Путин знает мою позицию и примет решение относительно войны так или иначе, - Трамп

Трамп заявил, что ждет решения Путина по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет месседжей для кремлевского диктатора Владимира Путина и ждет его решения относительно войны в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет никакого месседжа для президента Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе", - сказал Трамп.

Он также добавил, что каким бы ни было решение российского главы, США будут или довольны или недовольны им.

+12
Трам це ганьба не лише для США, але й для усіх демократичних країн.
03.09.2025 19:20 Ответить
+8
Яке ж воно кончене і невиліковне
03.09.2025 19:23 Ответить
+7
таблеткі вже не допомагають
03.09.2025 19:19 Ответить
***** ***** око не виклює
03.09.2025 19:18 Ответить
таблеткі вже не допомагають
03.09.2025 19:19 Ответить
Трам це ганьба не лише для США, але й для усіх демократичних країн.
03.09.2025 19:20 Ответить
Путін уже давно прийняв рішення. Трамп - не тупи)
03.09.2025 19:21 Ответить
Яке ж воно кончене і невиліковне
03.09.2025 19:23 Ответить
Серіал "Слуга народу" по-американськи, вже підза*бав.
03.09.2025 19:23 Ответить
Яка схожість шо Трамп шо Зе шо Пу порожняки гоняють щокі надувають та і що та нічого 95 квартал всесвітнього маштабу
03.09.2025 19:24 Ответить
Твою позицию уже весь мир знает, твоя поза - "раком"!
03.09.2025 19:50 Ответить
Ця "позиція" продовжується 8 місяців і "віз понині там"
03.09.2025 19:50 Ответить
меріканський підєраст.,..
03.09.2025 20:00 Ответить
Трампон:
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093

Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?

Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієїж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
03.09.2025 20:21 Ответить
...пу вже сто разів тр відповів, навіть... сказав, що тр збрехав нібито пу дав обіцянку зустрітися з Зе за два тиждні...
а тр знов про попа і собаку
47й! Де зброя?
Продав 3 тис ракет НАТО... яких же не виробили і може десь до весни поставять...
і знов про пару днів, чи місяців...
голосно з тр сміється пу і відкупорює шампанське...вже скоро рік... я, я ,я...якщо б я...
Якщо б продав зброю, то і Нобель би світив, а так...шнобель вже заслужив.
03.09.2025 20:21 Ответить
путин давно принял решение и менять его не собирается.
Только Трамп, один в мире, не видит это.
Или не хочет видеть, так как висит на крючке у пуйла
03.09.2025 20:35 Ответить
Всі знають "позицію" Деменція - "хочу Нобелівську премію миру" і корзину мячиків для гольфу...
03.09.2025 21:07 Ответить
 
 