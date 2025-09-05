УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8889 відвідувачів онлайн
Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС Антиукраїнські заяви в Угорщині
614 8

Сійярто - Зеленському: Угорщині байдуже, що думає Росія про членство України в ЄС

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо членства України до ЄС, навіть якщо Росія нібито не заперечує проти цього.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сійярто прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського, за словами якого "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть диктатор Путін не заперечує проти цього.

"Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами. На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС", - стверджує угорський глава МЗС. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає рішень, які суперечать її інтересам і гальмують "мирний процес", – Сійярто

Сійярто зазначив, що уряд Угорщини хвилює тільки думка свого народу, який начебто не хоче бачити Україну в ЄС.

"Угорський народ не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", - додав він.

Читайте також: Кошта 10 вересня обговорить з Орбаном блокування Угорщиною євроінтеграції України

Автор: 

Угорщина (2457) Зеленський Володимир (25372) членство в ЄС (1376) Сійярто Петер (398)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХ - кому вони заливають?
показати весь коментар
05.09.2025 19:55 Відповісти
У відповідь Зе мав би заявити, що Україні похер, що мад'ярам потрібна касапська нафта: били, і битимемо по навтопроводу
Хоча: негоже президенту відповідати чужому міністру. А от Роберт Бровді (Мадяр) - це саме той, хто може за дорученням відповісти.
показати весь коментар
05.09.2025 19:58 Відповісти
Сіяртушка, родіна-Югра зовйот!
показати весь коментар
05.09.2025 19:58 Відповісти
ЄС може швидко вплинути на сійярто з орбаном не давши грошей.
показати весь коментар
05.09.2025 19:59 Відповісти
Брюссель контролирует своих членов отбирая у них деньги. За это и отыгрываются эти попрошайки.
показати весь коментар
05.09.2025 20:08 Відповісти
Потужна потужність.
Ще й на господаря лають.
показати весь коментар
05.09.2025 20:08 Відповісти
 
 