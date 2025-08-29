Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар РФ по Києву 28 серпня
Угорщина –– єдина країна з 27 членів ЄС, яка не підписала заяву високої представниці блоку з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас щодо засудження масованого удару Росії по Києву 28 серпня.
Про це стало відомо зі спільної заяви ЄС, передає Цензор.НЕТ.
У заяві представники ЄС засудили атаку Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру".
У ЄС також згадали, що під час атаки постраждали будівлі Представництва Європейського Союзу та Британської Ради, що "засвідчує безрозсудний характер дій Росії та її зневагу до міжнародного права".
"Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в заяві.
Зазначається, що ЄС продовжить і посилить всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема пришвидшуючи роботу над 19-м пакетом санкцій.
Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також заяву підтримала Велика Британія.
Масований удар РФ по Києву 28 серпня
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.
Відомо про щонайменше 25 загиблих, зокрема дітей.
Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).
Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.
