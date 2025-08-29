УКР
Новини
652 18

Угорщина продовжує блокувати 6,6 млрд євро для України, - Каллас

Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу України в розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каллас розповіла, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет. Однак, за її словами, ці спроби "поки що не були ефективними".

6,6 млрд євро з Європейського фонду миру могли би використати для закупівель на допомогу Україні в межах нової програми "Перелік пріоритетних потреб України", узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

Каллас додала, що Угорщина часто схвально відгукується про мирні ініціативи Трампа, і розблокування цих коштів могло б сприяти їхньому просуванню.

Читайте також: Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар РФ по Києву 28 серпня

Автор: 

Угорщина (2444) допомога (8686) Євросоюз (14037) Каллас Кая (333)
Каллас розповіла, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет. Однак, за її словами, ці спроби "поки що не були ефективними". Джерело: https://censor.net/ua/n3571263
- отже не дуже і хотіли ... як би СПРАВДІ хотіли натиснути на мадяр - то 100% знайшли б потрібні аргументи !
29.08.2025 21:52 Відповісти
+4
отака от демократія
29.08.2025 21:52 Відповісти
+4
У ************* орбана мирні ініціативи щодо України зʼявляться лише після зустрічі із Мадяром та його Птахами
29.08.2025 21:53 Відповісти
напевно "дружба" знову чомусь працює
пора знову її "заблокувати" ,як ця чума ************* робить з допомогою
29.08.2025 21:55 Відповісти
А той блок пробити - нє?
29.08.2025 21:55 Відповісти
Это даже не импотенция это кома Евросоюза, да приймите наконец новые законы без 100 лет дискуссий и политкоректности идиоты и еще выгоните наконец негров и арабов хотя б попробуйте!
29.08.2025 21:58 Відповісти
якщо ремонтники закінчили на НПС "Унєча", то треба повторити по НПС "Десна", щоб ремонтникам було недалечко їхати. Потім через пару тижнів знов по "Унєчі". Логістику ремонтників треба оптімізовувати. Якщо ремонтники будуть зашиватись, то хай угорщина пришле їм свою бригаду на підмогу.
29.08.2025 22:04 Відповісти
В селищі Козьова, Львівської області, знаходиться одна з насосних станцій нафтопроводу Дружба.
29.08.2025 22:05 Відповісти
Пропонуєте імітувати удар шахедами? Згоден, ідея цілком слушна.
29.08.2025 22:27 Відповісти
Агенти рашки намалювалися? Чи просто тупі? Не розумієте, чим відрізняється зупинка прокачки на території рашки і на території України?
29.08.2025 22:35 Відповісти
Весь Євросоюз не може заблокувати одну наволочну країну, і ми туди ліземо заради цього киздеца? Скільки років не можуть ухвалити закон про голосування більшістю голосів. Така ж млява організація, що тремтить від страху, не може стукнути по столу кулаком, як і ООН, кривавий червоний хрест і МАГАТЕ!
29.08.2025 22:13 Відповісти
Коли буде підняте питання про виключення угорщини з Євросоюзу????!!!!
29.08.2025 22:13 Відповісти
Це вона так з безпорадності Європи радіє на фото. А може Європа не так вже і хоче ставити на місце ту "угорську жабу" бо їхні справжні інтереси співпадають?
29.08.2025 22:24 Відповісти
Я вже давно пишу, що їм вигідно прикриватись цією жабою, тримають його як цінного субʼєкта.
29.08.2025 22:32 Відповісти
Та ви вже півроку піздітьо, що маєте якісь ричаги проти йорбика, то де вони, ті ричаги?
29.08.2025 22:30 Відповісти
https://t.me/espresotb/141826 Євросоюз та Велика Британія майже одноголосно засудили російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала

Так, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція та Велика Британія висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим і назвали атаки РФ на цивільних свідомою ескалацією, що підриває зусилля цивілізованого світу на шляху до миру в Україні.
29.08.2025 23:05 Відповісти
На Унечу щось вже летить?
29.08.2025 23:22 Відповісти
Вся цена этого ЕС, если их на буйке вертит какой-то барыга из нищих, по европейским меркам, задворок Европы. Или это просто банальный договорняк. Что тоже весьма вероятно))
29.08.2025 23:37 Відповісти
 
 