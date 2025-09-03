Путин знает мою позицию и примет решение относительно войны так или иначе, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет месседжей для кремлевского диктатора Владимира Путина и ждет его решения относительно войны в Украине.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня нет никакого месседжа для президента Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе", - сказал Трамп.

Он также добавил, что каким бы ни было решение российского главы, США будут или довольны или недовольны им.

Также читайте: Трамп может присоединиться к саммиту "Коалиции желающих" дистанционно, - спикер правительства ФРГ Корнелиус