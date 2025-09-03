Путін знає мою позицію і прийме рішення щодо війни так чи інакше, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має меседжів для кремлівського диктатора Володимира Путіна і чекає на його рішення щодо війни в Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше", - сказав Трамп.

Він також додав, що яким би не було рішення російського очільника, США будуть або задоволені або незадоволені ним.

