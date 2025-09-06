УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5491 відвідувач онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
563 7

Трамп про гарантії безпеки для України: Ми з цим розберемося, ми допоможемо їм

трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що в гарантіях безпеки для України ключову роль має відігравати Європа. Проте США не лишаться осторонь, а допоможуть у цьому. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.

Очільника США запитали щодо гарантій безпеки для України. Трамп заявив, що готовий допомогти Україні у вирішенні цього питання.

"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм",- заявив глава Білого дому.

Водночас, на думку Трампа, Європа має відігравати ключову роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.

"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося",- сказав американський лідер.

Читайте також: У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ

Автор: 

Європа (1988) Трамп Дональд (7077) гарантії безпеки (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Білому домі,є чорні потвори. Мощьньйо.😶
показати весь коментар
06.09.2025 00:52 Відповісти
Усе, що трамп сказав вчора, сьогодні може не мати ніякої ваги. Краще не брати до серця сказане і не покладатися на обіцянки-цяцянки.
показати весь коментар
06.09.2025 00:57 Відповісти
ВИ ДОПОМАГАЄТЕ СОБІ!!!

програвши тут ви станете регіональною державою, а якщо відмовляться від долара ви вмерете від інфляції
показати весь коментар
06.09.2025 01:10 Відповісти
Ще один нострадамус.
показати весь коментар
06.09.2025 01:17 Відповісти
Як кажуть діти?
Вірю, вірю, я сам брехун.(((
показати весь коментар
06.09.2025 01:36 Відповісти
Основне.
"Будапешський Меморандум..
Інше просто лайно.
показати весь коментар
06.09.2025 01:37 Відповісти
Нащо ви наводите ці цитати трампона? Він киздить щодня інше а потім каже що то був сарказм
показати весь коментар
06.09.2025 01:38 Відповісти
 
 