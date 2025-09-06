Трамп про гарантії безпеки для України: Ми з цим розберемося, ми допоможемо їм
Президент США Дональд Трамп вважає, що в гарантіях безпеки для України ключову роль має відігравати Європа. Проте США не лишаться осторонь, а допоможуть у цьому.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ.
Очільника США запитали щодо гарантій безпеки для України. Трамп заявив, що готовий допомогти Україні у вирішенні цього питання.
"Що ж, ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм. Послухайте, ми хочемо врятувати багато життів, тому ми щось з цим зробимо. Я думаю, люди цього очікують. Ми допоможемо їм",- заявив глава Білого дому.
Водночас, на думку Трампа, Європа має відігравати ключову роль у забезпеченні гарантій безпеки для України.
"Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, і вони хочуть, вони хочуть, щоб це закінчилося. Європа хоче, щоб це закінчилося",- сказав американський лідер.
