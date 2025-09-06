Трамп о гарантиях безопасности для Украины: Мы с этим разберемся, мы поможем им

Президент США Дональд Трамп считает, что в гарантиях безопасности для Украины ключевую роль должна играть Европа. Однако США не останутся в стороне, а помогут в этом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Главу США спросили о гарантиях безопасности для Украины. Трамп заявил, что готов помочь Украине в решении этого вопроса.

"Что ж, мы с этим разберемся. Мы поможем им. Послушайте, мы хотим спасти много жизней, поэтому мы что-то с этим сделаем. Я думаю, люди этого ожидают. Мы поможем им",- заявил глава Белого дома.

В то же время, по мнению Трампа, Европа должна играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

"Европа будет первой, и они хотят быть первыми, и они хотят, они хотят, они хотят, чтобы это закончилось. Европа хочет, чтобы это закончилось",- сказал американский лидер.

