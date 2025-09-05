УКР
У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ

ЄС розробив план введення військ в Україну

У межах плану розгортання військ в Україні, розробленого європейським військовим командуванням, буде створено дві окремі сухопутні групи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Wall Street Journal.

Так, зазначається, що перша група відповідатиме за підготовку та допомогу українським військовим, а друга - за формування "сил стримування", що запобігатимуть новим спробам російської агресії.

Видання пише що вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тисяч військових.

Також зазначається, що український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО, розташована за межами України.

Також читайте: Макрон про гарантії безпеки: 26 країн готові надіслати війська до України або підтримати їх

Тепер європейські держави очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа рішення щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів.

миротворці (905) Євросоюз (14065) гарантії безпеки (267)
ЄС сказав і подивився на США
05.09.2025 08:39 Відповісти
пробачте але не можу повірити, поки війська не зайдуть в Україну
05.09.2025 08:40 Відповісти
Ці всі непевні плани на після укладення мирової. А коли це станеться -інше питання.
05.09.2025 08:47 Відповісти
Це все до першого пострілу
05.09.2025 08:51 Відповісти
Ну от припиняться бойові дії. Введуть якісь миротворчі війська які воювати не будуть, а як тільки напад повториться вийдуть з України. Ну і навіщо цей цирк? Он Трамп полякам вже "гарантує" контингент. Поляки тішаться як діти цукерці, але це вже було з нами і легко передбачити чим ці "гарантії" полякам вилізуть...
05.09.2025 08:51 Відповісти
Ніяких військ не буде. Пояснюю чому: росія не дозволить. Вони скажуть так: любі європейські війська на території України ми будемо вважати за сторону конфлікта і маємо право вести по ним вогонь і все!
05.09.2025 08:54 Відповісти
Вони вже це кажуть. Тому охочі відпадають один за одним.
05.09.2025 09:17 Відповісти
Але все це дійство з можливим заходом військ - ТІЛЬКИ ПІСЛЯ МИРНОЇ УГОДИ! Тобто коли? Що зараз конкретно зроблено для цієї мирної угоди? Майже нічого...
05.09.2025 09:15 Відповісти
 
 