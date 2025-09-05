РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9696 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО Иностранные военные в Украине Гарантии безопасности для Украины
3 242 13

В ЕС подготовили план направления войск в Украину: будут созданы две отдельные сухопутные группы, - WSJ

ЕС разработал план ввода войск в Украину

В рамках плана развертывания войск в Украине, разработанного европейским военным командованием, будут созданы две отдельные сухопутные группы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, отмечается, что первая группа будет отвечать за подготовку и помощь украинским военным, а вторая - за формирование "сил сдерживания", которые будут предотвращать новые попытки российской агрессии.

Издание пишет, что уже существуют обязательства по развертыванию более 10 тысяч военных.

Также отмечается, что украинское воздушное пространство будет патрулировать авиация стран НАТО, расположенная за пределами Украины.

Также читайте: Макрон о гарантиях безопасности: 26 стран готовы прислать войска в Украину или поддержать их

Теперь европейские государства ожидают от администрации президента США Дональда Трампа решения относительно уровня поддержки от Соединенных Штатов.

Автор: 

миротворцы (1231) Евросоюз (17533) гарантии безопасности (266)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
пробачте але не можу повірити, поки війська не зайдуть в Україну
показать весь комментарий
05.09.2025 08:40 Ответить
+4
Ці всі непевні плани на після укладення мирової. А коли це станеться -інше питання.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:47 Ответить
+4
Ніяких військ не буде. Пояснюю чому: росія не дозволить. Вони скажуть так: любі європейські війська на території України ми будемо вважати за сторону конфлікта і маємо право вести по ним вогонь і все!
показать весь комментарий
05.09.2025 08:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЄС сказав і подивився на США
показать весь комментарий
05.09.2025 08:39 Ответить
пробачте але не можу повірити, поки війська не зайдуть в Україну
показать весь комментарий
05.09.2025 08:40 Ответить
Ці всі непевні плани на після укладення мирової. А коли це станеться -інше питання.
показать весь комментарий
05.09.2025 08:47 Ответить
Це все до першого пострілу
показать весь комментарий
05.09.2025 08:51 Ответить
Ну от припиняться бойові дії. Введуть якісь миротворчі війська які воювати не будуть, а як тільки напад повториться вийдуть з України. Ну і навіщо цей цирк? Он Трамп полякам вже "гарантує" контингент. Поляки тішаться як діти цукерці, але це вже було з нами і легко передбачити чим ці "гарантії" полякам вилізуть...
показать весь комментарий
05.09.2025 08:51 Ответить
Тим не менш, Польща у НАТО, й це зовсім не інші гарантії
показать весь комментарий
05.09.2025 10:09 Ответить
Ніяких військ не буде. Пояснюю чому: росія не дозволить. Вони скажуть так: любі європейські війська на території України ми будемо вважати за сторону конфлікта і маємо право вести по ним вогонь і все!
показать весь комментарий
05.09.2025 08:54 Ответить
Вони вже це кажуть. Тому охочі відпадають один за одним.
показать весь комментарий
05.09.2025 09:17 Ответить
Але все це дійство з можливим заходом військ - ТІЛЬКИ ПІСЛЯ МИРНОЇ УГОДИ! Тобто коли? Що зараз конкретно зроблено для цієї мирної угоди? Майже нічого...
показать весь комментарий
05.09.2025 09:15 Ответить
вам же сказали что сделать? Крым и 4 области вычеркни из Конституции, армия 100 тысяч, внеблоковость и Гундяй в Лавре! и спи спокойно!... Запад прогревает путинский пукан на остановку войны по корейскому сценарию, это все на что способна сейчас Европа сделать с обезумевшим псом с ядерными клыками....
показать весь комментарий
05.09.2025 10:00 Ответить
Ну таке......
показать весь комментарий
05.09.2025 09:22 Ответить
кацапские пуканы рожевеют.....
показать весь комментарий
05.09.2025 09:56 Ответить
- Єсть лі у вас план, містер Фікс?
- Да у мєня куча планов (с)
показать весь комментарий
05.09.2025 10:08 Ответить
 
 