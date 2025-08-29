Угорщина продовжує блокувати 6,6 млрд євро для України, - Каллас
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу України в розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.
Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.
Каллас розповіла, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет. Однак, за її словами, ці спроби "поки що не були ефективними".
6,6 млрд євро з Європейського фонду миру могли би використати для закупівель на допомогу Україні в межах нової програми "Перелік пріоритетних потреб України", узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.
Каллас додала, що Угорщина часто схвально відгукується про мирні ініціативи Трампа, і розблокування цих коштів могло б сприяти їхньому просуванню.
- отже не дуже і хотіли ... як би СПРАВДІ хотіли натиснути на мадяр - то 100% знайшли б потрібні аргументи !
пора знову її "заблокувати" ,як ця чума ************* робить з допомогою
