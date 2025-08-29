УКР
Угорщина не підтримала заяву ЄС, яка засуджувала масований удар РФ по Києву 28 серпня

Угорщина не підписала заяву ЄС щодо обстрілу Росією Києва

Угорщина –– єдина країна з 27 членів ЄС, яка не підписала заяву високої представниці блоку з питань зовнішньої та безпекової політики Каї Каллас щодо засудження масованого удару Росії по Києву 28 серпня.

Про це стало відомо зі спільної заяви ЄС, передає Цензор.НЕТ.

У заяві представники ЄС засудили атаку Росії на цивільних і цивільну інфраструктуру, назвавши її "свідомою ескалацією та підриванням зусиль задля миру".

У ЄС також згадали, що під час атаки постраждали будівлі Представництва Європейського Союзу та Британської Ради, що "засвідчує безрозсудний характер дій Росії та її зневагу до міжнародного права".

"Навмисні атаки на цивільних і невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих тяжких порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності", - наголошується в заяві.

Зазначається, що ЄС продовжить і посилить всебічну підтримку України за всіма напрямами, зокрема пришвидшуючи роботу над 19-м пакетом санкцій.

Документ підписали всі 26 членів ЄС, окрім Угорщини. Також заяву підтримала Велика Британія.

Масований удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти атакували Київ та Вінниччину.

Відомо про щонайменше 25 загиблих, зокрема дітей.

Унаслідок російських обстрілів у Києві зазнала пошкоджень будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).

Також, були пошкоджені офіси видань "Українська правда" та "Радіо Свобода", сортувальне депо "Нової пошти", парк швидкісних поїздів "Укрзалізниці" тощо.

Топ коментарі
+12
Ну звісно. На хазяїна ****** своє хайло не відкриють...
показати весь коментар
29.08.2025 20:28 Відповісти
+10
Угорщина сама по собі - ЄС сам по собі - такий собі Троянський кінь Європи - який не забуває наярувати овес ЄС
показати весь коментар
29.08.2025 20:34 Відповісти
+9
Напевне ЄС вже пора з метою самозбереження позбутися Угорщини. Інакше ці кацапи, що осіли у Паннонії розвалять той ЄС до кузькіної матері.
показати весь коментар
29.08.2025 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Зупинити «Дружбу» к идолам.
показати весь коментар
29.08.2025 20:28 Відповісти
Дійсно цікаво, а чому її ідосі, не разїбашили у пух і прах?
показати весь коментар
29.08.2025 20:30 Відповісти
орбан на замовлення путіна відверто знущається з ЄС. Чекаю моменту, коли орбан по дорослому покаже хто в хаті хазяїн
показати весь коментар
29.08.2025 20:29 Відповісти
Орбан та сіярто на бюджеті у пуйла.Як вони можуть засуджувати кремлівські болото.
показати весь коментар
29.08.2025 20:29 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 20:30 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2025 20:36 Відповісти
Руку, яка годує, нпвіть скажений собака не кусає. А ви бажаєтє шоб ця стара обрюзгла жаба орбан на московію квакнула?
показати весь коментар
29.08.2025 20:42 Відповісти
Хто б сумнівався.....
показати весь коментар
29.08.2025 20:51 Відповісти
Обнесіть угорщину ровами і колючим дротом. Народ йорбана сам винесе на вилах.
показати весь коментар
29.08.2025 20:58 Відповісти
Не винесе. Мадяри - це русскіє з-за Урала. І вони це знають.
показати весь коментар
29.08.2025 21:07 Відповісти
Може запустить одного дальнего по Буде и одного по Пеште, для понимания.
показати весь коментар
29.08.2025 20:58 Відповісти
По одному замало буде і коли по Буді шмалятимите в пам`ятник Шевченку не влучте будь ласка.
показати весь коментар
29.08.2025 21:10 Відповісти
Це ще раз доводить що орбан і його кліка є ворогами України і рашиськими халуями ,які є троянським конем в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
29.08.2025 21:04 Відповісти
 
 