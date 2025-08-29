Угорщина продовжує блокувати 6,6 млрд євро для України, - Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас повідомила, що Угорщина наразі відмовляється розблоковувати допомогу України в розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.

Каллас розповіла, що були різні спроби переконати Угорщину розблокувати бюджет. Однак, за її словами, ці спроби "поки що не були ефективними".

6,6 млрд євро з Європейського фонду миру могли би використати для закупівель на допомогу Україні в межах нової програми "Перелік пріоритетних потреб України", узгодженої з НАТО та президентом США Дональдом Трампом.

Каллас додала, що Угорщина часто схвально відгукується про мирні ініціативи Трампа, і розблокування цих коштів могло б сприяти їхньому просуванню.

