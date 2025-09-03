1 902 14
Путин знает мою позицию и примет решение относительно войны так или иначе, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет месседжей для кремлевского диктатора Владимира Путина и ждет его решения относительно войны в Украине.
Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня нет никакого месседжа для президента Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе", - сказал Трамп.
Он также добавил, что каким бы ни было решение российского главы, США будут или довольны или недовольны им.
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093
Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?
Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієїж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
а тр знов про попа і собаку
47й! Де зброя?
Продав 3 тис ракет НАТО... яких же не виробили і може десь до весни поставять...
і знов про пару днів, чи місяців...
голосно з тр сміється пу і відкупорює шампанське...вже скоро рік... я, я ,я...якщо б я...
Якщо б продав зброю, то і Нобель би світив, а так...шнобель вже заслужив.
Только Трамп, один в мире, не видит это.
Или не хочет видеть, так как висит на крючке у пуйла