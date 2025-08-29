Будріс відповів Сійярто: Литва досягла енергетичної незалежності від Росії і може допомогти Угорщині

Глава Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс відповів на емоційні випади угорського колеги Петера Сійярто і запропонував показати приклад Вільнюса щодо відмови від російської нафти.

Будріс відреагував на критику рішення Будапешта накласти санкції на командира Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, який керував ударами по нафтопроводу "Дружба".

Глава литовського МЗС наголосив, що Литва завжди виступала за енергетичну безпеку всього ЄС без залежності від Росії. "Ми досягли повної енергетичної незалежності, знаємо, як це зробити, і можемо допомогти Угорщині зробити те саме - звичайно, якщо буде така воля", - написав Будріс.

Що передувало?

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна заборонить в'їзд до країни командиру ЗСУ, який керував атакою на нафтопровід "Дружба". Також заборона стосуватиметься в'їзду до Шенгенської зони.

Пізніше командир Сил безпілотних систем Мадяр прокоментував заборону влади Угорщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорські посадовці намагаються перекласти на Україну провину за війну, що триває.

Згодом на тлі цього Міністерство закордонних справ України 28 серпня викликало посла Угорщини в Києві.

