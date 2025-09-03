Трамп про зволікання з посиленням санкціями проти РФ: Я ще не завершив ні другу, ні третю фази

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналіста щодо зволікання із запровадженням жорстких санкцій проти РФ. Він заявив, що Росія вже втратила "сотні мільярдів доларів" через вторинні санкції, накладені на Індію за те, що вона купує російську нафту.

Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами на зустрічі з польським президентом Каролем Навроцьким в Овальному кабінеті, повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський журналіст запитав у Трампа, чому він багато разів висловлював розчарування російським диктатором Володимиром Путіним, але не вживав жодних дій.

"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні",- сказав глава Білого дому.

Він заявив, що це коштувало Росії сотні мільярдів доларів.

"Це коштує Росії сотні мільярдів доларів. Ви називаєте це відсутністю заходів? А я ще не вжив заходів другої та третьої фази. Але коли ви кажете, що немає дій, я думаю, вам слід знайти собі нову роботу. Бо якщо ви пам'ятаєте, два тижні тому я сказав, що якщо Індія купуватиме, у неї будуть великі проблеми, і саме це сталося. Тож не розповідайте мені про це", - заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп заявив, що не має меседжів для кремлівського диктатора Володимира Путіна і чекає на його рішення щодо війни в Україні.

