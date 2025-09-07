У неділю, 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через її війну проти України.

Про це американський лідер заявив у Білому домі, пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий він посилити санкції проти Росії, перейшовши до "другого етапу" обмежень.

Очільник США відповів, що "так".

Нагадаємо, що напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів.

Читайте також: Трамп про зволікання з посиленням санкціями проти РФ: Я ще не завершив ні другу, ні третю фази