В воскресенье, 7 сентября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России.

Об этом американский лидер заявил в Белом доме, пишет агентство Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Трампа, готов ли он ужесточить санкции против России, перейдя ко "второму этапу" ограничений.

Глава США ответил, что "да".

Напомним, что накануне Министр финансов США Скотт Бессент заявил о том, что Вашингтон готов усилить давление на Россию, однако для этого необходима поддержка европейских партнеров.

