Візит європейських лідерів до Вашингтону: Мерц не їхатиме

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує цього тижня здійснювати візит до Вашингтону.

Про це повідомили в офісі федерального канцлера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Речник уряду Штефан Корнеліус заявив на сьогоднішній урядовій пресконференції, що планів (відвідати Вашингтон. - Ред.) немає", - зазначили там.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Дональд Трамп заявив, що протягом наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.

