Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им
Президент США Дональд Трамп считает, что в гарантиях безопасности для Украины ключевую роль должна играть Европа. Однако США не останутся в стороне, а помогут в этом.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Главу США спросили о гарантиях безопасности для Украины. Трамп заявил, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.
"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им",- заявил глава Белого дома.
В то же время, по мнению Трампа, Европа должна играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось",- сказал американский лидер.
програвши тут ви станете регіональною державою, а якщо відмовляться від долара ви вмерете від інфляції
Вірю, вірю, я сам брехун.(((
"Будапешський Меморандум..
Інше просто лайно.
Писець. Деменція править світом.
"Гарантії безпеки для України:
1. Регулярна армія чисельністю 1,5 мільйона осіб.
2. Власна промисловість, здатна виробляти більшість необхідного озброєння та ***********.
3. Ракети дальністю >2000 км.
4. Ядерна зброя.
5. Військовий союз.
6. Поразка російських військ та звільнення всіх окупованих українських територій."