - КАСЬЯНОВ | УП. Інтервʼю
https://www.youtube.com/watch?v=GegGoJaEuY4
07.09.2025 19:59 Відповісти
уйдьйоть етапом на воркуту?
07.09.2025 20:01 Відповісти
Я б тебе ви ї бав і вторий раз ,якщо б ти перший раз дала
07.09.2025 20:02 Відповісти
Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила, так - це ні...
07.09.2025 20:05 Відповісти
Нічого небуде, бо профспілка прцівників потру Балтимор вимагають у Трампа надати рф ще два тижні)
07.09.2025 20:06 Відповісти
07.09.2025 20:06 Відповісти
А перший етап санкцій вже був ? чергова маячня клоуна.
07.09.2025 20:10 Відповісти
А где первый этап непосредственно по х@лу??? Второй этап - те же яйца, только в профиль.
07.09.2025 20:13 Відповісти


Великий слепой Трамп прозрел!
07.09.2025 20:15 Відповісти
Уявляю який жах зараз у кремлі
07.09.2025 20:15 Відповісти
Заява звучить якось анекдотично. Казковий казкар.
07.09.2025 20:16 Відповісти
Зараз пуйло позвонить рудому і скаже, у мєня сверхпрєдлажєніє, прішлі мнє віткафффа. Рудий пошле віткофа в маскву , той з'їсть чебурек і знову щось не так зрозуміє... ну а далі ми вже все це бачили і чули. Це називається колооборот викривленої свідомості Трампона в політиці.
07.09.2025 20:17 Відповісти
Він що рахувати з "2" починає?
07.09.2025 20:20 Відповісти
Через 2 тижні мудило?
07.09.2025 20:24 Відповісти
А был первый этап санкций от Трампа?! Я только помню красную дорожку и аплодисменты Пуйлу... А еще дедлайны без последствий😡
07.09.2025 20:27 Відповісти
..
07.09.2025 20:28 Відповісти
після погодження із рашистським куйлом,"трампло" переходить поетапно до другого етату санкцій в якому рашист буде вбивати українців і руйнувати Україну так само.як після "трамбонової куйні " закінчення війни за 24 години...Тьфу наволоч
07.09.2025 20:31 Відповісти
Вже дев'ятий місяць,як готовий.
показати весь коментар
07.09.2025 20:31 Відповісти
нічого не буде
07.09.2025 20:34 Відповісти
Конечно не будет, ещё Байден говорил что тема санкций себя исчерпала.
07.09.2025 20:45 Відповісти
От причепились за перший етап! Вже забули? Перший етап - завершився за 24 години.
07.09.2025 20:40 Відповісти
Поавильно! Перший етап відбувся раніше другого пришестя Трампа (Величного та Жахливого).
Всі ніби забули, що він надав "джавеліни", коли дурний Байден дав ковдри! Це і був "перший етап!
07.09.2025 20:55 Відповісти
Яка надзвичайно змістовна і вичерпна відповідь на простеньке запитання журналіста .
Воістину - достойна Нобелівської премії !!
--------------------------------------------
.
07.09.2025 20:50 Відповісти
Пусть будет конечно. ) Есть правда ощущение что толку от второго этапа будет не больше чем от первого (что бы он из себя не представлял), но кого это волнует)
07.09.2025 20:51 Відповісти
Повищує ставки. Дасть Кацапії вже місяць на роздуми. Хай знають!
07.09.2025 20:58 Відповісти
 
 