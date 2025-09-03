1 756 13
Путін знає мою позицію і прийме рішення щодо війни так чи інакше, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має меседжів для кремлівського диктатора Володимира Путіна і чекає на його рішення щодо війни в Україні.
Про це він сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна. Він знає мою позицію, і він прийме рішення так чи інакше", - сказав Трамп.
Він також додав, що яким би не було рішення російського очільника, США будуть або задоволені або незадоволені ним.
"У мене немає жодного меседжу для президента Путіна." Джерело: https://censor.net/ua/n3572089
І знову трампон:
"...я поговорю з ним впродовж наступних кількох днів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3572093
Психіатри на гілці є? Як ця хвороба (якщо не звертати уваги на деменцію) називається?
Здається, що уже увесь світ зрозумів, що руда мавпа не нашкодить ніяким чином "своєму другу Володі", який (за словами тієїж мавпи) "хоче миру" (ІМХО, якби хотів, то не починав би війну в 2014-му).
а тр знов про попа і собаку
47й! Де зброя?
Продав 3 тис ракет НАТО... яких же не виробили і може десь до весни поставять...
і знов про пару днів, чи місяців...
голосно з тр сміється пу і відкупорює шампанське...вже скоро рік... я, я ,я...якщо б я...
Якщо б продав зброю, то і Нобель би світив, а так...шнобель вже заслужив.
Только Трамп, один в мире, не видит это.
Или не хочет видеть, так как висит на крючке у пуйла