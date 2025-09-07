РУС
Новости Санкции США против России
Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России

Президент США Дональд Трамп

В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

Об этом американский лидер заявил в Белом доме, пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.

Глава США ответил, что "да".

Напомним, что накануне Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

+62
Через 2 тижні. Тобто 50 днів.
07.09.2025 19:35 Ответить
07.09.2025 19:35 Ответить
+45
А що являв собою перший етап? Мабуть червона доріжка у Анкоріджі...
07.09.2025 19:37 Ответить
07.09.2025 19:37 Ответить
+40
а що із першим етапом санкцій для ***** від рудого?
вони взагалі колись будуть?
07.09.2025 19:35 Ответить
07.09.2025 19:35 Ответить
@ (у перекладі):
"1992 рік - відомий мисливець на педофілів та інформатор ФБР Дональд Трамп готується зґвалтувати неповнолітніх дівчаток, щоб зібрати докази проти Джеффрі Епштейна."

07.09.2025 21:55 Ответить
07.09.2025 21:55 Ответить
Угу.
Готовий.
Хоч завтра!
(Головно, про то не забути (як часом забуває здоймити штани, коли срати ходить)).
07.09.2025 22:00 Ответить
07.09.2025 22:00 Ответить
Апштейн. Все інше - похідне
07.09.2025 22:03 Ответить
07.09.2025 22:03 Ответить
пистить, і не вперше
07.09.2025 22:05 Ответить
07.09.2025 22:05 Ответить
Головне заборонити жуйку завозити в рашку..Днів через 600..60 й 6..а там почитаемо біблію й подумаемо....
07.09.2025 22:07 Ответить
07.09.2025 22:07 Ответить
1-й: нахмурив брали.
2-й: помахає пальчиком.
07.09.2025 22:23 Ответить
07.09.2025 22:23 Ответить
хоть хтось йому ще віре?
07.09.2025 22:24 Ответить
07.09.2025 22:24 Ответить
Только в одном рыжий павиан постоянен, он никогда не позволяет себе наказать РФ.
07.09.2025 22:36 Ответить
07.09.2025 22:36 Ответить
Готовий. Мабуть перейде. А може нi. Подивимось що буде через два тижнi. Володимир гарний хлопець. Може вiн прийде до тями.
07.09.2025 22:38 Ответить
07.09.2025 22:38 Ответить
А що, був перший?
07.09.2025 23:03 Ответить
07.09.2025 23:03 Ответить
А перший етап хіба був? О_о
07.09.2025 23:03 Ответить
07.09.2025 23:03 Ответить
Кожен дебіл вірить, що його власну брехню навколишній світ сприймає за золоту монету.
07.09.2025 23:33 Ответить
07.09.2025 23:33 Ответить
