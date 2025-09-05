У ЄС підготували план направлення військ в Україну: буде створено дві окремі сухопутні групи, - WSJ

У межах плану розгортання військ в Україні, розробленого європейським військовим командуванням, буде створено дві окремі сухопутні групи.

Так, зазначається, що перша група відповідатиме за підготовку та допомогу українським військовим, а друга - за формування "сил стримування", що запобігатимуть новим спробам російської агресії.

Видання пише що вже існують зобов'язання щодо розгортання понад 10 тисяч військових.

Також зазначається, що український повітряний простір патрулюватиме авіація країн НАТО, розташована за межами України.

Тепер європейські держави очікують від адміністрації президента США Дональда Трампа рішення щодо рівня підтримки від Сполучених Штатів.