Новости Гарантии безопасности для Украины
Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им

Президент США Дональд Трамп считает, что в гарантиях безопасности для Украины ключевую роль должна играть Европа. Однако США не останутся в стороне, а помогут в этом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Главу США спросили о гарантиях безопасности для Украины. Трамп заявил, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им",- заявил глава Белого дома.

В то же время, по мнению Трампа, Европа должна играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось",- сказал американский лидер.

Читайте также: В ЕС подготовили план направления войск в Украину: будет создано две отдельные сухопутные группы, - WSJ

Европа (2015) Трамп Дональд (6546) гарантии безопасности (277)
Топ комментарии
+5
Усе, що трамп сказав вчора, сьогодні може не мати ніякої ваги. Краще не брати до серця сказане і не покладатися на обіцянки-цяцянки.
показать весь комментарий
06.09.2025 00:57 Ответить
+2
У Білому домі,є чорні потвори. Мощьньйо.😶
показать весь комментарий
06.09.2025 00:52 Ответить
+2
Як кажуть діти?
Вірю, вірю, я сам брехун.(((
показать весь комментарий
06.09.2025 01:36 Ответить
06.09.2025 00:52 Ответить
ВИ ДОПОМАГАЄТЕ СОБІ!!!

програвши тут ви станете регіональною державою, а якщо відмовляться від долара ви вмерете від інфляції
показать весь комментарий
06.09.2025 01:10 Ответить
Ще один нострадамус.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:17 Ответить
Як кажуть діти?
Вірю, вірю, я сам брехун.(((
показать весь комментарий
06.09.2025 01:36 Ответить
Основне.
"Будапешський Меморандум..
Інше просто лайно.
показать весь комментарий
06.09.2025 01:37 Ответить
Нащо ви наводите ці цитати трампона? Він киздить щодня інше а потім каже що то був сарказм
показать весь комментарий
06.09.2025 01:38 Ответить
Та нехай не забуде вдягнути штаці після унітазу покакавши.
Писець. Деменція править світом.
показать весь комментарий
06.09.2025 05:44 Ответить
Коли ми повернемо ядерні ракети і введемо ті координати цілей,що були до того,то подивимось,хто попросить про допомогу,рудий шолудивий пес. Ми розглянемо можливість допомоги їм.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:07 Ответить
Трампо каже він спробував усе, але кацапи думають шо він старий клоун. А він уібе ракетами ньюкліар ну може не по мосвабаду і ленінґраду, а по воронежу чи мухосранську 100%. Шоб показати хто в хаті хозяін.
показать весь комментарий
06.09.2025 06:11 Ответить
@ (в перекладі):
"Гарантії безпеки для України:
1. Регулярна армія чисельністю 1,5 мільйона осіб.
2. Власна промисловість, здатна виробляти більшість необхідного озброєння та ***********.
3. Ракети дальністю >2000 км.
4. Ядерна зброя.
5. Військовий союз.
6. Поразка російських військ та звільнення всіх окупованих українських територій."
показать весь комментарий
06.09.2025 07:19 Ответить
Та воно хоч би з власною ГОЛОВОЮ МАРАЗМАТИКА розібралося....
показать весь комментарий
06.09.2025 08:37 Ответить
пустодзвін
показать весь комментарий
06.09.2025 08:52 Ответить
Міністерство оборони перейменували у міністерство війни...Треба Білий дом перейменувати у Дурдом!
показать весь комментарий
06.09.2025 09:15 Ответить
Краше б було якби він не розбирався !
показать весь комментарий
06.09.2025 09:21 Ответить
Уже помогли, спасибо, деятель. Иди таблетки выпей
показать весь комментарий
06.09.2025 10:58 Ответить
 
 