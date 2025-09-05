Сійярто - Зеленському: Угорщині байдуже, що думає Росія про членство України в ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не змінить своєї позиції щодо членства України до ЄС, навіть якщо Росія нібито не заперечує проти цього.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сійярто прокоментував заяву українського лідера Володимира Зеленського, за словами якого "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть диктатор Путін не заперечує проти цього.

"Знову ж таки, Зеленський судить за своїми власними стандартами. На відміну від Зеленського, позиція Угорщини не диктується з-за кордону. Нам байдуже, що думає Москва про членство України в ЄС", - стверджує угорський глава МЗС.

Сійярто зазначив, що уряд Угорщини хвилює тільки думка свого народу, який начебто не хоче бачити Україну в ЄС.

"Угорський народ не хоче, щоб Україна вступила до ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тож незалежно від того, наскільки Зеленський розраховує на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримає вступ України до ЄС", - додав він.

