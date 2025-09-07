6 133 65
Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії
У неділю, 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.
Про це американський лідер заявив у Білому домі, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали Трампа, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до "другого етапу" обмежень.
Очільник США відповів, що "так".
Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.
вони взагалі колись будуть?
1977 ‧ Наукова фантастика
На словах герой на ділі сцикло.
Трамп може тільки червону доріжку стелити свому другу пуйлу і давати йому час (місяць, тиждень, два тижні, 50 днів, ітд.) дедлайну.
(Цей коментар написаний для того, щоб забрати весь подіум собі 🏆🏆🏆)
І на закуску: не треба було починати війну проти росії - вони перемогли гітлера, наполеона, мамонтів, динозаврів
А наші європейські партнери до цього готові? Адже ми за те, щоб до них у сім'ю потрапити дванадцять років терез ними танцюємо.
Ключове слово ЗАЯВИВ... Трамп відомий "господар" свого слова... Сказал и забыл...
Дрони Міндіча, ракета «Фламінго», перехоплювачі «Шахедів» - КАСЬЯНОВ | УП. Інтервʼю
https://www.youtube.com/watch?v=GegGoJaEuY4
Великий слепойТрамп прозрел!
Скоро повинен розродитися
Всі ніби забули, що він надав "джавеліни", коли дурний Байден дав ковдри! Це і був "перший етап!
Воістину - достойна Нобелівської премії !!
