Візит європейських лідерів до Вашингтону: Мерц не їхатиме

Чи поїде Мерц до Вашингтона? В його офісі відповіли

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує цього тижня здійснювати візит до Вашингтону.

Про це повідомили в офісі федерального канцлера, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Речник уряду Штефан Корнеліус заявив на сьогоднішній урядовій пресконференції, що планів (відвідати Вашингтон. - Ред.) немає", - зазначили там.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про те, що Вашингтон готовий посилити тиск на Росію, проте для цього необхідна підтримка європейських партнерів. Напередодні Трамп зауважив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії.

Дональд Трамп заявив, що протягом наступних днів деякі європейські лідери відвідають Вашингтон.

+18
Втомився спілкуватися з ідіотом...
08.09.2025 15:36 Відповісти
08.09.2025 15:36 Відповісти
+11
рудий ******* знов розповідатиме про те якій він великий, як покінчив сім воїн
08.09.2025 15:40 Відповісти
08.09.2025 15:40 Відповісти
+8
Розумна людина. Бо не хоче принижуватись до рівня Трампа. Сюсюкати йому в руде вушко.
08.09.2025 15:43 Відповісти
08.09.2025 15:43 Відповісти
Втомився спілкуватися з ідіотом...
08.09.2025 15:36 Відповісти
08.09.2025 15:36 Відповісти
Мерц не хоче опускатись до клоунади...
08.09.2025 15:39 Відповісти
08.09.2025 15:39 Відповісти
рудий ******* знов розповідатиме про те якій він великий, як покінчив сім воїн
08.09.2025 15:40 Відповісти
08.09.2025 15:40 Відповісти
Семдесят сім. Одній лівой.
08.09.2025 15:46 Відповісти
08.09.2025 15:46 Відповісти
Розумна людина. Бо не хоче принижуватись до рівня Трампа. Сюсюкати йому в руде вушко.
08.09.2025 15:43 Відповісти
08.09.2025 15:43 Відповісти
Навіщо притомній людині їхати до Білого дурдома? Ідиотів він може і у себе побачити. Оно, Меркель під боком.
08.09.2025 15:45 Відповісти
08.09.2025 15:45 Відповісти
Не плутайте зраду з дурістю. меркель не дурна тітонька.
08.09.2025 16:28 Відповісти
08.09.2025 16:28 Відповісти
Не плутаю.
Коли старуху - тельманку потягнуть га допит там вона під ідиотку і закосить.
08.09.2025 17:13 Відповісти
08.09.2025 17:13 Відповісти
послав ху...ла № 2 нах
08.09.2025 15:49 Відповісти
08.09.2025 15:49 Відповісти
У Мерца чуйка - нічого не вигорить - але ж локомотив Європи - його голос би не загубився
08.09.2025 15:59 Відповісти
08.09.2025 15:59 Відповісти
Мерцу схоже надоїло з ідіотом говорити
08.09.2025 16:06 Відповісти
08.09.2025 16:06 Відповісти
... нажаль, рудий дідусь не зміниться.
08.09.2025 16:09 Відповісти
08.09.2025 16:09 Відповісти
А чого йому туди їхати? США зброю продають, а більше при нинішньому керівництві фріків вони ні на що не здатні.
08.09.2025 16:13 Відповісти
08.09.2025 16:13 Відповісти
Занадто багато спілкування с Трампом може викликати розлади шлунка( тошноту та блювання), а також порушення сну (кошмари). Так що Мерц просто береже здоров'я та час.
08.09.2025 16:16 Відповісти
08.09.2025 16:16 Відповісти
Мерц недавно был у Трампа. Выглядел довольно глупо.
08.09.2025 16:23 Відповісти
08.09.2025 16:23 Відповісти
Невже порозумнішав?
08.09.2025 16:25 Відповісти
08.09.2025 16:25 Відповісти
Це прогрес. Один вже зрозумів.
08.09.2025 16:51 Відповісти
08.09.2025 16:51 Відповісти
Респект пану Фрідріху!
Має яйця!
08.09.2025 17:15 Відповісти
08.09.2025 17:15 Відповісти
пусть трамп едет
08.09.2025 17:47 Відповісти
08.09.2025 17:47 Відповісти
 
 