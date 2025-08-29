УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10529 відвідувачів онлайн
Новини Антиукраїнські заяви в Угорщині
1 534 32

Сійярто: Україна може вдатися до "найтемніших провокацій", аби втягнути Угорщину у війну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову розкритикував удар України по нафтопроводу "Дружба", через який його країна отримує російську нафту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Сійярто заявив, що українські дії становлять загрозу енергетичній безпеці Угорщини та фактично "атакують її суверенітет".

За словами міністра, удари по "Дружбі" шкодять насамперед не Росії, а Угорщині та Словаччині. Він також припустив, що Україна може вдатися до "найтемніших провокацій", аби втягнути Будапешт у війну.

"Якщо хтось атакує безпеку енергопостачання Угорщини, він атакує суверенітет Угорщини, і якщо хтось це робить, він повинен бути готовий до наслідків", - наголосив глава МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будріс відповів Сійярто: Литва досягла енергетичної незалежності від Росії і може допомогти Угорщині

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Що передувало?

Уранці 18 серпня Угорщина та Словаччина припинили отримувати російську нафту трубопроводом "Дружба" після удару українських дронів по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

У результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа, а перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено майже на дві доби. Втім, пізно увечері середи, 20 серпня, Росія відновила постачання нафти до Угорщини та Словаччини цим трубопроводом.

Однак вже увечері 21 серпня Сили безпілотних систем (СБС) завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Унеча" у Брянській області РФ – одній із найбільших вузлових станцій нафтопроводу "Дружба".

Внаслідок удару постачання російської нафти до Угорщини знову зупинилося. У п’ятницю міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто із посиланням на російських урядовців повідомив, що цього року для відновлення роботи трубопроводу знадобиться щонайменше 5 діб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський відповів Сійярто: Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел

Автор: 

Угорщина (2444) Сійярто Петер (392) війна в Україні (5926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Угорщина вже у війні. Тільки на боці росії. Купуючи російську нафту, Угорщина спонсорує російську військову машину. Плюс підтримка російських наративів, російської пропаганди та постійне блокування антиросійських санкцій ЄС.
показати весь коментар
29.08.2025 17:44 Відповісти
+10
Яка ж огидна пика..
показати весь коментар
29.08.2025 17:42 Відповісти
+8
басня про шавку та слова актуальна і донині. та кому ви взагалі всралися, аби ще вас у війну втягувати?...
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка ж огидна пика..
показати весь коментар
29.08.2025 17:42 Відповісти
басня про шавку та слова актуальна і донині. та кому ви взагалі всралися, аби ще вас у війну втягувати?...
показати весь коментар
29.08.2025 17:43 Відповісти
Тім паче що це буде на боці ху...лостану
показати весь коментар
29.08.2025 17:50 Відповісти
ну, поки вини не вийшли з ЄС та НАТО, це неможливо апріорі...
показати весь коментар
29.08.2025 18:08 Відповісти
він мусить щось звіздаболити в сторону України постійно.Інакше знижки на газ-нафту не буде.Але балаболити і робити-то дві різниці.Нехай тявкає-шкоди ж ніякої.
показати весь коментар
29.08.2025 18:04 Відповісти
Угорщина вже у війні. Тільки на боці росії. Купуючи російську нафту, Угорщина спонсорує російську військову машину. Плюс підтримка російських наративів, російської пропаганди та постійне блокування антиросійських санкцій ЄС.
показати весь коментар
29.08.2025 17:44 Відповісти
Так само, як у Другій світовій - тоді в союзі з Гітлером, нині - з Путлером.
показати весь коментар
29.08.2025 18:30 Відповісти
нахріна ви нам взагал здалися ? якби не ваші цяькання з кацами за вас взагалі ніхто б не згадав
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
То капітулюйте!!!
Або покажіть скільки у вас зольдатен з бойовим досвідом ?
© ***** кажете??? Це хто?... скільки у нього дивізій ? ©
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
Вояки))Ви лиш в борделях ділки)
показати весь коментар
29.08.2025 17:45 Відповісти
а то !

ви ще не знаєте всієї темної глибини наших тємнєйших глибин ...

дрожи, тварь !

.
показати весь коментар
29.08.2025 17:47 Відповісти
Менi цiкаво чи влада України якось вiдповiдає на таку х#рню з Угорщини?
показати весь коментар
29.08.2025 17:49 Відповісти
Так. Ударами по інфраструктурі АО "Транснєфть-Дружба".
показати весь коментар
29.08.2025 17:52 Відповісти
А мені цікаво навіщо допомогати цьому дебільному поширюючи цій маразм
показати весь коментар
29.08.2025 17:54 Відповісти
готуйтесь, завтра ми ще по ЛВДС "Стальной Конь захєрачим. А потім по НПС "Становая". І так допоки ваша "дружба" з кацапами не ********* остаточно, а вас знесуть на наступних виборах.
показати весь коментар
29.08.2025 17:49 Відповісти
ще в одних дибілів чешуться руки повоювати
показати весь коментар
29.08.2025 17:50 Відповісти
Що він меле? Чи вони хочуть воювати на боці рашки?
показати весь коментар
29.08.2025 17:52 Відповісти
Саме це він і сказав.Тобто ви провокативно втягнули у війну росію,тепер провокативно втягуєте у війну нас.Зараз невідомо що з Молдовою,Польша щось баламутить - і ось ми в повному замкнутому кільці.
показати весь коментар
29.08.2025 18:04 Відповісти
тьомниє сіли нас злобно гнєтут
показати весь коментар
29.08.2025 17:53 Відповісти
Дрони враждєбніє кружат над намі
показати весь коментар
29.08.2025 18:07 Відповісти
Якесь чиполліно плаче про війну.
показати весь коментар
29.08.2025 17:59 Відповісти
та нехай спробує повоювати на стороні *****. Що, ні? А на чиїй стороні він ще може воювати?
показати весь коментар
29.08.2025 18:00 Відповісти
Мовчи, мадярський дурню. Ти зі своєю армією і рогатці ради не даси.
показати весь коментар
29.08.2025 18:03 Відповісти
"Провокации Украины" уже втянули мАдярщину в войну в 1956 г.
показати весь коментар
29.08.2025 18:19 Відповісти
Таке тупе питання:
Нашо оці танці з дронами,якщо можна просто перекрити задвижку?
показати весь коментар
29.08.2025 18:20 Відповісти
Та вже задавали це тупе питання. Знайдіть мапу "Дружби" і подивіться скільки гілок трубопроводу "перекрили" одним попаданням. ****** то просто приємне доповнння. І полюбому не основна мета.
показати весь коментар
29.08.2025 18:27 Відповісти
Найперша "провокація" - викинути Угорщину з НАТО і ЄС, але замістити її Україною
показати весь коментар
29.08.2025 18:21 Відповісти
Може те Свинятро захоче щоб ми і по ***** не стріляли? Бо дупа ***** - улюблене місце для поцілункив Свинятра і Оркбана.
показати весь коментар
29.08.2025 18:24 Відповісти
"Україна може вдатися до найтемніших провакацій, аби витягнути в Угорщини кацапськй йух з рота"...
показати весь коментар
29.08.2025 18:25 Відповісти
Цей підар нам війною погрожує ?
показати весь коментар
29.08.2025 18:28 Відповісти
Коли там вже вибори в Угорщині? Набридла реально ця гомосятина.
показати весь коментар
29.08.2025 18:31 Відповісти
Куди дивиться ОП? Вже давно пора закрити університет ім. Ракоці в м. Берегово - розсадник сепаратизму та підривної діяльності мадярської влади в нас на Закарпатті.
показати весь коментар
29.08.2025 18:40 Відповісти
 
 