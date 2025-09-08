Угорщина і Словаччина не отримували від Трампа вимог припинити закупівлю російської нафти, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ані Будапешт, ані Братислава не отримували від президента США Дональда Трампа жодного повідомлення з вимогою припинити закупівлю російської нафти.

Про це він сказав у телепрограмі "Година воїнів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Раніше CNN із посиланням на неназваного чиновника Білого дому повідомляв, що на зустрічі "Коаліції охочих" Трамп нібито закликав Європу припинити закупівлю російської нафти та чинити економічний тиск на Китай для завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський також зазначав, що американський президент висловлював незадоволення тим, що деякі країни продовжують купувати російський газ і нафту, серед яких - Угорщина та Словаччина.

Сіярто спростував ці повідомлення: "Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого подібного". Він додав, що європейські держави можна розділити на дві групи: перша - ті, хто купує нафту у Росії та робить це таємно через азійських посередників; друга - Угорщина і Словаччина, які відкрито і у визначеному порядку закуповують російську нафту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію