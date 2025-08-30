Угорщина не підтримає рішень, які суперечать її інтересам і гальмують "мирний процес", – Сійярто
Угорщина не підтримає жодне рішення, яке суперечить її інтересам та гальмує "мирний процес" в Україні.
Як інфоомує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, таку заяву зробив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто перед засідання Ради очільників МЗС Євросоюзу.
"Сьогодні в Копенгагені засідає Рада міністрів закордонних справ Європейського Союзу, де ми стикаємося з хвилею войовничих настроїв. Думаю, сьогодні вони знову спробують зламати наш опір і нашу мирну позицію. Вони, безсумнівно, спробують просунути нові поставки грошей і зброї в Україну, спробують втиснути Україну в Європейський Союз, хочуть прийняти рішення про військову операцію Європейського Союзу, але ми не підтримаємо жодного рішення, яке суперечить інтересам Угорщини та гальмує мирний процес", – написав Сійярто у Facebook.
Згодом він додав, що зустріч міністрів закордонних справ "проходить як завжди: тиск, тиск і тиск". Мовляв, представники країн висувають "пропозиції війни, більше грошей і зброї для України".
"Вони намагаються втягнути Україну в Євросоюз, але ми не змінимо свою позицію. Підтримуємо мир всіма силами, виконуємо волю угорського народу, захищаємо наш суверенітет і безпеку угорського народу", – написав Сіярто.
За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною
