Трамп о промедлении с усилением санкций против РФ: Я еще не завершил ни вторую, ни третью фазы

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопрос журналиста относительно промедления с введением жестких санкций против РФ. Он заявил, что Россия уже потеряла "сотни миллиардов долларов" из-за вторичных санкций, наложенных на Индию за то, что она покупает российскую нефть.

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами на встрече с польским президентом Каролем Навроцким в Овальном кабинете, сообщает Цензор.НЕТ.

Польский журналист спросил у Трампа, почему он много раз выражал разочарование российским диктатором Владимиром Путиным, но не предпринимал никаких действий.

"Откуда вы знаете, что не было никаких действий? Для вас ничего не значит введение вторичных санкций в отношении Индии, крупнейшего покупателя за пределами Китая? Они почти равны", - сказал глава Белого дома.

Читайте также: 62% американцев поддерживают введение санкций против торговых партнеров России

Он заявил, что это стоило России сотни миллиардов долларов.

"Это стоит России сотни миллиардов долларов. Вы называете это отсутствием мер? А я еще не принял меры второй и третьей фазы. Но когда вы говорите, что нет действий, я думаю, вам следует найти себе новую работу. Потому что если вы помните, две недели назад я сказал, что если Индия будет покупать, у нее будут большие проблемы, и именно это произошло. Так что не рассказывайте мне об этом", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что не имеет месседжей для кремлевского диктатора Владимира Путина и ждет его решения относительно войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США рассматривают все варианты санкций против РФ, потому что Путин усилил бомбардировки Украины, - Бессент

Топ комментарии
+6
Фазу чого? Покинутого розуму?
показать весь комментарий
03.09.2025 20:30
+6
фази старчого маразму
показать весь комментарий
03.09.2025 20:33
+5
"А про першу фазу я взагалі не пам'ятаю" - подумав трампон.

Хтось розкажіть йому анектод "про три конверти"! Бо (судячи з його заяв) він вже відкрив другий....
показать весь комментарий
03.09.2025 20:35
Фазу чого? Покинутого розуму?
показать весь комментарий
03.09.2025 20:30
фаза занепаду Америки ...
показать весь комментарий
03.09.2025 20:42
https://idaprikol.ru/picture/i-guberman-poproshhalas-so-mnoyu-potenciya-zuby-volosy-plamenny-i-xxYPIGFs7 "Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл! Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл..."
показать весь комментарий
03.09.2025 20:48
Это так и называется в простонародье, у Трампа сдвиг по фазе...
показать весь комментарий
03.09.2025 20:49
питання як кремль веде себе...
А поки є чим дихати, воно буде вести війну!!
Слизьке гімно краснов
показать весь комментарий
03.09.2025 20:31
Тебе шо мля🤬дь закоротило?
Електрик ку🤬єв!
показать весь комментарий
03.09.2025 20:32
о, а хіба зняття санкцій на продаж діамантів з рф це не була друга фаза?
показать весь комментарий
03.09.2025 20:32
Та знову Арменія винувата )))) вони алмазики женуть
показать весь комментарий
03.09.2025 20:38
фази старчого маразму
показать весь комментарий
03.09.2025 20:33
Хреновий з Тебе Електрик...
показать весь комментарий
03.09.2025 20:34
..
показать весь комментарий
03.09.2025 20:35
"А про першу фазу я взагалі не пам'ятаю" - подумав трампон.

Хтось розкажіть йому анектод "про три конверти"! Бо (судячи з його заяв) він вже відкрив другий....
показать весь комментарий
03.09.2025 20:35
Не збивайте мене нах я переходжу на сьомий рівень - Трамп
показать весь комментарий
03.09.2025 20:38
Фази деменції???
показать весь комментарий
03.09.2025 20:41
Він заявив, що Росія вже втратила "сотні мільярдів доларів" через вторинні санкції, накладені на Індію за те, що вона купує російську нафту.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:42
Це він про фази деменції?
показать весь комментарий
03.09.2025 20:42
Трифазний ))))))
показать весь комментарий
03.09.2025 20:43
Короче Воно на Фазі сидить.
На другу та третю здоров'я немає.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:46
"Звідки ви знаєте, що не було ніяких дій? Для вас нічого не означає введення вторинних санкцій щодо Індії, найбільшого покупця за межами Китаю ? Вони майже рівні" ... От жеж дурне - після збіговиська у Китаї , Китай буде більше купувати у росії та продавати Індії
показать весь комментарий
03.09.2025 20:46
Да, фазой Трамп двинулся капитально...
показать весь комментарий
03.09.2025 20:48
ітого: ще 2х2=5, тижнів даю!
показать весь комментарий
03.09.2025 20:54
Це не фаза, це закреп.
показать весь комментарий
03.09.2025 20:56
я не знаю кто этой путинской подстилке верит
показать весь комментарий
03.09.2025 20:58
Дебил, *** !!!
показать весь комментарий
03.09.2025 21:02
Старий дурень....(dolbojob)...
показать весь комментарий
03.09.2025 21:06
Я в первой фазе мин.ета другу володье....и расчитываю на вторую и третью фазу.Короче говоря,вынимать я не буду до конца своей каденции.Это просто позор
показать весь комментарий
03.09.2025 21:07
Ганебний президент америки
показать весь комментарий
03.09.2025 21:11
 
 