УКР
Новини Заяви Трампа
Путін знає мою позицію і прийме рішення щодо війни так чи інакше, - Трамп

Трамп заявив, що чекає на рішення Путіна щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має меседжів для кремлівського диктатора Володимира Путіна і чекає на його рішення щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше", - сказав Трамп.

Він також додав, що яким би не було рішення російського очільника, США будуть або задоволені або незадоволені ним.

путін володимир (24746) Трамп Дональд (7044) війна в Україні (5998)
***** ***** око не виклює
03.09.2025 19:18 Відповісти
таблеткі вже не допомагають
03.09.2025 19:19 Відповісти
Трам це ганьба не лише для США, але й для усіх демократичних країн.
03.09.2025 19:20 Відповісти
Путін уже давно прийняв рішення. Трамп - не тупи)
03.09.2025 19:21 Відповісти
Яке ж воно кончене і невиліковне
03.09.2025 19:23 Відповісти
Серіал "Слуга народу" по-американськи, вже підза*бав.
03.09.2025 19:23 Відповісти
Яка схожість шо Трамп шо Зе шо Пу порожняки гоняють щокі надувають та і що та нічого 95 квартал всесвітнього маштабу
03.09.2025 19:24 Відповісти
Твою позицию уже весь мир знает, твоя поза - "раком"!
03.09.2025 19:50 Відповісти
Ця "позиція" продовжується 8 місяців і "віз понині там"
03.09.2025 19:50 Відповісти
меріканський підєраст.,..
03.09.2025 20:00 Відповісти
Трампон:
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093

Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?

Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієїж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
03.09.2025 20:21 Відповісти
...пу вже сто разів тр відповів, навіть... сказав, що тр збрехав нібито пу дав обіцянку зустрітися з Зе за два тиждні...
а тр знов про попа і собаку
47й! Де зброя?
Продав 3 тис ракет НАТО... яких же не виробили і може десь до весни поставять...
і знов про пару днів, чи місяців...
голосно з тр сміється пу і відкупорює шампанське...вже скоро рік... я, я ,я...якщо б я...
Якщо б продав зброю, то і Нобель би світив, а так...шнобель вже заслужив.
03.09.2025 20:21 Відповісти
путин давно принял решение и менять его не собирается.
Только Трамп, один в мире, не видит это.
Или не хочет видеть, так как висит на крючке у пуйла
03.09.2025 20:35 Відповісти
 
 