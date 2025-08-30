УКР
Антиукраїнські заяви в Угорщині
Угорщина не підтримає рішень, які суперечать її інтересам і гальмують "мирний процес", – Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина не підтримає жодне рішення, яке суперечить її інтересам та гальмує "мирний процес" в Україні.

Як інфоомує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, таку заяву зробив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто перед засідання Ради очільників МЗС Євросоюзу.

"Сьогодні в Копенгагені засідає Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де ми стикаємося з хвилею войовничих настроїв. Думаю, сьогодні вони знову спробують зламати наш опір і нашу мирну позицію. Вони, безсумнівно, спробують просунути нові поставки грошей і зброї в Україну, спробують втиснути Україну в Європейський Союз, хочуть прийняти рішення про військову операцію Європейського Союзу, але ми не підтримаємо жодного рішення, яке суперечить інтересам Угорщини та гальмує мирний процес", – написав Сійярто у Facebook.

Згодом він додав, що зустріч міністрів закордонних справ "проходить як завжди: тиск, тиск і тиск". Мовляв, представники країн висувають "пропозиції війни, більше грошей і зброї для України".

Угорщина продовжує блокувати 6,6 млрд євро для України, - Каллас

"Вони намагаються втягнути Україну в Євросоюз, але ми не змінимо свою позицію. Підтримуємо мир всіма силами, виконуємо волю угорського народу, захищаємо наш суверенітет і безпеку угорського народу", – написав Сіярто.

За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною

Сійярто заявив, що Україна вдарила по нафтопроводу "Дружба" в РФ і це впливає на енергетичну безпеку Угорщини

одне побажання для сіярто та орбана ,шоб вони як можно скоріше зустрілися з Богом !!!
показати весь коментар
30.08.2025 12:25 Відповісти
З тим що з рогами та копитвми
показати весь коментар
30.08.2025 12:50 Відповісти
На концерті кабздона з Богом зустрітися не має жодного шансу
показати весь коментар
30.08.2025 13:18 Відповісти
кто у тебя спрашивать будет, ************ кремлевская? дойдет до серьезных решений европейские гранды поставят тебя перед фактом, и никуда не денешься
показати весь коментар
30.08.2025 12:29 Відповісти
Без "дружби" корупційне корито швидко спустіє, і наближені свині самі зжеруть орбана. А ще орбану треба на щось утримувати свій палацеподібний свинарник. Коли якийсь зажерлий кнур співає про "волю народу", чомусь згадую чаушеску.
показати весь коментар
30.08.2025 12:30 Відповісти
Угорщина "НАХЛЕБНІК" ЕС, також платить великі кошти московії на які та вбиває українців
показати весь коментар
30.08.2025 12:34 Відповісти
От Нахіба та угорщина європі, окрім нормальниз звя'язків із Україною? відсосали у гітлера 2 рази. гидотна нація колобарантів і шльондр.
показати весь коментар
30.08.2025 12:35 Відповісти
А нужен ли Украине такой ЕС, где есть такие ЧЛЕНЫ (во всех смыслах), может и Украине нужно поставить свои условия: пусть сначала ЕС освободится от стран-гандонов, а уж потом можно будет вести переговоры!?
показати весь коментар
30.08.2025 12:39 Відповісти
Кстати, НАТО такое же соглашение, что и "будапештские гарантии", 5 статья - имеет возможность неоднозначной трактовки, в том числе проституткой, выражение " которое сочтет необходимым" (как вздумается) обнуляет все коллективную безопасность НАТО!

Статья 5

«Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и поддержания безопасности Североатлантического региона.

Вскоре в этом можно будет убедиться всем, очередная русско-турецкая война не за горами, и уж там кацапы применят ядерное оружие сразу (с ходу, в первую неделю войны).

Поэтому Украине не нужно не НАТО, ни ЕС, а сильная и боеспособная армия, термоядерное оружие со средствами доставки преодолевающие ПВО паРашки (так как другие "гарантии безопасности" - это пустословие, за которыми нет никаких реальных обязательств, никто не будет умирать за Украину, кроме самих украинцев!
показати весь коментар
30.08.2025 12:56 Відповісти
Алиев сделал серьезную ошибку, раздразнив тупого и обидчивого русского медведя (который не блещет интеллектом), посчитав что мордор сейчас не нападет и не пойдет на конфликт с Турцией. Но, на фоне тупика в Украине кремль нуждается в "победоносной УРА войне" и вполне может открыть второй и даже третий фронт (если Казахстан будет солидарен с Азербайджаном и Турцией)
показати весь коментар
30.08.2025 13:09 Відповісти
Це має якесь відношення до теми?
показати весь коментар
30.08.2025 13:41 Відповісти
Допоки Українців, не переселять рашисти до московських концТаборів ГУЛАГУ2, зкацаплене лайно, як орбан-фіцо, будуть волати, за командою прутіна, про «мірнає решеніє вапросов на Украінє»!!
Це уже проходили в совдепії, в таборах ГУЛАГУ з часів совдепії сраліна!
показати весь коментар
30.08.2025 12:40 Відповісти
Щось я чув років зо три тому,що єс знайшли спосіб обійти вето угорщини.Чи євросоюзу вигідне таке вето?
показати весь коментар
30.08.2025 12:44 Відповісти
Коли вже в них вибори - може прийдуть більш адекватні - чи вже все запущено?
показати весь коментар
30.08.2025 12:47 Відповісти
Ні, ну ви ж лише подумайте - уся Европа така дурна і лише сіярто там розумний!
І як йому, бідолазі, живеться у тій компанії? Це ж щоденний жах!
показати весь коментар
30.08.2025 12:54 Відповісти
Він плювати хотів на ЄС, але не на гроші ху....ла
показати весь коментар
30.08.2025 13:25 Відповісти
Чому ЄС терпить оце лайно як орбан сіярто, а можливо ЄС це вигідно підозрою що так.
показати весь коментар
30.08.2025 13:08 Відповісти
В Рашиздії свої інтереси, в Угорщини свої інтереси в Польщі свої інтереси і лише Україна не має своїх інтересів.
показати весь коментар
30.08.2025 13:09 Відповісти
Поки ху...ло платить йому особисто, його не змінити, можна тільки порадити здохнути, і чим швидше тим краще
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
Тю.
Не проблема.
Нехай в груму переговорників від України запросять самого "Мадяра".
Той поставить руба-або Угорщина за, або "дружбі"-звізда))
показати весь коментар
30.08.2025 13:24 Відповісти
Щось ******* активізувалися, мабуть транш отримали по нафтопроводу.
показати весь коментар
30.08.2025 13:28 Відповісти
Сіярто - підарас.
показати весь коментар
30.08.2025 13:35 Відповісти
Покемон Уйобік, може ти не в курсі шо:
1. Твоя недокраїна завжди була на боці різного гівна людства як то гитлер а зараз путін.
2. Україна з таожй недокраїни ще за окупацію та звірства нашой теріторії разом з гитлеріацами не спитала.
3. Твоя недокраїна у ЄС є нахлібником, пічвкою, бо ви даєтє ЄС 1 евро, а від ЄС отримуєтє 3 евро.
показати весь коментар
30.08.2025 13:42 Відповісти
 
 