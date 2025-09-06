УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9203 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
621 8

Сибіга звернувся до Сійярто: Замість суперечок у соцмережах зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію

Сибіга звернувся до Сійярто

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив главу МЗС Угорщини Петера Сійярто зустрітися та провести "конструктивну дискусію".

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Так, Сибіга звернувся до Сійярто і наголосив, що той знає, що вступ України до ЄС не становить загрози для Угорщини, а навпаки, - відповідає національним інтересам та інтересам безпеки Угорщини.

Також він навів цитату з Національної стратегії безпеки Угорщини: "Угорщина зацікавлена у сильній та об'єднаній Європі, яка залишається на шляху успішної інтеграції та пропонує привабливі перспективи інтеграції".

Сибіга зауважив, що вступ України до ЄС не загрожує угорським фермерам, які жодного дня не блокували українсько-угорський кордон і цього року активно купують українську кукурудзу.

Також читайте: Якщо вже навіть Путін не заперечує проти членства України в ЄС, то позиція Угорщини виглядає дивно, - Зеленський

"Наш вступ до ЄС також не загрожує угорському ринку праці, оскільки до російського вторгнення ваш уряд активно запрошував українців працювати в Угорщині, щоб компенсувати нестачу кваліфікованої робочої сили", – додав він.

Крім того, за словами українського міністра, угорська громада Закарпатської області підтримує вступ України до ЄС, про що її лідери неодноразово публічно заявляли. Захист їхніх інтересів закріплений в Конституції Угорщини.

"Замість суперечок у Twitter, зустріньмося і проведімо конструктивну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру і безпеки наших народів в об'єднаній Європі", – підсумував Сибіга.

Також читайте: Сійярто - Зеленському: Угорщині байдуже, що думає Росія про членство України в ЄС

Автор: 

Угорщина (2460) членство в ЄС (1376) Сибіга Андрій (636) Сійярто Петер (400)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сіярту, на таке пайтіть не може!
Він має порадиться з воєнним злочинцем, *******!!
показати весь коментар
06.09.2025 12:05 Відповісти
Ой.
Та втам ці орбановці лише за корупційні грошики турбуються.
Про що з ними балакати?
Гроші і лише гроші їм давай.
А так дешевше відірвати і викинути на смітник рашки.
показати весь коментар
06.09.2025 12:06 Відповісти
Україна лупашить касапську нефтянку, що є богоугодним ділом яке треба робити чястіше і гучніше.
але ту нафту яка все таки доповзає до кордонів України перекачює в ту ж Угорщіну і Словаччину.
тільки у мене нескладуха і питання, нахіба качялка робить?
показати весь коментар
06.09.2025 12:08 Відповісти
Поставте поряд Сіярто і Сібігу. Мадяр проти Сібіги дрібненьке чмо, він не ризикне зустрітись з нашим міністром, а раптом звіздюль отримає.
показати весь коментар
06.09.2025 12:27 Відповісти

Тут треба обережніше з формулюваннями, бо можна і гарну людину засмутити...
показати весь коментар
06.09.2025 12:48 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 12:46 Відповісти
Нахрена тобі потрібні балачки з цим педиком,Сибіга?
показати весь коментар
06.09.2025 13:03 Відповісти
не для того ************* накидають лайно щоб його відшкрібати, просто їм за це платять...
показати весь коментар
06.09.2025 13:44 Відповісти
 
 