Угорщина і Словаччина не отримували від Трампа вимог припинити закупівлю російської нафти, - Сійярто

сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що ані Будапешт, ані Братислава не отримували від президента США Дональда Трампа жодного повідомлення з вимогою припинити закупівлю російської нафти.

Про це він сказав у телепрограмі "Година воїнів", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Раніше CNN із посиланням на неназваного чиновника Білого дому повідомляв, що на зустрічі "Коаліції охочих" Трамп нібито закликав Європу припинити закупівлю російської нафти та чинити економічний тиск на Китай для завершення війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський також зазначав, що американський президент висловлював незадоволення тим, що деякі країни продовжують купувати російський газ і нафту, серед яких - Угорщина та Словаччина.

Сіярто спростував ці повідомлення: "Звичайно, такого повідомлення не було, навіть нічого подібного". Він додав, що європейські держави можна розділити на дві групи: перша - ті, хто купує нафту у Росії та робить це таємно через азійських посередників; друга - Угорщина і Словаччина, які відкрито і у визначеному порядку закуповують російську нафту.

ну ось він розлад ідентичності як він є. чи може мад'ярщина та словатчина це не Європа та ЄС? У рудого бабуіна з географією проблеми
08.09.2025 15:05 Відповісти
Була така держава Югославія, теж не чула вимог від Штатів.
08.09.2025 15:08 Відповісти
Так трампакс закликав Європу, а йорбиків це не стосується, їм тра окреме пріглашєніє
08.09.2025 15:08 Відповісти
Навіть ці три трампону поводили
08.09.2025 15:16 Відповісти
Навіть Пьодр Сійсрато гонить з Трампа.
08.09.2025 15:18 Відповісти
Поясніть цьому дебілові що і Угорщина і Словаччина є членами Євросоюзу, і претензії Трампа стосувалися закупок енергоносіїв країнами Євросоюзу! Не не сійярто, а мадьярський лавров...
08.09.2025 15:22 Відповісти
****, вы не в Европе, чи шо, дибилэ?!
08.09.2025 15:24 Відповісти
Звичайно. Коли Трамп каже "ЄС мусить", то хіба це стосується угорщини зі словаччиною? Хіба ж це ЄС?
08.09.2025 15:33 Відповісти
 
 