Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив главу МЗС Угорщини Петера Сійярто зустрітися та провести "конструктивну дискусію".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сибіга звернувся до Сійярто і наголосив, що той знає, що вступ України до ЄС не становить загрози для Угорщини, а навпаки, - відповідає національним інтересам та інтересам безпеки Угорщини.

Також він навів цитату з Національної стратегії безпеки Угорщини: "Угорщина зацікавлена у сильній та об'єднаній Європі, яка залишається на шляху успішної інтеграції та пропонує привабливі перспективи інтеграції".

Сибіга зауважив, що вступ України до ЄС не загрожує угорським фермерам, які жодного дня не блокували українсько-угорський кордон і цього року активно купують українську кукурудзу.

"Наш вступ до ЄС також не загрожує угорському ринку праці, оскільки до російського вторгнення ваш уряд активно запрошував українців працювати в Угорщині, щоб компенсувати нестачу кваліфікованої робочої сили", – додав він.

Крім того, за словами українського міністра, угорська громада Закарпатської області підтримує вступ України до ЄС, про що її лідери неодноразово публічно заявляли. Захист їхніх інтересів закріплений в Конституції Угорщини.

"Замість суперечок у Twitter, зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру і безпеки наших народів в об'єднаній Європі", – підсумував Сибіга.

