Трамп о промедлении с усилением санкций против РФ: Я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста относительно промедления с введением жестких санкций против РФ. Он заявил, что Россия уже потеряла "сотни миллиардов долларов" из-за вторичных санкций, наложенных на Индию за то, что она покупает российскую нефть.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами на встрече с польским президентом Каролем Навроцким в Овальном кабинете

Польский журналист спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, но не предпринимал никаких действий.

"Откуда вы знаете, что не было никаких действий? Для вас ничего не значит введение вторичных санкций в отношении Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая? Они почти равны", - сказал глава Белого дома.

Он заявил, что это стоило России сотни миллиардов долларов.

"Это стоит России сотни миллиардов долларов. Вы называете это отсутствием мер? А я еще не принял меры второй и третьей фазы. Но когда вы говорите, что нет действий, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия будет покупать, у нее будут большие проблемы, и именно это произошло. Так что не рассказывайте мне об этом", - заявил Трамп.

