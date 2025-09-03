УКР
Новини Санкції США проти Росії
Трамп про зволікання з посиленням санкціями проти РФ: Я ще не завершив ні другу, ні третю фази

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналіста щодо зволікання із запровадженням жорстких санкцій проти РФ. Він заявив, що Росія вже втратила "сотні мільярдів доларів" через вторинні санкції, накладені на Індію за те, що вона купує російську нафту.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський журналіст запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, але не вживав жодних дій.

"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні",- сказав глава Білого дому.

Читайте також: 62% американців підтримують запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії

Він заявив, що це коштувало Росії сотні мільярдів доларів.

"Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це відсутністю заходів? А я ще не вжив заходів другої та третьої фази. Але коли ви кажете, що немає дій, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купуватиме, у неї будуть великі проблеми, і саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що не має меседжів для кремлівського диктатора Володимира Путіна і чекає на його рішення щодо війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, бо Путін посилив бомбардування України, - Бессент

росія (67493) США (24202) Трамп Дональд (7044)
+19
Фазу чого? Покинутого розуму?
03.09.2025 20:30 Відповісти
+13
https://idaprikol.ru/picture/i-guberman-poproshhalas-so-mnoyu-potenciya-zuby-volosy-plamenny-i-xxYPIGFs7 "Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл! Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл..."
03.09.2025 20:48 Відповісти
+12
фази старчого маразму
03.09.2025 20:33 Відповісти
Фазу чого? Покинутого розуму?
03.09.2025 20:30 Відповісти
фаза занепаду Америки ...
03.09.2025 20:42 Відповісти
https://idaprikol.ru/picture/i-guberman-poproshhalas-so-mnoyu-potenciya-zuby-volosy-plamenny-i-xxYPIGFs7 "Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл! Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл..."
03.09.2025 20:48 Відповісти
Ридаю 😂😂💪
03.09.2025 22:29 Відповісти
Это так и называется в простонародье, у Трампа сдвиг по фазе...
03.09.2025 20:49 Відповісти
Электрик Краснов, специалист по фазам, снимет напряжение у симпатичной проститутки.
03.09.2025 22:27 Відповісти
получается,что не фига не начинал.
03.09.2025 22:55 Відповісти
питання як кремль веде себе...
А поки є чим дихати, воно буде вести війну!!
Слизьке гімно краснов
03.09.2025 20:31 Відповісти
Тебе шо мля🤬дь закоротило?
Електрик ку🤬єв!
03.09.2025 20:32 Відповісти
о, а хіба зняття санкцій на продаж діамантів з рф це не була друга фаза?
показати весь коментар
Та знову Арменія винувата )))) вони алмазики женуть
03.09.2025 20:38 Відповісти
фази старчого маразму
03.09.2025 20:33 Відповісти
Хреновий з Тебе Електрик...
03.09.2025 20:34 Відповісти
..
03.09.2025 20:35 Відповісти
"А про першу фазу я взагалі не пам'ятаю" - подумав трампон.

Хтось розкажіть йому анектод "про три конверти"! Бо (судячи з його заяв) він вже відкрив другий....
03.09.2025 20:35 Відповісти
Не збивайте мене нах я переходжу на сьомий рівень - Трамп
03.09.2025 20:38 Відповісти
Фази деменції???
03.09.2025 20:41 Відповісти
Він заявив, що Росія вже втратила "сотні мільярдів доларів" через вторинні санкції, накладені на Індію за те, що вона купує російську нафту.
03.09.2025 20:42 Відповісти
Я і сам не зрозумів зв'язок - Індія КУПУЄ!!! нафту, тож мільярди рашка ОТРИМУЄ. Імбіцил ****...
03.09.2025 22:31 Відповісти
Це він про фази деменції?
03.09.2025 20:42 Відповісти
Трифазний ))))))
03.09.2025 20:43 Відповісти
Короче Воно на Фазі сидить.
На другу та третю здоров'я немає.
03.09.2025 20:46 Відповісти
"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні" ... От жеж дурне - після збіговиська у Китаї , Китай буде більше купувати у росії та продавати Індії
03.09.2025 20:46 Відповісти
Да, фазой Трамп двинулся капитально...
03.09.2025 20:48 Відповісти
ітого: ще 2х2=5, тижнів даю!
03.09.2025 20:54 Відповісти
Це не фаза, це закреп.
03.09.2025 20:56 Відповісти
я не знаю кто этой путинской подстилке верит
03.09.2025 20:58 Відповісти
Дебил, *** !!!
03.09.2025 21:02 Відповісти
Старий дурень....(dolbojob)...
03.09.2025 21:06 Відповісти
Я в первой фазе мин.ета другу володье....и расчитываю на вторую и третью фазу.Короче говоря,вынимать я не буду до конца своей каденции.Это просто позор
03.09.2025 21:07 Відповісти
Ганебний президент америки
03.09.2025 21:11 Відповісти
Трьохфазний довбограй
03.09.2025 21:15 Відповісти
А за ними ще ціла черга фаз… Нормальні люди прекрасно знають, що підстилка кремля нічого крім путінських вказівок не буде виконувати, тільки язиком молоти, як помелом.
03.09.2025 21:19 Відповісти
Так ти ж за 24 години обіцяв. Забув вже, чорт рудий?!
03.09.2025 21:24 Відповісти
это, значит, еще две фазы ждать. не справляются санитары
03.09.2025 21:28 Відповісти
трьох-фазна стоп-машина вже набрала обертів !
03.09.2025 21:35 Відповісти
Епштеін по ходу наснімал )>)))
03.09.2025 21:47 Відповісти
Якби гітлер не став гітлером то був би художником...Ідіот може бути тільки ідіотом
03.09.2025 21:47 Відповісти
Перша фаза
Зволікати поки не але Україна
Друга фаза
Позбавити США союзників перед війною з Китаєм ,Росією ,іраеном і тд
03.09.2025 21:51 Відповісти
Та підключіть вже до рудого одоробла, як він просить, всі три фази і подайте 380V напруги.
03.09.2025 21:55 Відповісти
що за "фази"? щось деменційне, якийсь діагноз перебігу від лікаря?

і вирішив ляпнути як президент ?
03.09.2025 21:58 Відповісти
Це чудо введе санкції проти України,переплутає.
03.09.2025 22:07 Відповісти
Переменный ток, это такой ток, который нет-нет та и **+нет! Так и у лохматого деда. Фазы попутал, провода перекинул не по тем клемам. Искрит всё время. Похоже угробят эти деды цивилизацию, парад в Пекине это показал. Найдутся ли в Америке смелые подписать с японцами военный договор с предоставлением японцам ЯО? Пора.
03.09.2025 22:16 Відповісти
Агенту Краснову поставлена задача маніпулювати введенням санкцій,як циган сонцем. З чим ця мавпа успішно справляється.
03.09.2025 22:17 Відповісти
Балабол )))
03.09.2025 22:29 Відповісти
Україна , Ізраіль, ти ще очкуєшь, піднімай поки не піздно дядько Сем.
03.09.2025 22:31 Відповісти
Воно насправді *******!!!!
03.09.2025 22:33 Відповісти
 
 