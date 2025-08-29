Сійярто: Україна може вдатися до "найтемніших провокацій", аби втягнути Угорщину у війну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову розкритикував удар України по нафтопроводу "Дружба", через який його країна отримує російську нафту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Сійярто заявив, що українські дії становлять загрозу енергетичній безпеці Угорщини та фактично "атакують її суверенітет".

За словами міністра, удари по "Дружбі" шкодять насамперед не Росії, а Угорщині та Словаччині. Він також припустив, що Україна може вдатися до "найтемніших провокацій", аби втягнути Будапешт у війну.

"Якщо хтось атакує безпеку енергопостачання Угорщини, він атакує суверенітет Угорщини, і якщо хтось це робить, він повинен бути готовий до наслідків", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

