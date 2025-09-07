10 407 112
Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России
В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.
Об этом американский лидер заявил в Белом доме, пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Трампа, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.
Глава США ответил, что "да".
Напомним, что накануне Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.
Топ комментарии
+62 olko11 olko
показать весь комментарий07.09.2025 19:35 Ответить Ссылка
+45 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий07.09.2025 19:37 Ответить Ссылка
+40 Сергій Овчаренко #548993
показать весь комментарий07.09.2025 19:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"1992 рік - відомий мисливець на педофілів та інформатор ФБР Дональд Трамп готується зґвалтувати неповнолітніх дівчаток, щоб зібрати докази проти Джеффрі Епштейна."
Готовий.
Хоч завтра!
(Головно, про то не забути (як часом забуває здоймити штани, коли срати ходить)).
2-й: помахає пальчиком.